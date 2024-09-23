تقدم IBM وسيلة للمؤسسات الأكاديمية لتوسيع نطاق استخدامها لبرنامج SPSS Statistics لأغراض التعليم والتعلّم باستخدام الإصدار SPSS Statistics Campus Edition. يعمل الترخيص الواحد للحرم الجامعي بأكمله على تبسيط إدارة الترخيص ويوفر لعدد غير محدود من المستخدمين إمكانية الوصول إلى SPSS Statistics و SPSS Amos.
اقرأ ورقة البيانات.
للحصول على ترخيص لمرة واحدة للطلاب والمعلمين النشطين، استكشِف SPSS Statistics GradPack و SPSS Statistics Faculty Packs.
تخلّ عن تعقيدات تراخيص المستخدمين المحدَّدين، وتتبُّع الاستخدام المتزامن وحظر المستخدمين.
الاستفادة من الملحقات الإضافية المصمَّمة خصوصًا لتوفير المرونة وتلبية الاحتياجات الديناميكية للبيئة الأكاديمية.
دمج برنامج SPSS Statistics لتلبية متطلبات علم البيانات وتحليل البيانات لتحقيق الأهداف المؤسسية.
*ربما تم الحصول على تقييمات المستخدمين من خلال حافز.