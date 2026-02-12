نظرة عامة على Passport Advantage/Passport Advantage Express

يُعَد كلٌّ من Passport Advantage (PA) و Passport Advantage Express (PAE) برامج شاملة من IBM يمكن للعملاء من خلالها طلب المنتجات المؤهلة (EPs).

لمحة عامة

بموجب برنامجي IBM Passport Advantage و Passport Advantage Express، يمكن للعملاء:

  • الحصول على المنتجات المؤهلة (EPs)، بما في ذلك تراخيص برمجيات IBM (سواء أكانت دائمة "غير منتهية الصلاحية" أم محددة المدة)، وفئات منتجات CEO (Complete Enterprise Option)، واشتراك ودعم البرمجيات (Software Subscription and Support)، والخدمات السحابية، والأجهزة (Appliances) وخدماتها، وعروض مختارة من أطراف خارجية تخضع لشروط تلك الأطراف.
  • تجديد اشتراك IBM Software Subscription and Support، والتراخيص بنظام الاشتراك والتراخيص محددة المدة، والخدمات السحابية وخدمات الأجهزة (Appliance Services).
  • شراء وتجديد الدعم الفني لمنتجات مختارة من البرمجيات مفتوحة المصدر، وغيرها من التطبيقات التي لا تشملها الضمانات.

 

على الرغم من أن كِلا البرنامجين يستخدمان مجموعة موحَّدة من الاتفاقيات والعمليات والأدوات، فإن هناك فروقات بينهما.

مقارنة بين Passport Advantage وPassport Advantage Express

Passport Advantage

 

  • مثالي للمؤسسات الكبيرة ومتعددة المواقع ومتعددة الجنسيات
  • قائم على العلاقات
  • التسجيل مطلوب
  • تسعير الحجم المقترح بناءً على العلاقة (RSVP)
  • تاريخ تجديد سنوي واحد لاشتراك S&S (لأغلب العروض) متزامن مع تاريخ ذكرى سنوية واحد.
  • إدارة مواقع متعددة بموجب اتفاقية واحدة
  • تجميع النقاط

 

Passport Advantage Express

 

  • مصمم للمؤسسات الصغيرة ذات الموقع الواحد
  • قائم على المعاملات
  • لا يوجد تسجيل
  • سعر البيع بالتجزئة المقترح (SRP)
  • تواريخ تجديد S&S تكون متوافقة مع تاريخ الشراء الأولي، وليس تاريخ ذكرى سنوية واحد.
  • إدارة موقع واحد فقط
  • لا تجميع للنقاط

 

الموارد
اقرأ الاتفاقيات

من المهم أن تطَّلِع على جميع الشروط والأحكام وتفهمها جيدًا قبل التوقيع على أي اتفاقية أو مرفق وإرساله.

 تعرّف على المزيد
التسجيل في Passport Advantage

يوفر تسعيرًا أفضل، وإدارة مبسَّطة للمواقع، وتاريخًا سنويًا موحدًا لتجديد العقود. ولكن للاستفادة من هذه المزايا، يجب عليك التسجيل.

 تعرّف على المزيد
سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online

يوفر Passport Advantage Online إمكانية تسجيل الدخول الآمن إلى معلومات وتطبيقات Passport Advantage الخاصة بالموقع.

 تعرّف على المزيد