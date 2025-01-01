التحليل المشترك

حدد معايير دراستك باستخدام مولد التصميم Orthoplan. يوفر لك Orthoplan مجموعة متعامدة من المنتجات البديلة المحتملة التي تجمع بين خصائص المنتجات المختلفة على مستويات محددة. حيث يقلل هذا من الأسئلة التي تحتاج إلى طرحها، مع استمرار الحصول على معلومات كافية لإجراء تحليل شامل.