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SPSS Statistics
شاهد الخبراء التقنيين وهم يستعرضون الإمكانات والمزايا الرئيسية.
تعرّف على مدى إسهام برنامج SPSS Statistics في التحليلات الوصفية والتنبئية لبيانات الجائحة العالمية.
اطّلع على القائمة الكاملة لمزايا "الاشتراك في إصدار Base" وخيارات وظائفه الإضافية.
اطّلع على القائمة الكاملة لخيارات الترخيص التقليدية ومزاياه.
حقق أقصى استفادة من تحليلاتك الإحصائية بالاستعانة بهذا الدليل التعليمي.
اكتشف مدى تكامل برنامج SPSS Statistics مع R و Python، حيث تُفكك صوامع البيانات لتوحيد التحليلات المتقدمة من أجل اكتساب معارف أعمق وأكثر مرونة.
اكتشف المزايا الجديدة، بما في ذلك إجراءات التحليل المحسّنة والمزايا الإضافية المدمجة لإجراء الاختبارات المعيارية.
حدد العملاء المناسبين بسهولة وحسّن نتائج الحملات.
حلّل البيانات الإحصائية وفسّر نتائج الدراسات الإقصائية من العينات المركبة.
تعرّف على أداة تصور البيانات الجديدة لتفعيل الفحص المرئي للعلاقات عبر متغيرات متعددة.
تعرّف على كيفية دمج أنواع ملفات متعددة في ملف واحد. اكتب الصيغة، ثم أنشئ المخرجات في المصنف وحررها لإجراء تحليل البيانات بشكل تفاعلي.
تعرّف على عمليات تحسين Power Analysis لإنشاء تمثيلات بيانية للنتائج.
تتطلب التراخيص الدائمة والمحدَّدة المدة رمز اعتماد. بينما تتطلب الاشتراكات اتصالاً بالإنترنت ومعرّف خدمة IBMid لتسجيل الدخول، إلا إنها لا تتطلب رمز اعتماد ترخيص.
لا، الأمر ليس كذلك. فنحن نقدم خيارات ترخيص متعددة لتلبية احتياجاتك. تتيح لك خيارات الترخيص الدائم والمحدّد المدة الاختيار من بين أربعة إصدارات هي: الأساسي والقياسي والاحترافي والمميّز.
يمكنك بسهولة إضافة المزيد من التراخيص والوظائف الإضافية عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على My IBM.
انقر فوق الزر "إدارة" بجوار قائمة SPSS Statistics الخاصة بك. عندما تصل إلى صفحة النظرة العامة، انتقِل إلى "الترقية أو تغيير الخطة"، ثم انقر فوق الزر "إجراء تغييرات" واتبِع التعليمات الموجودة في الصفحة التالية.
إذا اشتريتَ اشتراكًا شهريًا أو سنويًّا لمنصة البرامج IBM SPSS Statistics، فسيتم تحصيل الرسوم تلقائيًا باستخدام طريقة الدفع الخاصة بك في بداية كل فترة فوترة (إما سنويًا وإما شهريًا). ويمكن لعملاء IBM Marketplace لأول مرة الدفع باستخدام بطاقات Visa أو Mastercard أو American Express. يمكن للعملاء العائدين الدفع باستخدام بطاقة ائتمان أو أمر شراء أو فاتورة.
سجِّل الدخول إلى حسابك على My IBM. عندما تصل إلى صفحة المنتج، انقر فوق الزر "إدارة" بجوار قائمة اشتراكك في SPSS. ثم حدِّد "إدارة المستخدمين" من القائمة الموجودة على الجانب الأيسر. انقر فوق "إضافة مستخدم جديد" في الجانب العلوي الأيمن من جدول المستخدمين. أدخِل اسم المستخدم الجديد ومعرّف خدمة IBMid أو عنوان البريد الإلكتروني، ثم انقر فوق "إرسال". بمجرد إرسال النموذج، سيتلقى المستخدم الجديد دعوة عبر البريد الإلكتروني لاستخدام الخدمة.
لا. فنسخة الإصدار التجريبي المجاني تتضمن جميع ميزات الوظائف الإضافية، بالإضافة إلى ميزات الاشتراك الأساسي. إذا قررت شراء اشتراك أساسي، فاحرِص على البحث عن أي وظائف إضافية ستحتاج إليها ثمّ أدرِجها عند إتمام الشراء.
تحتوي خطة الاشتراك على حِزم أبسط، وخيارات فوترة مرنة، وتحديثات تلقائية للبرامج، وميزات إدارة حسابات المستخدمين. وأمامك خيار شراء IBM SPSS Statistics Subscription باستخدام بطاقة ائتمان في IBM Marketplace.
تتطلب تراخيص الاشتراك نظام التشغيل macOS الإصدار 10.10 أو إصدارًا أعلى، أو Microsoft Windows 10 أو إصدارًا أحدث.
نعم. للحصول على الدعم الفني، سجِّل الدخول إلى حسابك على My IBM. وعندما تصل إلى صفحة المنتجات، انقر فوق الزر "إدارة" بجوار قائمة SPSS Statistics Subscription الخاصة بك. ثم انقر فوق "دعم المنتج" في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر لتحديد خيار دعم. مع العلم بأن التراخيص التقليدية تتضمن دعمًا فنيًا لمدة 12 شهرًا.
سجِّل الدخول إلى حسابك على My IBM. عندما تصل إلى صفحة المنتجات، انقر فوق الزر "إدارة" بجوار قائمة الاشتراك الخاصة بك. انقر بعد ذلك فوق "إلغاء الخطة" في صفحة النظرة العامة. من المفترض أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد تاريخ إنهاء الخدمة.
إذا لم تكن مؤهلاً للإلغاء عبر الإنترنت، فسوف تتلقى رابطًا للاتصال بفريق خدمة العملاء الإلكترونية لدينا للحصول على المساعدة في الإلغاء. إذا اشتريت SPSS من بائع ثانٍ تابع لجهة خارجية، فقد تحتاج إلى التواصل معه لإلغاء اشتراكك.
تُعد التراخيص المحدَّدة المدة والتراخيص الدائمة الطريقة التقليدية لشراء SPSS Statistics من خلال بائع IBM أو شريك أعمال IBM. ويلزم الحصول على رموز اعتماد البرامج ويتم تحميل تحديثات البرامج يدويًا من برنامج Passport Advantage أو Fix Central.
بالنسبة إلى التراخيص الدائمة، تعرض صحيفة البيانات هذه قائمة بالميزات المضمّنة في كل إصدار. وبالنسبة إلى خطط الاشتراك، ننصحك بقراءة صحيفة البيانات هذه.
للحصول على معلومات حول عمليات التجديد، يُرجى النقر هنا.
يمكنك إعادة التنشيط عن طريق شراء خطة اشتراك جديدة من خلال My IBM. وليس عليك إعادة تثبيت التطبيق. بمجرد شراء خطتك، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى البرنامج باستخدام معرّف خدمة IBMid الخاص بك.
للتحقق من حالة اشتراكك، سجِّل الدخول إلى حسابك على My IBM.
يتم تجديد خطط الاشتراك تلقائيًا كل شهر. ويمكنك إيقاف ذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على My IBM. ابحث عن مربع اشتراك SPSS Statistics Subscription ثم انقر على "إدارة". انقر بعد ذلك على رابط "إلغاء الخطة" في قسم النظرة العامة.
يعمل الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا ويبدأ بعد التسجيل مباشرةً. يُسمح لك بالحصول على الإصدار التجريبي المجاني مرة واحدة فقط في السنة (365 يومًا).
يتضمن الإصدار التجريبي المجاني جميع المزايا والوظائف المتوفرة في IBM® SPSS® Statistics Subscription. ويشمل ذلك إمكانات الإصدار Base Edition بالإضافة إلى جميع إمكانات الوظائف الإضافية.
يبدأ الإصدار التجريبي المجاني في العمل بعد التسجيل مباشرةً. يمكنك تنزيل البرنامج وتثبيته فور التسجيل للتأكد من أن لديك الوقت الكافي لإكمال التقييم.
يدعم الإصدار التجريبي المجاني نظام التشغيل Microsoft Windows الإصدار 64 بت ونظام التشغيل Apple Macintosh. وهو غير مستضاف على السحابة.
نعم، يتطلب الإصدار التجريبي المجاني الاتصال بالإنترنت دومًا. سيطلب منك التطبيق إدخال معرّف IBMid الخاص بك لتتمكن من الدخول إليه. معرّف IBMid الخاص بك هو البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذان أنشأتهما عند تسجيل الدخول إلى البرنامج التجريبي.
شركة IBM لديها دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها الذي يصف المشاكل الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها عند تنزيل الإصدار التجريبي المجاني من برنامج SPSS Statistics أو تثبيته أو استخدامه. تفضل بزيارة دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة المزيد.
على عكس باقات الاشتراك المدفوعة، لا يتوفر دعم تقني للإصدار التجريبي المجاني. استعرض منتدى الدعم الخاص بنا لإرسال أسئلتك والحصول على إجابات من مجتمع المستخدمين.
لا، ليس عليك تنزيل البرنامج مجددًا أو إعادة تثبيته. سيُصبح البرنامج الذي نزلته للإصدار التجريبي المجاني هو تطبيق اشتراكك تلقائيًا. استخدم معرّف IBMid الخاص بك لتفعيل البرنامج بعد إتمام دفع قيمة الاشتراك.
لا، ليس عليك تنزيل البرنامج مجددًا أو إعادة تثبيته. ستحتاج إلى إدخال رمز الترخيص لترخيص البرنامج. إذا لم تحصل على رمز الترخيص، فتفضل بزيارة SPSS License Key Center.