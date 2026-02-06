نظرة عامة على برنامج Passport Advantage

تسعير أفضل موقع واحد تاريخ ذكرى واحد

مع نظام Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP)، تكتسب نقاطاً على جميع مشتريات المنتجات المؤهلة (Eligible Products)، بما في ذلك IBM Cloud Services، والأجهزة (Appliances) وخدماتها، وتجديد اشتراكات ودعم برمجيات IBM (IBM Software Subscription and Support)، بالإضافة إلى التراخيص الجديدة. كلما اشتريت أكثر، وفَّرت أكثر. يمكن للمؤسسات والمنظمات التي تمتلك مواقع متعددة تفويض مواقع إضافية للتسجيل والشراء ضمن اتفاقية واحدة. مع تاريخ “الذكرى السنوية” الواحد لتجديد S&S السنوي، تحصل على رؤية شاملة لجميع تجديداتك، ما يُلغي الحاجة إلى مطابقة ومعالجة عدة تجديدات على مدار العام.

تجميع النقاط: لديك الخيار لتجميع النقاط عبر عدة مواقع لكسب مستويات خصم أعلى على الحجم بسرعة أكبر. توفِّر عملية دمج المواقع إدارة مركزية للحسابات، وجهات الاتصال، والصلاحيات، والمشتريات، والتجديدات، والتقارير لتعزيز إدارة أصول البرمجيات - ما يؤدي إلى توفير وقتك وجهدك وتكاليفك الإدارية. يمكن تحديد تواريخ البدء والانتهاء لمشتريات التراخيص الجديدة بشكل نسبي لتتوافق مع تاريخ الذكرى الخاص بك، ما يؤدي إلى تسهيل التخطيط المالي للتجديدات المستقبلية وتوقُّع وفورات RSVP عند الانتقال من مستوى إلى آخر.

راجِع تسعير الكميات في برنامج Passport Advantage للمزيد من التفاصيل. تكون الشركة العميلة الأصلية، المُحددة كموقع أصلي، مسؤولة عن الالتزام بالشروط وتنسيق أنشطة كل شركة من شركات المؤسسة المشاركة، المُحددة كمواقع إضافية، بموجب رقم اتفاقية Passport Advantage الخاصة بالمؤسسة.