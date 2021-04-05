يمكن استخدام خطة اشتراك Subscription المدفوعة لبرنامج SPSS Statistics دون الاتصال بالإنترنت، ولكنها تتطلب من المستخدم مصادقة ترخيصه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. وبعد 14 يومًا من الوصول دون اتصال بالإنترنت، سيتوقف التطبيق عن العمل حتى يتم إنشاء اتصال بالإنترنت وتقوم بتسجيل الدخول باستخدام معرّف خدمة IBMid الخاص بك. يُرجى العلم بأنه يجب أن يكون هناك اتصال جيد بالإنترنت لإتمام هذه الخطوة. نوصيك بتنزيل الإصدار التجريبي المجاني من تطبيق Subscription لضمان التوافق قبل إجراء الشراء.