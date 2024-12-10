سواءً كان IBM DB2 أو Linux على IBM z Systems أو أي من قواعد البيانات المدعومة، يقوم نظام zSecure Alert بتحديد وتأمين أنظمة التشغيل من خلال الجمع بين قاعدة معرفة للتهديدات من معلمات التكوين النشطة لديك. من خلال مقارنة النشاط في الوقت الفعلي بأنماط الوصول الحديثة، يمكن لـ zSecure Alert الكشف والإبلاغ عن أنواع متعددة من الهجمات والتهديدات التكوينية، بما في ذلك تسجيل الدخول غير الصحيح أو المميز ومحاولات تسجيل الدخول الفاشلة، والتغييرات التي تنتهك سياسة الأمان، وإضافة أو إزالة سلطة النظام، والنشاط المشبوه في نظام UNIX الفرعي، ومعلومات مورد البيانات الحساسة المرتبطة بالوصول إلى البيانات ونشاط المستخدم/المجموعة المميز، وحتى فقدان اتصال خادم zSecure.
باستخدام لغة CARLa للتدقيق وإعداد التقارير (CARLa)، يمكنك تخصيص تقارير التنبيهات لإرسالها إلى البريد الإلكتروني والهاتف الخلوي وأجهزة النداء وكذلك إلى وحدة التحكم المركزية للأمان أو إدارة الشبكة. يمكنك حتى استخدام zSecure Audit لإثبات الامتثال للوائح الأمان الخاصة بصناعتك. يوفر zSecure Alert أيضًا إرشادات حول التدابير المضادة التي يجب اتخاذها عند اكتشاف تهديد. إنه يتيح لك تحديد وتخصيص تدبير مضاد باستخدام IBM zSecure Admin، مثل إلغاء تسجيل مستخدم على الفور أو إيقاف تشغيل تطبيق عند حدوث حدث أمني معين.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلًا بخصوص أساليب المهاجمين.
تمكّنك التنبيهات المحددة مسبقًا من اكتشاف الأفعال أو السلوكيات غير المناسبة للمستخدمين بسرعة، مما يوفر استجابة أكثر كفاءة للحوادث.
على عكس المنتجات الأخرى التي تكتشف التهديدات من معلومات مرفق إدارة النظام، يمكن لـ IBM zSecure Alert اكتشاف النشاطات الخبيثة ― حتى عندما لا يتم تسجيلها في سجل الأحداث.
إن المراقبة الآلية للامتثال في الوقت الفعلي على الكمبيوتر المركزي تساعد في تقليل التكلفة والتعرض للمخاطر المرتبطة بفشل عمليات التدقيق أو الامتثال.
إن القدرة على تشخيص المخاطر والاستجابة لها بسرعة من خلال المراقبة والتدخل والإصلاح في حلقة مغلقة، تتيح لك اعتراض المشكلات قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر بأعمالك.
zSecure™ Alert موجود على الكمبيوتر المركزي، لمراقبة ®IBM® z/OS و IBM Resource Access Control Facility (RACF®) و ®IBM DB2 و CA و ACF2 و IBM Customer Information Control System (CICS®) و IBM Information Management System (IMS™) و IBM Communications Server و ®IBM Tivoli Workload Scheduler، و IBM Health Checker و Linux على ™IBM z Systems و أنظمة UNIX الفرعية. من خلال الجمع بين قاعدة معرفية للتهديدات ومعلمات من التكوين النشط، يقوم zSecure Alert بتحديد الموارد التي تحتاج إلى حماية.
على عكس المنتجات الأخرى التي تكتشف الاختراقات فقط من خلال معلومات مرفق إدارة النظام، يمكن لـ zSecure Alert أيضًا اكتشاف النشاطات الخبيثة ― حتى لو لم يتم تسجيلها في سجلات الأحداث. بمقارنة النشاط في الوقت الفعلي بأنماط الوصول الحديثة، يكتشف zSecure Alert تهديدات إضافية.
يساعدك zSecure Alert على اكتشاف أنواع متعددة من الهجمات والتهديدات التكوينية، بما في ذلك تسجيل الدخول غير الصحيح أو المميز ومحاولات تسجيل الدخول الفاشلة، والتغييرات التي تنتهك سياسة الأمان، وإضافة أو إزالة سلطة النظام، والنشاط المشبوه على أنظمة UNIX الفرعية، ومعلومات مورد البيانات الحساسة المرتبطة بالوصول إلى البيانات ونشاط المستخدم/المجموعة المميز أو فقد اتصال خادم zSecure.
يساعدك في توفير استجابة أكثر كفاءة لحوادث الأمن السيبراني لمنع الأضرار الباهظة، حيث ينبهك zSecure Alert إلى التغييرات وأحداث الوصول غير الصحيحة والثغرات الأمنية. يُنتج تنبيهات بلغة التدقيق والإبلاغ CARLa ويمكن تخصيصه لتوصيلها عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول وأجهزة النداء، وكذلك إلى وحدة التحكم المركزية للأمن أو إدارة الشبكة. ويقوم بمراقبة إعدادات النظام الحرجة وإرسال تنبيهات في حالة اكتشاف أي تغييرات، ويمكنه أيضًا إثبات الامتثال للوائح التنظيمية.
يوفر zSecure Alert إرشادات حول التدابير المضادة التي يجب اتخاذها عند اكتشاف تهديد. إنه يتيح لك تحديد وتخصيص تدبير مضاد باستخدام IBM zSecure Admin، مثل إلغاء تسجيل مستخدم على الفور أو إيقاف تشغيل تطبيق عند حدوث حدث أمني معين. يمكنك إرسال رسائل "Write to Operator" لتشغيل العمليات آليًا أو إصدار أوامر RACF بشكل مستقل. تمكّن هذه الإجراءات المضادة المسؤولين من تشخيص حالات الفشل أو التعرض للمخاطر والاستجابة لها بسرعة.
يسمح الإصدار V2.2.1 بالتخزين فوق حد الـ 2 جيجابايت ("الحد الأقصى") لتمكين معالجة المزيد من البيانات. يرجى ملاحظة أن القدرة على استخدام المزيد من الذاكرة الافتراضية قد يكون لها آثار على عمليات تصحيف الذاكرة واحتياجات التخزين الحقيقية. هذا أيضًا يُحرر مساحة التخزين أسفل الحد الأدنى لبرامج أخرى. مع النماذج z196 أو الأحدث، يتم تفعيل معالجة 64 بت تلقائيًا، على الرغم من أن الرجوع إلى معالجة 31 بت اختياري. يمكنك تحديد البرنامج لتشغيله على اللوحة الثانية من خيار القائمة SE.0 (إعداد التشغيل).