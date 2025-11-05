IBM SPSS Analytic Server

إنشاء منصة تجعل التحليلات التنبؤية أسهل للبيانات الكبيرة
لقطة شاشة لخادم التحليلات في IBM SPSS Statistics
ما الذي يمكن أن يقدِّمه لعملك؟

يُتيح IBM SPSS Analytic Server لبرنامج IBM SPSS Modeler استخدام البيانات الكبيرة كمصدر للنمذجة التنبؤية. ويمكنهما معًا توفير منصة تحليلات تنبؤية متكاملة، باستخدام البيانات من توزيعات Hadoop وتطبيقات Spark. نقل التحليلات إلى البيانات لتحسين الأداء. الوصول إلى البيانات من Hadoop ودمجها مع RDBMS لتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات. تطبيق المعالجة في الوقت الفعلي والتعلم الآلي لإجراء تحليل أعمق وتسريع النتائج - وتقليل البرمجة وتبسيط تطوير الخوارزميات. يوفر هذا المزيج أيضًا واجهات محددة تبسِّط تحليل البيانات الكبيرة لكلٍّ من المحللين ومستخدمي الأعمال.
رجل يشاهد شاشة كمبيوتر.
التفاصيل الفنية متطلبات البرنامج

يمكنك العثور على قائمة كاملة بتوافق ومتطلبات المحوِل البرمجي واللغة ومصدر البيانات وأدوات الإدارة في الرابط التالي.

 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات البرامج متطلبات الأجهزة
  • مساحة القرص: حد أدنى 2 جيجابايت من المساحة الحرة على كل خادم يتم تثبيت SPSS Analytic Server عليه.
  • الذاكرة: الحد الأدنى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
  • المعالج: عائلة معالجات ثنائية النواة x64 (AMD 64 وEM64T) لنظام Linux‏ 64 بت؛ معالج Power 8.
 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات الأجهزة

حدد موعدًا لمناقشة كيفية دعم SPSS Analytic Server لاحتياجات عملك.
صحيفة البيانات والكتيّب

استكشِف ميزات المنتج وفوائد الأعمال.

 

 الذكاء التنبؤي لتحسين القرارات والنتائج
تعرَّف على المزيد حول منصة SPSS Modeler القوية للتحليلات التنبؤية للأفراد والمجموعات والأنظمة والمؤسسات.
كتالوج منتجات SPSS
تعرَّف على مجموعة SPSS واكتشف كيف يحقق زملاؤك نتائج أفضل باستخدام التحليلات التنبؤية.

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح

 
وثائق المنتج

يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.

 استكشف المجتمع

استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.

 استكشف مقاطع فيديو

شاهِد الفيديوهات لمعرفة المزيد عن هذا المنتج.

 استكشف