يُمكّنك IBM SPSS Regression من التنبؤ بالنتائج الفئوية وتطبيق العديد من إجراءات الانحدار غير الخطي عند دراسة عادات شراء المستهلك، والاستجابة للعلاج، وتحليل المخاطر الائتمانية، والمواقف الشائعة الأخرى، حيث تكون تقنيات الانحدار العادية مُقيّدة أو غير مناسبة.
دراسة عادات الشراء للمستهلك. تحسين إستراتيجيات التسويق ورضا العملاء.
تحليل الاستجابات للجرعة لتحسين جودة الرعاية وتحقيق نتائج أفضل للمرضى.
تقييم المخاطر الائتمانية وتعزيز علاقات العملاء من خلال العروض المستهدفة.
قياس اختبارات التحصيل الأكاديمي ودعم البحوث المؤسسية.
فحص سلوك العملاء ليتناسق مع العروض الشخصية.
تحسين خدمات المواطنين وسلامتهم. تقييم الامتثال لدفع الضرائب، وتقليل الاحتيال والحد من التهديدات.
التنبؤ بوجود أو عدم وجود صفة أو نتيجة ثنائية بناءً على قيم مجموعة من المتغيرات التنبؤية.
استخدام وظيفة الارتباط اللوغاريتمي لنمذجة اعتماد الاستجابة الترتيبية متعددة الفئات على مجموعة من التنبؤات.
تصنيف المواضيع على أساس قيم مجموعة من المتغيرات التنبؤية. هذا النوع من الانحدار يشبه الانحدار اللوجستي ولكنه أكثر عمومية لأن المتغير التابع لا يقتصر على فئتين.
العثور على نموذج غير خطي للعلاقة بين المتغير التابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة.
استخدام نمذجة الاستجابة الاحتمالية والمنطقية لتحليل فاعلية الاستجابات للمحفزات مثل جرعات الدواء، أو الأسعار، أو الحوافز. يقيس هذا الإجراء العلاقة بين قوة المحفز ونسبة الحالات التي تظهر استجابة معينة للمحفز.
في المرحلة الأولى، استخدام المتغيرات المساعدة غير المرتبطة بحدود الخطأ لحساب القيم المقدرة لواحد أو أكثر من المتنبئين الإشكاليين. وفي المرحلة الثانية، استخدام تلك القيم المحسوبة لتقدير نموذج الانحدار الخطي للمتغير التابع.
تحكم في الارتباطات بين المتغيرات التنبؤية وشروط الخطأ التي يمكن أن تحدث مع البيانات القائمة على الوقت. يختبر إجراء تقدير المعاملات نطاقًا من المعاملات ويشير إلى أي منها الأفضل ملاءمة للبيانات.
يُقدّر إجراء امتداد الشبكة المرنة الخطي الجديد نماذج الانحدار الخطي المنظم لمتغير تابع على واحدة أو أكثر من المتغيرات المستقلة.
يُقدّر امتداد لاسو الخطي الجديد متوسط الخطأ المطلق في نماذج الانحدار الخطي المنظم لمتغير تابع على واحدة أو أكثر من المتغيرات المستقلة.
يُقدّر إجراء امتداد الحرف الخطي الجديد L2 أو نماذج الانحدار الخطي المنظم الخاص بالخسارة التربيعية لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.
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