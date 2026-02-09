برنامج Passport Advantage Online للعملاء

يوفر Passport Advantage Online وصولًا آمنًا لتسجيل الدخول إلى معلومات وتطبيقات Passport Advantage الخاصة بكل موقع.

سجِّل الدخول إلى موقع PAO الخاص بك

هل أنت جديد في PAO؟ ابدأ بجولة تعريفية.

جولة في Passport Advantage Online (03:05)

يُعَد Passport Advantage Online (PAO) النطاق الخاص بمؤسستك داخل IBM. ويمكن للمستخدمين المصرَّح لهم تسجيل الدخول لتنزيل البرامج، وطلب الوسائط، وتعيين تفضيلات الإشعارات، وشراء تراخيص جديدة، وتجديد IBM Software Subscription and Support، وإدارة الاستحقاقات، وإنشاء التقارير وعرضها، وإدارة صلاحيات الوصول إلى الحساب والأدوار والامتيازات.

طلب الوصول إلى PAO

تعرَّف على كيفية طلب الوصول إلى Passport Advantage Online ‏(01:44)

إذا لم يكن لديك وصول إلى موقع PAO الخاص بك، فاطلب الوصول الآن.

