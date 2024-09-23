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تبسيط احتياجات التعليم والتعلّم للمؤسسات الأكاديمية من خلال الترخيص على مستوى الموقع
طلاب ومعلمون في الصف

تقدم IBM وسيلة للمؤسسات الأكاديمية لتوسيع نطاق استخدامها لبرنامج SPSS Statistics لأغراض التعليم والتعلّم باستخدام الإصدار SPSS Statistics Campus Edition. يعمل الترخيص الواحد للحرم الجامعي بأكمله على تبسيط إدارة الترخيص ويوفر لعدد غير محدود من المستخدمين إمكانية الوصول إلى SPSS Statistics و SPSS Amos. 
اقرأ ورقة البيانات.
 
للحصول على ترخيص لمرة واحدة للطلاب والمعلمين النشطين، استكشِف SPSS Statistics GradPack و SPSS Statistics Faculty Packs.

  
للعثور على الحزمة المناسبة لمؤسستك الأكاديمية، تواصَل مع أحد بائعي IBM.
المزايا وصول غير محدود ومن دون حظر

تخلّ عن تعقيدات تراخيص المستخدمين المحدَّدين، وتتبُّع الاستخدام المتزامن وحظر المستخدمين.

 ترخيص مبسّط

الاستفادة من الملحقات الإضافية المصمَّمة خصوصًا لتوفير المرونة وتلبية الاحتياجات الديناميكية للبيئة الأكاديمية.

 تحقيق ميزة قابلة للقياس

دمج برنامج SPSS Statistics لتلبية متطلبات علم البيانات وتحليل البيانات لتحقيق الأهداف المؤسسية.
في جامعة كاليفورنيا الحكومية في لونغ بيتش (CSULB)، كان برنامج SPSS موردًا قيمًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين يستخدمون برنامج SPSS لمشاريعهم. لقد زادت بيانات الاستطلاع عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة ويبدو أن برنامج SPSS هو البرنامج الإحصائي المقصود دائمًا. Stafford Cox خدمات التقنية الأكاديمية
الموارد تفاصيل الترخيص

تعرَّف على كيفية الاستفادة من وصول غير محدود للمستخدمين المعتمَدين وتسليم البرامج وإدارتها بشكل مبسّط.

 SPSS Statistics: المجتمع

استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.
اتخِذ الخطوة التالية
الإصدار التجريبي من منصة البرامج IBM SPSS Statistics
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