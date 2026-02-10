تجديد IBM Software Subscription & Support

يُعَد الحفاظ على تفعيل IBM Software Subscription and Support ‏(S&S) من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لحماية استثمارك في البرمجيات.

يساعدك ذلك على الاستفادة من الميزات الجديدة والوظائف المحسَّنة لتحسين سهولة الاستخدام والأداء والأمان في برامجك الحالية المصرَّح لك بها. يمكِّنك ذلك من الاستفادة بشكل أفضل من القدرات الجديدة ويضمن وصولك دون انقطاع إلى: