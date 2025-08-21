حماية البيانات وتعزيز الخصوصية والامتثال التنظيمي من خلال حلول التشفير.
عندما يتم الوصول إلى بيانات مؤسستك الحساسة أو تخزينها أو نقلها عبر بيئات هجينة ومتعددة السُحُب، فهي تتطلب حماية استثنائية لضمان سلامتها. تجمع حلول التشفير من IBM بين التقنيات والاستشارات وتكامل الأنظمة وخدمات الأمن المُدارة للمساعدة على ضمان مرونة التشفير، والأمان الكمّي، وحوكمة قوية، وسياسات فعّالة لإدارة المخاطر.
الحصول على خبرات وتقنيات التوقيع الرقمي ومشاركة البيانات بين أطراف غير موثوق بها. إتاحة البحث والحوسبة على البيانات المُشفَّرة باستخدام التشفير الكامل المُتجانِس، وإثباتات المعرفة الصفرية، واستبدال البيانات برموز، وخوارزميات تشفير آمنة كمّيًا، وغيرها.
احرص على أن تختار فرقُ عمليات التطوير لديك مكتباتِ تشفير تلتزم بممارسات برمجة، بما ينسجم مع أفضل ممارسات DevSecOps ومع دورة حياة تطوير برمجيات مُحكَمة الأمان.
اعتمد استراتيجية للتشفير وإدارة المفاتيح في بيئات متعددة السُحُب، مع أتمتة إدارة دورة حياة المفاتيح والشهادات، ثم وسِّع نطاقك إلى استخدام تقنيات تشفير أكثر تقدمًا. وبما أنك تحتفظ بصورة شاملة عن منظومة التشفير المُطبَّقة، فستكون مستعدًا لاستبدال ما يلزم أو إيقافه عند الحاجة.
اكتشاف عيوب تطبيقاتك الأعلى خطورة وتحديد أولوياتها لمعرفة العيوب التي يجب التركيز عليها أولًا.
اكتشف بيانات مؤسستك وتطبيقاتها الأكثر حساسية وحددها وقم بحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية.
بناء ونشر وتطوير التطبيقات بشكل آمن عبر تحويل DevOps إلى DevSecOps.
حدِّد موعدًا لاستشارة فردية مجانية لمدة 30 دقيقة لمعرفة المزيد عن حلول التشفير من IBM.