تنتقل بياناتك على نطاق واسع، ولكن لا ينبغي أن تعرض مؤسستك لمخاطر البيانات السحابية وانتهاكات الامتثال. تحكم في أمن بياناتك في السحابة من خلال أمن البيانات الموحد الذي نوفره لأحمال تشغيل السحابة (AWS و Azure و GCP) وتطبيقات SaaS (مثل SharePoint و OneDrive و Slack و Google Drive و Jira و Confluence وغير ذلك الكثير). ويُعد Guardium DSPM الحل الشامل لما يلي:

اكتشاف بيانات الظل

تحليل تدفق البيانات

كشف نقاط ضعف البيانات

أتمتة تعيين البيانات وتصنيفها (مثل تحديد معلومات التعريف الشخصية)



كشف نقاط الضعف الموجودة في مخازن البيانات الأساسية والمساعدة في معالجتها

تساعد المراقبة المستمرة ضمن حلول DSPM المؤسسات في تجنب المشكلات المتعلقة بالأمن والامتثال التي تنشأ غالبًا بسبب حجم وتعقيد استخدام السحابة إلى جانب تقليص سطح الهجوم والقضاء على النقاط الأمنية المحجوبة. يرتبط الحل الجاهز للاستخدام الذي لا يحتاج إلى وكيل بمخازن بيانات السحابة وتطبيقات SaaS في غضون دقائق، مما يوفر قيمة فورية لمتخصصي الأمن، ويمكّنهم من الإجابة عن الأسئلة الحساسة بخصوص بيانات السحابة، ومنها المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

الارتقاء باستراتيجية إدارة وضع أمن البيانات التي تستخدمها واكتساب الثقة في تأمين بياناتك على السحابة المتعددة باستخدام Guardium DSPM.