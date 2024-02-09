التعلم الجماعي هو تقنية تعلم آلي تجمع اثنين أو أكثر من المتعلمين (على سبيل المثال، نماذج الانحدار والشبكات العصبية) لإنتاج تنبؤات أفضل. بمعنى آخر، يجمع النموذج التجميعي عدة نماذج فردية لإنتاج توقعات أكثر دقة من نموذج واحد فقط.1 وفي بعض الأحيان، قد تشير المصادر إلى هذه التقنية باسم التعلم القائم على اللجنة. يعتمد التعلم الجماعي على مبدأ أن مجموعة المتعلمين تُنتج دقة شاملة أكبر من المتعلم الفردي.2 وفي الواقع، تدعم الأبحاث فعليتها من خلال نماذج التعلم الآلي والشبكات العصبية التلافيفية (CNNs).

ملاحظة حول المصطلحات: تشير مصطلحات المتعلم الأساسي، والنموذج الأساسي، وفي بعض الحالات، المقدِّر الأساسي إلى النموذج الفردي أو النماذج المستخدمة في خوارزميات المجموعة. تقوم المراجع أيضًا بتقسيم المتعلمين الأساسيين إلى متعلمين أقوياء ومتعلمين ضعفاء. يتم تعريف النماذج الضعيفة أو المتعلمين الضعفاء على أنهم أولئك الذين يؤدون أداءً أفضل قليلًا من التخمين العشوائي. بالنسبة إلى مشاكل التصنيف الثنائي، فإن المصنِّفات الضعيفة هي تلك التي تحقِّق دقة بنسبة خمسين بالمئة تقريبًا. على النقيض من ذلك، تحقِّق النماذج القوية أو المتعلمون الأقوياء أداءً تنبؤيًا ممتازًا، والذي يُعتبر في التصنيف الثنائي مساويًا لدقة قدرها ثمانون بالمئة أو أكبر منها.3

لاحظ أن بعض المصادر تخلط بين المتعلم الضعيف والمتعلم الأساسي؛ نظرًا لأن أساليب التجميع، وخاصة المتسلسلة منها، تعزِّز بشكل فعَّال المتعلمين الضعفاء إلى متعلمين أقوياء.4