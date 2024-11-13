اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، والكشف عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية على مستوى تطبيقات السحابة وتطبيقات SaaS لتقليل مخاطر أمن البيانات المحتملة.
التعامل مع إدارة وضع أمن البيانات باستخدام IBM Guardium® DSPM. إمداد فرق الامتثال والأمن بالرؤية والمعارف الأساسية للمساعدة في ضمان أمن البيانات الحساسة لشركتك وامتثالها لسياسات الأمن ذات الصلة.
تنتقل بياناتك على نطاق واسع، ولكن لا ينبغي أن تعرض مؤسستك لمخاطر البيانات السحابية وانتهاكات الامتثال. تحكم في أمن بياناتك في السحابة من خلال أمن البيانات الموحد الذي نوفره لأحمال تشغيل السحابة (AWS و Azure و GCP) وتطبيقات SaaS (مثل SharePoint و OneDrive و Slack و Google Drive و Jira و Confluence وغير ذلك الكثير). ويُعد Guardium DSPM الحل الشامل لما يلي:
تساعد المراقبة المستمرة ضمن حلول DSPM المؤسسات في تجنب المشكلات المتعلقة بالأمن والامتثال التي تنشأ غالبًا بسبب حجم وتعقيد استخدام السحابة إلى جانب تقليص سطح الهجوم والقضاء على النقاط الأمنية المحجوبة. يرتبط الحل الجاهز للاستخدام الذي لا يحتاج إلى وكيل بمخازن بيانات السحابة وتطبيقات SaaS في غضون دقائق، مما يوفر قيمة فورية لمتخصصي الأمن، ويمكّنهم من الإجابة عن الأسئلة الحساسة بخصوص بيانات السحابة، ومنها المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
الارتقاء باستراتيجية إدارة وضع أمن البيانات التي تستخدمها واكتساب الثقة في تأمين بياناتك على السحابة المتعددة باستخدام Guardium DSPM.
تعرّف على الاختلافات الرئيسية بينهما من خلال أمثلة من الحياة الواقعية
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4.88 مليون هو متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات بالدولار الأمريكي.
حصة عمليات الاختراق تتضمن بيانات الظل.
من حالات اختراق أمن البيانات تضمنت البيانات المخزنة عبر بيئات متعددة.
تعزيز عناصر التحكم في الوصول والأذونات لضمان مشاركة بياناتك بطريقة آمنة مع المستلمين المقصودين فقط، وعدم إمكانية الوصول إليها من قبل الأشخاص غير المصرح لهم
بالوصول. تقليل مخاطر أمن البيانات عن طريق إزالة أي أصول بيانات حساسة من المحتمل أن يتم كشفها بواسطة موفري خدمة السحابة لك (مثل AWS و GCP و Azure) أو
ضمن تطبيقات SaaS (مثل Google Drive و OneDrive و Slack وفريق المبيعات وغيرهم).
حماية بيانات مؤسستك وإعطائها الأولوية من خلال إبعادها عن الأيدي الخطأ. مراقبة حركة معلوماتك الحساسة عن كثب في أثناء تدفقها بين بيئات السحابة المختلفة وتطبيقات SaaS المتنوعة.
مراقبة تدفقات البيانات بين البلدان بكفاءة ودقة للمساعدة في ضمان الامتثال التنظيمي الذي يتطلب الاحتفاظ بالبيانات الإقليمية. تحديد مقدمي الخدمات ذوي الصلة والأطراف المسؤولة عنهم لوقف تدفق البيانات والحفاظ على الامتثال المستمر للبيانات.
احصل على منظور شامل عن البائعين الخارجيين، الذين يمكنهم الوصول إلى أحمال التشغيل السحابية الخاصة بمؤسستك. تحديد البائعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وما إذا كانوا يمتلكون عناصر التحكم الأمنية والشهادات اللازمة لإدارة تلك المعلومات أم لا. تعزيز التحكم في الوصول وتقييم ما إذا كان الحفاظ على وصولهم إلى البيانات أو استبعاده هو الأنسب، مما يساعد على تبسيط تقييمات المخاطر المرتبطة بالبائعين الخارجيين.
المزايا:
تعرّف على المزيد عن قدرات الحل وحسابات السحابة المدعومة وكيف تساعد في تصنيف البيانات وأمن بيانات السحابة.
اقرأ تقييم المحلل لسوق DSPM الناشئ وكيف يمكن الاستفادة منه في إدارة المخاطر.
أوقف تسريبات بيانات الظل باستخدام المراقبة والتحكم الذكي.
يدعم Guardium Insights SaaS DSPM جميع موفري خدمات السحابة المشهورين، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP) و Microsoft Azure.
يُنشر عنصر Guardium Insights SaaS DSPM Analyzer في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوينات المناسبة.
لا، يعمل Guardium Insights SaaS DSPM حصريًا في نموذج SaaS.
لا، لست بحاجة إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام أداة DSPM التي يوفرها Guardium.
رُغم أن أداة DSPM التي يوفرها Guardium لا تركز على تفويضات محددة مثل GDPR و HIPAA و CCPA وغيرها، إلا أنها توفر قدرات تساعد المؤسسات في تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي قد تؤثر في خصوصية البيانات. ويُمكن أن تساعد هذه القدرات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.
ابدأ رحلتك مع DSPM. جرّب Guardium DSPM مجانًا من خلال فترة تجريبية مدتها 30 يومًا أو احجز اجتماعًا مجانيًا لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء Guardium للحصول على إجابات عن أسئلتك.
تعرّف على المزيد عن خيارات Guardium Insights المختلفة لمعرفة الخيار المناسب لشركتك.
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