تحكم في الارتباطات بين المتغيرات التنبؤية وشروط الخطأ التي يمكن أن تحدث مع البيانات القائمة على الوقت. يختبر إجراء تقدير المعاملات نطاقًا من المعاملات ويشير إلى أي منها الأفضل ملاءمة للبيانات.