سيتم إرسال رموز الاعتماد للطلبات الجديدة على البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الأساسية.
سيتم استخدام بوابة مركز مفاتيح الترخيص License Key Center لإنشاء رموز الاعتماد.
يمكنك تنزيل SPSS® Statistics من خلال Passport Advantage.
يتحكم مدير الترخيص المتزامن في ترخيصك لتشغيل البرنامج.
يمكنك فتح تذكرة دعم للمشكلات الفنية أو المتعلقة بمفاتيح الترخيص.
يمكنك التنزيل وتنشيط اشتراكك باستخدام معرّف خدمة IBM ID الخاص بك.
يمكن أن يساعدك الدعم المقدَّم من Passport Advantage إذا كنت تواجه مشكلة في تنزيل البرامج الدائمة أو محدَّدة المدة.
يوفر مورِّدو GradPack الدعم لإصدار IBM® SPSS® Statistics GradPack.
يمكنك الوصول إلى فواتيرك أو تنزيلها على Invoices@IBM Portal.
احصل على المساعدة في تغيير معلومات الاتصال الأساسية والفنية.
أضِف تراخيص المستخدمين إلى IBM® SPSS® Statistics Subscription الخاص بك من خلال MyIBM.
اتصل بنا مباشرةً لتقليل تراخيص المستخدمين في اشتراكك.
يمكنك إلغاء اشتراكك في IBM® SPSS® Statistics من خلال MyIBM.
سوف تتصل شركة IBM بك عندما يحين وقت تجديد الدعم السنوي الخاص بك.
تفضَّل بزيارة منتدانا لتلقّي الدعم في الحصول على ترخيص إذا انتهى اشتراكك ودعمك.
تعرَّف على كيفية إدارة الأجهزة والمستخدمين الحاليين لديك.
شاهِد العروض التوضيحية للقدرات الأساسية ضمن IBM® SPSS® Statistics.
احمِ استثمارك في البرامج من خلال الاشتراك والدعم (S&S).
يمكنك الطلب من خلال برامج IBM، مثل Passport Advantage و Passport Advantage Express.
تعرَّف على كيفية إرجاع رمز الاعتماد أو حذفه تلقائيًا.
احصل على إشعار عند توفُّر الإصلاحات والإصدارات والدعم للبرامج الجديدة.
اتصل بمورّد GradPack الذي تتعامل معه للحصول على الدعم.
تمتَّع بإمكانية الوصول إلى مجتمع من الخبراء للإجابة عن جميع أسئلتك.
احصل على الدعم الفني للترخيص وإصلاح الأخطاء والتثبيت وإعداد الإصدار التجريبي والمزيد.
اطلِع على IBM® SPSS® Statistics في Stack Overflow.
في صفحة دعم IBM SPSS Statistics، ستجد معلومات الدعم المتعلقة بتنزيل البرامج، وفتح تذاكر الدعم، والحصول على رموز اعتماد البرامج، وغير ذلك الكثير.
لا يتطلب تطبيق Subscription رموز الاعتماد. يمكنك استخدام معرّف خدمة IBMid الخاص بك لتنشيط البرنامج.
للحصول على رمز الاعتماد الخاص بك، تفضّل بزيارة SPSS License Key Center (يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com). إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على رمز اعتماد، فافتح حالة دعم.
يمكن استخدام خطة اشتراك Subscription المدفوعة لبرنامج SPSS Statistics دون الاتصال بالإنترنت، ولكنها تتطلب من المستخدم مصادقة ترخيصه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. وبعد 14 يومًا من الوصول دون اتصال بالإنترنت، سيتوقف التطبيق عن العمل حتى يتم إنشاء اتصال بالإنترنت وتقوم بتسجيل الدخول باستخدام معرّف خدمة IBMid الخاص بك. يُرجى العلم بأنه يجب أن يكون هناك اتصال جيد بالإنترنت لإتمام هذه الخطوة. نوصيك بتنزيل الإصدار التجريبي المجاني من تطبيق Subscription لضمان التوافق قبل إجراء الشراء.
عند شراء SPSS Statistics Subscription، لا يتم تخزين أي معلومات في البيئة السحابية باستثناء المعلومات اللازمة لإدارة حسابك على تطبيق Subscription. ويتم تشغيل جميع الوظائف والبيانات التي تتم معالجتها داخل التطبيق على جهازك وليس في البيئة السحابية.