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تنبأ بالنتائج الفئوية وطبّق إجراءات الانحدار غير الخطي. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا أو استكشف خيارات التسعير
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رسم التوضيحي يظهر شاشة المنتج التي تتنبأ بالنتائج الفئوية
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يُمكّنك IBM SPSS Regression من التنبؤ بالنتائج الفئوية وتطبيق العديد من إجراءات الانحدار غير الخطي عند دراسة عادات شراء المستهلك، والاستجابة للعلاج، وتحليل المخاطر الائتمانية، والمواقف الشائعة الأخرى، حيث تكون تقنيات الانحدار العادية مُقيّدة أو غير مناسبة.

 
تعرّف على كيفية تشغيل تحليل الانحدار في IBM® SPSS® Statistics
حالات الاستخدام في الصناعة هل تُنشئ نماذج تنبؤية ولكن تجد أن الأدوات المعتادة لإجراء تحليل الانحدار محدودة للغاية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن SPSS برنامج متعدد الاستخدامات وبديهي يمكن استخدامه لإجراء تحليل الانحدار عبر المجالات المختلفة بما في ذلك: التسويق

دراسة عادات الشراء للمستهلك. تحسين إستراتيجيات التسويق ورضا العملاء.

 

 الرعاية الصحية

تحليل الاستجابات للجرعة لتحسين جودة الرعاية وتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

 الخدمات المصرفية والمالية

تقييم المخاطر الائتمانية وتعزيز علاقات العملاء من خلال العروض المستهدفة.

 التعليم

قياس اختبارات التحصيل الأكاديمي ودعم البحوث المؤسسية.

 

 

 التجزئة

فحص سلوك العملاء ليتناسق مع العروض الشخصية.

 

 

 الحكومة

تحسين خدمات المواطنين وسلامتهم. تقييم الامتثال لدفع الضرائب، وتقليل الاحتيال والحد من التهديدات.

 

 
ما يمكنك فعله
الانحدار اللوجستي الثنائي

التنبؤ بوجود أو عدم وجود صفة أو نتيجة ثنائية بناءً على قيم مجموعة من المتغيرات التنبؤية.

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نماذج الاستجابة اللوغاريتمية

استخدام وظيفة الارتباط اللوغاريتمي لنمذجة اعتماد الاستجابة الترتيبية متعددة الفئات على مجموعة من التنبؤات.

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الانحدار اللوجستي متعدد الفئات

تصنيف المواضيع على أساس قيم مجموعة من المتغيرات التنبؤية. هذا النوع من الانحدار يشبه الانحدار اللوجستي ولكنه أكثر عمومية لأن المتغير التابع لا يقتصر على فئتين.

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الانحدار غير الخطي

العثور على نموذج غير خطي للعلاقة بين المتغير التابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة.

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تحليل الاستجابة الاحتمالية

استخدام نمذجة الاستجابة الاحتمالية والمنطقية لتحليل فاعلية الاستجابات للمحفزات مثل جرعات الدواء، أو الأسعار، أو الحوافز. يقيس هذا الإجراء العلاقة بين قوة المحفز ونسبة الحالات التي تظهر استجابة معينة للمحفز.

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المربعات الصغرى على مرحلتين

في المرحلة الأولى، استخدام المتغيرات المساعدة غير المرتبطة بحدود الخطأ لحساب القيم المقدرة لواحد أو أكثر من المتنبئين الإشكاليين. وفي المرحلة الثانية، استخدام تلك القيم المحسوبة لتقدير نموذج الانحدار الخطي للمتغير التابع.

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مُقَدِّر المربعات الصغرى المرجَّح

تحكم في الارتباطات بين المتغيرات التنبؤية وشروط الخطأ التي يمكن أن تحدث مع البيانات القائمة على الوقت. يختبر إجراء تقدير المعاملات نطاقًا من المعاملات ويشير إلى أي منها الأفضل ملاءمة للبيانات.

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الشبكة المرنة

يُقدّر إجراء امتداد الشبكة المرنة الخطي الجديد نماذج الانحدار الخطي المنظم لمتغير تابع على واحدة أو أكثر من المتغيرات المستقلة.

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لاسو

يُقدّر امتداد لاسو الخطي الجديد متوسط الخطأ المطلق في نماذج الانحدار الخطي المنظم لمتغير تابع على واحدة أو أكثر من المتغيرات المستقلة.

 

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الانحدار التجميعي

يُقدّر إجراء امتداد الحرف الخطي الجديد L2 أو نماذج الانحدار الخطي المنظم الخاص بالخسارة التربيعية لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.

 

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