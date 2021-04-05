الصفحة الرئيسية التحليلات SPSS SPSS Statistics دعم منصة البرامج IBM SPSS Statistics
كيف يمكننا المساعدة؟
شخص يكتب على كمبيوتر محمول
البدء
الحصول على رموز الاعتماد لعشرة تراخيص جديدة أو أقل

سيتم إرسال رموز الاعتماد للطلبات الجديدة على البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الأساسية.

دائمة محدّدة المدة اقرأ التفاصيل الحصول على رموز الاعتماد لأكثر من 10 تراخيص

سيتم استخدام بوابة مركز مفاتيح الترخيص License Key Center لإنشاء رموز الاعتماد.

دائمة محدّدة المدة سجِّل الدخول إلى البوابة تنزيل البرامج الدائمة ومحدّدة المدة

يمكنك تنزيل SPSS® Statistics من خلال Passport Advantage.

دائمة محدّدة المدة اتصل الآن تنزيل مدير الترخيص المتزامن

يتحكم مدير الترخيص المتزامن في ترخيصك لتشغيل البرنامج.

دائمة محدّدة المدة تنزيل Sentinel فتح حالة دعم فني

يمكنك فتح تذكرة دعم للمشكلات الفنية أو المتعلقة بمفاتيح الترخيص.

دائمة محدّدة المدة فتح طلب تنزيل IBM® SPSS® Statistics Subscription

يمكنك التنزيل وتنشيط اشتراكك باستخدام معرّف خدمة IBM ID الخاص بك.

الاشتراك اتصل بـ MyIBM حل مشكلات التنزيل

يمكن أن يساعدك الدعم المقدَّم من Passport Advantage إذا كنت تواجه مشكلة في تنزيل البرامج الدائمة أو محدَّدة المدة.

دائمة محدّدة المدة اتصل بنا الحصول على الدعم لإصدار IBM® SPSS® Statistics GradPack

يوفر مورِّدو GradPack الدعم لإصدار IBM® SPSS® Statistics GradPack.

اتصل بالمورّد الذي تتعامل معه
إدارة SPSS الخاص بي
تنزيل الفواتير

يمكنك الوصول إلى فواتيرك أو تنزيلها على Invoices@IBM Portal.

ادخل إلى invoices@IBM تحديث جهة الاتصال الأساسية

احصل على المساعدة في تغيير معلومات الاتصال الأساسية والفنية.

دائمة محدّدة المدة اتصل بخدمة عملاء IBM الإلكترونية إضافة تراخيص المستخدمين إلى اشتراكك

أضِف تراخيص المستخدمين إلى IBM® SPSS® Statistics Subscription الخاص بك من خلال MyIBM.

الاشتراك اتصل بـ MyIBM تقليل تراخيص المستخدمين في اشتراكك

اتصل بنا مباشرةً لتقليل تراخيص المستخدمين في اشتراكك.

الاشتراك فتح طلب إلغاء اشتراكك

يمكنك إلغاء اشتراكك في IBM® SPSS® Statistics من خلال MyIBM.

الاشتراك اتصل بـ MyIBM تجديد دعم الترخيص الدائم

سوف تتصل شركة IBM بك عندما يحين وقت تجديد الدعم السنوي الخاص بك.

دائمة تعرَّف على آلية العمل الحصول على مساعدة بشأن ترخيص الاشتراك والدعم اللذين انتهت صلاحيتهما

تفضَّل بزيارة منتدانا لتلقّي الدعم في الحصول على ترخيص إذا انتهى اشتراكك ودعمك.

دائمة اطلِع على المنتدى إدارة التراخيص أو نقلها

تعرَّف على كيفية إدارة الأجهزة والمستخدمين الحاليين لديك.

تعرف على المزيد
كيفية الإرشاد
شاهِد فيديوهات العروض التوضيحية

شاهِد العروض التوضيحية للقدرات الأساسية ضمن IBM® SPSS® Statistics.

انتقِل إلى مكتبة الفيديو تجديد الدعم

احمِ استثمارك في البرامج من خلال الاشتراك والدعم (S&S).

دائمة تعرَّف على آلية العمل التواصل من خلال Passport Advantage

يمكنك الطلب من خلال برامج IBM، مثل Passport Advantage و Passport Advantage Express.

دائمة محدّدة المدة تعرف على المزيد فتح حالة ترخيص

تعرَّف على كيفية إرجاع رمز الاعتماد أو حذفه تلقائيًا.

دائمة محدّدة المدة تعرف على كيفية تحقيق ذلك تلقّي الإشعارات

احصل على إشعار عند توفُّر الإصلاحات والإصدارات والدعم للبرامج الجديدة.

تعرف على كيفية تحقيق ذلك الحصول على دعم SPSS® Statistics GradPack

اتصل بمورّد GradPack الذي تتعامل معه للحصول على الدعم.

اتصل بالمورّد الذي تتعامل معه
المجتمعات
مجتمع SPSS Statistics

تمتَّع بإمكانية الوصول إلى مجتمع من الخبراء للإجابة عن جميع أسئلتك.

الانضمام إلى المجتمع منتدى الدعم

احصل على الدعم الفني للترخيص وإصلاح الأخطاء والتثبيت وإعداد الإصدار التجريبي والمزيد.

انتقِل إلى منتدى الدعم Stack Overflow

اطلِع على IBM® SPSS® Statistics في Stack Overflow.

انتقِل إلى Stack Overflow

الدعم والأمن

في صفحة دعم IBM SPSS Statistics، ستجد معلومات الدعم المتعلقة بتنزيل البرامج، وفتح تذاكر الدعم، والحصول على رموز اعتماد البرامج، وغير ذلك الكثير.

تفضَّل بزيارة صفحة الدعم

لا يتطلب تطبيق Subscription رموز الاعتماد. يمكنك استخدام معرّف خدمة IBMid الخاص بك لتنشيط البرنامج.

للحصول على رمز الاعتماد الخاص بك، تفضّل بزيارة SPSS License Key Center (يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com). إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على رمز اعتماد، فافتح حالة دعم.

يمكن استخدام خطة اشتراك Subscription المدفوعة لبرنامج SPSS Statistics دون الاتصال بالإنترنت، ولكنها تتطلب من المستخدم مصادقة ترخيصه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. وبعد 14 يومًا من الوصول دون اتصال بالإنترنت، سيتوقف التطبيق عن العمل حتى يتم إنشاء اتصال بالإنترنت وتقوم بتسجيل الدخول باستخدام معرّف خدمة IBMid الخاص بك. يُرجى العلم بأنه يجب أن يكون هناك اتصال جيد بالإنترنت لإتمام هذه الخطوة. نوصيك بتنزيل الإصدار التجريبي المجاني من تطبيق Subscription لضمان التوافق قبل إجراء الشراء.

عند شراء SPSS Statistics Subscription، لا يتم تخزين أي معلومات في البيئة السحابية باستثناء المعلومات اللازمة لإدارة حسابك على تطبيق Subscription. ويتم تشغيل جميع الوظائف والبيانات التي تتم معالجتها داخل التطبيق على جهازك وليس في البيئة السحابية.
بدء استخدام SPSS Statistics
جرّب الخدمة الآن الانضمام إلى المجتمع
المزيد من الطرق للاستكشاف المزايا الموارد العروض التوضيحية الفنية