جمع فرق أمن الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي معًا 

يشارك دليل Gartner® Market Guide for AI TRiSM الإرشادات حول جمع الفرق معًا.

حماية خصوصيتك

يمكن للمؤسسات التي تتطلع إلى تحقيق ما هو أبعد من مجرد الامتثال للّوائح أن تبني الثقة مع العملاء وتتميز عن المنافسين. تساعدك حلول ®IBM Security على تقديم تجارب موثوق بها للعملاء وتنمية أعمالك من خلال نهج شامل وتكيّفي لحماية خصوصية البيانات يعتمد على مبادئ الثقة الصفرية وحماية لخصوصية بيانات مثبتة الفاعلية.

 
X-Force® 2025 Threat Intelligence Index

اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.

الذكاء الاصطناعي الذكي يبدأ بأمن وحوكمة أكثر ذكاءً

انضمّ إلى هذه المحادثة مع أحد قادة الأمن الإلكتروني في مؤسسة رعاية صحية مُدرجة ضمن أكبر 20 شركة على قائمة Fortune للاطلاع على أفضل الممارسات في تأمين الذكاء الاصطناعي.

مزايا خصوصية البيانات
فهم مخاطر البيانات

تقييم استخدام البيانات والمخاطر مقارنةً بالتزاماتك تجاه العملاء واللوائح التنظيمية.
تأمين مشاركة البيانات

حماية البيانات الشخصية باستخدام ضوابط الأمان لتقديم تجارب موثوق بها.
أتمتة الاستجابة للحوادث

الاستجابة بفاعلية لمعالجة المخاطر ومشكلات الامتثال ولتسهيل التوسع بسهولة كبرى.
IBM Guardium Discover and Classify

تعاونت IBM Security مع 1touch.io لتزويدك بحلول اكتشاف البيانات لأغراض الخصوصية والأمن. استفِد من اكتشافٍ وتصنيفٍ دقيقَين وقابلَين للتوسّع ومتكاملَين للبيانات المنظَّمة وغير المنظَّمة عبر جميع البيئات.

حلول خصوصية البيانات حماية شاملة للبيانات

يوفر برنامج ®IBM Guardium أمن بيانات متقدمًا متكاملًا وقابلًا للتوسع.

يوفر IBM Verify إدارة هوية ووصول المستهلك مع مراعاة الخصوصية.

يساعد IBM QRadar® SOAR على تسريع تعزيز المرونة الإلكترونية وتمكين أتمتة المهام المتكررة.

تُعزز حلول التخزين بالذاكرة الوميضية حماية بيانات التخزين والمرونة الإلكترونية، مما يعزز استمرارية العمليات، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف البنية التحتية.

يوفر IBM Cloud Pak for Data أدوات لإنشاء أساس التحكم في البيانات لتسريع نتائج البيانات وتلبية متطلبات الخصوصية والامتثال.

أتمتة تقارير البيانات الخاصة لتحسين دقة الامتثال، وتقليل وقت التدقيق، وتسريع المبادرات باستخدام IBM OpenPages Data Privacy Management.

خدمات خصوصية البيانات
خدمات سياسة خصوصية البيانات

الوصول إلى خدمات الخصوصية التي تساعدك على وضع قواعد للتعامل مع المعلومات المحمية واستخدامها.

خدمات أمن البيانات

التعاون مع خبراء أمن البيانات لحماية بياناتك الأكثر حساسية.

خدمات إدارة المخاطر والامتثال

إدارة مخاطر الأمان والامتثال من خلال التعاون مع مستشاري خصوصية البيانات.

الموارد تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025
يشكِّل الذكاء الاصطناعي تحوُّلًا في الأعمال، لكنه في الوقت نفسه يضيف مخاطر. 97% من المؤسسات التي تعرضت لحوادث أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت تفتقر إلى ضوابط وصول مناسبة.
خمسة مخاطر شائعة لأمن البيانات
استكشِف هذا الكتاب الإلكتروني وتعرَّف على كيفية تحسين أمن البيانات ومستوى الامتثال لديك.
الاستعداد لمستقبل خصوصية البيانات
خمسة اعتبارات رئيسية لإعداد مؤسستك لمستقبل بيئة خصوصية البيانات المتطوّرة.
الخطوات التالية

