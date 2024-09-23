تقدم IBM وسيلة للمؤسسات الأكاديمية لتوسيع نطاق استخدامها لبرنامج SPSS Statistics لأغراض التعليم والتعلّم باستخدام الإصدار SPSS Statistics Campus Edition. يعمل الترخيص الواحد للحرم الجامعي بأكمله على تبسيط إدارة الترخيص ويوفر لعدد غير محدود من المستخدمين إمكانية الوصول إلى SPSS Statistics و SPSS Amos.

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للحصول على ترخيص لمرة واحدة للطلاب والمعلمين النشطين، استكشِف SPSS Statistics GradPack و SPSS Statistics Faculty Packs.