برنامج Passport Advantage Online للعملاء

جولة في Passport Advantage Online (03:05)

يُعَد Passport Advantage Online (PAO) النطاق الخاص بمؤسستك داخل IBM. ويمكن للمستخدمين المصرَّح لهم تسجيل الدخول لتنزيل البرامج، وطلب الوسائط، وتعيين تفضيلات الإشعارات، وشراء تراخيص جديدة، وتجديد IBM Software Subscription and Support، وإدارة الاستحقاقات، وإنشاء التقارير وعرضها، وإدارة صلاحيات الوصول إلى الحساب والأدوار والامتيازات.