IBM Guardium DSPM (إدارة وضع أمن البيانات)

اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، والكشف عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية على مستوى تطبيقات السحابة وتطبيقات SaaS لتقليل مخاطر أمن البيانات المحتملة.

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التعامل مع إدارة وضع أمن البيانات باستخدام IBM Guardium® DSPM. إمداد فرق الامتثال والأمن بالرؤية والمعارف الأساسية للمساعدة في ضمان أمن البيانات الحساسة لشركتك وامتثالها لسياسات الأمن ذات الصلة.

 التحكم في أمن البيانات في السحابة

تنتقل بياناتك على نطاق واسع، ولكن لا ينبغي أن تعرض مؤسستك لمخاطر البيانات السحابية وانتهاكات الامتثال. تحكم في أمن بياناتك في السحابة من خلال أمن البيانات الموحد الذي نوفره لأحمال تشغيل السحابة (AWS و Azure و GCP) وتطبيقات SaaS (مثل SharePoint و OneDrive و Slack و Google Drive و Jira و Confluence وغير ذلك الكثير). ويُعد Guardium DSPM الحل الشامل لما يلي:

  • اكتشاف بيانات الظل
  • تحليل تدفق البيانات
  • كشف نقاط ضعف البيانات
  • أتمتة تعيين البيانات وتصنيفها (مثل تحديد معلومات التعريف الشخصية)
  • كشف نقاط الضعف الموجودة في مخازن البيانات الأساسية والمساعدة في معالجتها

تساعد المراقبة المستمرة ضمن حلول DSPM المؤسسات في تجنب المشكلات المتعلقة بالأمن والامتثال التي تنشأ غالبًا بسبب حجم وتعقيد استخدام السحابة إلى جانب تقليص سطح الهجوم والقضاء على النقاط الأمنية المحجوبة. يرتبط الحل الجاهز للاستخدام الذي لا يحتاج إلى وكيل بمخازن بيانات السحابة وتطبيقات SaaS في غضون دقائق، مما يوفر قيمة فورية لمتخصصي الأمن، ويمكّنهم من الإجابة عن الأسئلة الحساسة بخصوص بيانات السحابة، ومنها المخاوف المتعلقة بالخصوصية. 

الارتقاء باستراتيجية إدارة وضع أمن البيانات التي تستخدمها واكتساب الثقة في تأمين بياناتك على السحابة المتعددة باستخدام Guardium DSPM.

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DSPM مقارنة مع CSPM

تعرّف على الاختلافات الرئيسية بينهما من خلال أمثلة من الحياة الواقعية
حاسبة الأسعار

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إن وضع أمن البيانات السيئ مُكلف للغاية قد تؤدي الثغرات غير المقصودة في أمن البيانات إلى عواقب مالية باهظة. ويوفر تقرير تكلفة خرق البيانات السنوي الذي تُعده IBM توصيات بشأن الخطوات التي يمكن أن تساعد في منع الأخطاء المكلفة. احصل على تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 4.88

4.88 مليون هو متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات بالدولار الأمريكي. 

 1 من 3

حصة عمليات الاختراق تتضمن بيانات الظل.

 %40

من حالات اختراق أمن البيانات تضمنت البيانات المخزنة عبر بيئات متعددة.
المزايا القضاء على البيانات المكشوفة

تعزيز عناصر التحكم في الوصول والأذونات لضمان مشاركة بياناتك بطريقة آمنة مع المستلمين المقصودين فقط، وعدم إمكانية الوصول إليها من قبل الأشخاص غير المصرح لهم
بالوصول. تقليل مخاطر أمن البيانات عن طريق إزالة أي أصول بيانات حساسة من المحتمل أن يتم كشفها بواسطة موفري خدمة السحابة لك (مثل AWS و GCP و Azure) أو
ضمن تطبيقات SaaS (مثل Google Drive و OneDrive و Slack وفريق المبيعات وغيرهم).

 منع تسرب البيانات

حماية بيانات مؤسستك وإعطائها الأولوية من خلال إبعادها عن الأيدي الخطأ. مراقبة حركة معلوماتك الحساسة عن كثب في أثناء تدفقها بين بيئات السحابة المختلفة وتطبيقات SaaS المتنوعة. 

 مراقبة تدفقات البيانات

مراقبة تدفقات البيانات بين البلدان بكفاءة ودقة للمساعدة في ضمان الامتثال التنظيمي الذي يتطلب الاحتفاظ بالبيانات الإقليمية. تحديد مقدمي الخدمات ذوي الصلة والأطراف المسؤولة عنهم لوقف تدفق البيانات والحفاظ على الامتثال المستمر للبيانات.

 تقليل التعرض للمخاطر من الجهات الخارجية

احصل على منظور شامل عن البائعين الخارجيين، الذين يمكنهم الوصول إلى أحمال التشغيل السحابية الخاصة بمؤسستك. تحديد البائعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وما إذا كانوا يمتلكون عناصر التحكم الأمنية والشهادات اللازمة لإدارة تلك المعلومات أم لا. تعزيز التحكم في الوصول وتقييم ما إذا كان الحفاظ على وصولهم إلى البيانات أو استبعاده هو الأنسب، مما يساعد على تبسيط تقييمات المخاطر المرتبطة بالبائعين الخارجيين.

 

حالات الاستخدام

رؤية البيانات اكتشف وجود بيانات الظل، إنها ظاهرة تتوسع بسرعة داخل أحمال التشغيل السحابة وتطبيقات SaaS. إذ يُشكل هذا النوع من البيانات، الذي غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد ولكنه قد يكون مؤثرًا، مصدر قلق متزايد مع انتشاره في جميع أنحاء النظام البنائي الرقمي لديك. ويُعد تحديد مستودعات البيانات المخفية هذه (مثل البيانات غير المنظمة) ومعالجتها وتصنيفها أمرًا ضروريًا للحفاظ على بيئة رقمية آمنة وفعالة.
حركة البيانات تعمّق في تحليل شامل لتدفقات البيانات المحتملة والفعلية داخل بيئات السحابة. وتشمل هذه الخطوة المسارات المعقدة التي تنتقل عبرها البيانات، مثل أصولها ووجهاتها والآليات التي تحكم حركتها. ويُعد فهم تدفقات البيانات هذه ومراقبتها أمرًا بالغ الأهمية لضمان أمن البيانات وتحسين الأداء وتلبية متطلبات الامتثال. ومن خلال التدقيق في هذه الجوانب، يمكن للمؤسسات الحصول على معارف قيمة، والتعامل بشكل استباقي مع أي نقاط ضعف في أمن البيانات السحابية وتعزيز الإدارة الشاملة لموارد بيانات السحابة الأصلية لديهم.
حماية البيانات تعمّق في وضع بياناتك ووضع الامتثال لكشف النقاب عن أي نقاط ضعف مخفية. ويمتد هذا إلى فحص الطبقات المعقدة من اكتشاف البيانات وإدارتها وكذلك الالتزام التنظيمي داخل مؤسستك. من خلال تقييم هذه الجوانب بدقة، يُمكنك تحديد نقاط الضعف بشكل استباقي و الثغرات التي قد تكون موجودة في أمن بياناتك وإطار عمل الامتثال. يدعّمك كشف نقاط الضعف هذه من أجل اتخاذ تدابير سريعة وفعالة لتعزيز استراتيجيات حماية بياناتك والتأكد من وجود وضع امتثال مرن، ومن ثمّ في نهاية المطاف حماية المعلومات الحساسة والتخفيف من المخاطر الأمنية المحتملة.
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المزايا: 

  • نشر سريع وسهل على السحابة الأصلية ولا يستغرق سوى بضع دقائق.
  • يكتشف بياناتك الحساسة تلقائيًا عبر جميع بيئات السحابة وتطبيقات SaaS، ومنها بيانات الظل.
  • تصنيف البيانات الحساسة الشخصية والقابلة لتحديد الهوية والمالية والتطويرية والحفاظ على سيادة بياناتك. وتظل بياناتك في حسابك ومنطقتك.
  • تحسين وضع الأمن والامتثال لبياناتك الحساسة ومواكبة أفضل ممارسات الأمن ولوائح الامتثال، مثل GDPR و CCPA و HIPAA و PCI.
  • تحديد الوصول المحتمل والفعلي للمستخدمين والهويات الداخلية والخارجية إلى بياناتك الحساسة باستمرار.
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الموارد صحيفة بيانات Guardium DSPM

تعرّف على المزيد عن قدرات الحل وحسابات السحابة المدعومة وكيف تساعد في تصنيف البيانات وأمن بيانات السحابة.

 ملخص سوق DSPM في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

اقرأ تقييم المحلل لسوق DSPM الناشئ وكيف يمكن الاستفادة منه في إدارة المخاطر.

 الأمن السحابي أصبح سهلاً

أوقف تسريبات بيانات الظل باستخدام المراقبة والتحكم الذكي.

الأسئلة الشائعة

ما موفري خدمات السحابة الذين يدعمهم Guardium DSPM؟

يدعم Guardium Insights SaaS DSPM جميع موفري خدمات السحابة المشهورين، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP) و Microsoft Azure.
يُنشر عنصر Guardium Insights SaaS DSPM Analyzer في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوينات المناسبة.

 هل يمكن تشغيل Guardium DSPM على التخزين المحلي أو على أنه نشر برنامج؟

لا، يعمل Guardium Insights SaaS DSPM حصريًا في نموذج SaaS.

 هل أحتاج إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام Guardium DSPM؟

لا، لست بحاجة إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام أداة DSPM التي يوفرها Guardium.

 هل يمكن لأداة Guardium DSPM تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي؟

رُغم أن أداة DSPM التي يوفرها Guardium لا تركز على تفويضات محددة مثل GDPR و HIPAA و CCPA وغيرها، إلا أنها توفر قدرات تساعد المؤسسات في تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي قد تؤثر في خصوصية البيانات. ويُمكن أن تساعد هذه القدرات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك مع DSPM. جرّب Guardium DSPM مجانًا من خلال فترة تجريبية مدتها 30 يومًا أو احجز اجتماعًا مجانيًا لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء Guardium للحصول على إجابات عن أسئلتك.

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