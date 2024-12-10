سواءً كان IBM DB2 أو Linux على IBM z Systems أو أي من قواعد البيانات المدعومة، يقوم نظام zSecure Alert بتحديد وتأمين أنظمة التشغيل من خلال الجمع بين قاعدة معرفة للتهديدات من معلمات التكوين النشطة لديك. من خلال مقارنة النشاط في الوقت الفعلي بأنماط الوصول الحديثة، يمكن لـ zSecure Alert الكشف والإبلاغ عن أنواع متعددة من الهجمات والتهديدات التكوينية، بما في ذلك تسجيل الدخول غير الصحيح أو المميز ومحاولات تسجيل الدخول الفاشلة، والتغييرات التي تنتهك سياسة الأمان، وإضافة أو إزالة سلطة النظام، والنشاط المشبوه في نظام UNIX الفرعي، ومعلومات مورد البيانات الحساسة المرتبطة بالوصول إلى البيانات ونشاط المستخدم/المجموعة المميز، وحتى فقدان اتصال خادم zSecure.

باستخدام لغة CARLa للتدقيق وإعداد التقارير (CARLa)، يمكنك تخصيص تقارير التنبيهات لإرسالها إلى البريد الإلكتروني والهاتف الخلوي وأجهزة النداء وكذلك إلى وحدة التحكم المركزية للأمان أو إدارة الشبكة. يمكنك حتى استخدام zSecure Audit لإثبات الامتثال للوائح الأمان الخاصة بصناعتك. يوفر zSecure Alert أيضًا إرشادات حول التدابير المضادة التي يجب اتخاذها عند اكتشاف تهديد. إنه يتيح لك تحديد وتخصيص تدبير مضاد باستخدام IBM zSecure Admin، مثل إلغاء تسجيل مستخدم على الفور أو إيقاف تشغيل تطبيق عند حدوث حدث أمني معين.