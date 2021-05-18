بيتكوين ورموز مميزة وإيثيريوم وعملات مستقرة، يا للروعة! هذه بعض الأسماء والمصطلحات التي قد تسمعها كثيرًا عند محاولتك فهم فئة الأصول الرقمية الناشئة. تسرد CNBC الآن سعر البيتكوين على مؤشرها ولكن ماذا يعني كل ذلك؟ وما أوجه الاختلاف؟
يُعد الحصول على إجابات واضحة حول تعريفات وقدرات كل أصل رقمي معقد أصعب مما ينبغي أن يكون. فسواء كنت طالبًا جامعيًا يرغب في فهم هذه الظاهرة، أو عضوًا مخضرمًا في الإدارة العليا، غالبًا ما تظهر أسئلة أكثر من الإجابات عند إجراء البحث المستقل. بينما أقود أنا وفريقي العديد من مبادرات الأصول الرقمية، رأينا فرصة لتقديم التعليم للجمهور وعملائنا حول التعريفات والفهم الرئيسي للأصول الرقمية.
يُعد أحد أكثر الجوانب إرباكًا في مفهوم "المال الافتراضي" هو تعدد المصطلحات المختلفة. والمصطلح العام الذي نستخدمه لوصف جميع الأصول الرقمية المتعلقة بالقطاع المالي هو العملة الرقمية. تشبه وظائف العملات الرقمية وظائف العملات الفعلية. ومع ذلك، ثمة مزايا لاستخدام العملة الرقمية بدلاً من العملة الفعلية. تُعد القدرة على إجراء التحويلات المالية عبر الحدود بشكل فوري إحدى هذه الفوائد، مع خفض التكلفة وتقليل الوقت. تتنوع أشكال العملات الرقمية، بما في ذلك العملات الافتراضية والعملات المشفرة وعملة البنك المركزي الرقمية وما سنتناولها بعد ذلك.
إذا كنت قد تابعت العملات الرقمية منذ ظهورها (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) في عام 2009، أو كنت قد انضممت مؤخرًا إلى هذا التوجّه بدافع الاهتمام بعملة دوجكوين، فمن المهم اكتساب فهمٍ لقيمتها وما الذي يجعل هذا الأصل الرقمي ذا أهمية مع انتقالنا نحو صناعة تتمحور حول التمويل اللامركزي. تُعدّ العملات الرقمية شكلاً من أشكال الدفع يمكن تبادله عبر الإنترنت مقابل السلع والخدمات. وقد أصدرت العديد من الشركات عملاتها الخاصة، والتي غالبًا ما تُسمّى رموزًا مميزة، ويمكن تداول هذه الرموز تحديدًا مقابل السلعة أو الخدمة التي تقدمها الشركة.
تشبيه مناسب هو رموز الألعاب في صالات الألعاب أو رقائق الكازينو. إذ ستحتاج إلى استبدال العملة الحقيقية بالعملات الرقمية للوصول إلى السلعة أو الخدمة. وتكمن جاذبية استخدام العملات الرقمية في قدرتها على العمل كأداة مالية مرتبطة مباشرة بسلعة أو خدمة محددة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من المستثمرين هذه العملات كوسيلة لتخزين القيمة، ما يفتح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.
لذا، دعونا نعد إلى حيث بدأ كل شيء. كانت البيتكوين أول عملة مشفرة ظهرت في عام 2008. الرمز المميز هو رمز لا مركزي، ما يعني أنه لا يوجد بنك مركزي أو مسؤول يحكم الرمز المميز. تتمثل الميزة الثورية للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في القدرة على إرسال العملة من نظير إلى آخر من دون الحاجة إلى وسطاء. وهذا حل يوفّر الوقت ويخفض التكاليف بشكل كبير في كل معاملات الدفع.
تُعد إحدى الحجج المعارضة لاعتماد العملات الرقمية في المجتمع والمؤسسات الرئيسية هو أن تقلبها قد يضر بالمستثمرين وبسلامة الميزانية العمومية للشركة. ولتخفيف مخاطر التقلبات مع الاستفادة من القدرات الجديدة للتقنية، تم إدخال العملات المستقرة في عام 2014 (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com) وصُممت خصوصًا لمعالجة مشكلة التقلبات في العملات الرقمية.
تتمتع العملات المستقرة بنفس خصائص الأصول المشفرة، مع تقليل التقلبات لأنها مدعومة بالدولار الأمريكي أو أي عملة نقدية أخرى. ومن الواضح أن عالم الأصول الرقمية أصبح أكثر نضجًا، ما يمكّنه الآن من إضافة قيمة حقيقية إلى تطبيقات المؤسسات في جميع الصناعات.
لا يقتصر الأمر على سعي القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفئة الناشئة، بل أعربت دول أخرى حول العالم أيضًا عن اهتمامها بإمكانية تطبيق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
تعود النقاشات حول العملات الرقمية إلى ما قبل عام 2008 بكثير. ومع ذلك، كانت البيتكوين أول عملة رقمية معترف بها. مع ارتفاع القيمة السوقية للعملات الرقمية مؤخرًا (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com) إلى أكثر من 2 تريليون دولار، بدأت البنوك المركزية تدرك التأثير المحتمل في نفسها وفي البنية المالية لدولها.
تجتذب النقود الرقمية اهتمامًا أكبر كمستقبل مجتمع غير نقدي بشكل متزايد. ولقد شهدنا تبنّي هذه التقنية في دول من الصين إلى جزر الباهاماس — 86% من البنوك المركزية في العالم (الرابط خارج موقع ibm.com)تستكشف العملات الرقمية. قد يعني اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) الاستخدام الواسع لعملة رقمية منظمة. وسيؤدي هذا الاعتماد إلى زيادة كبيرة في سرعة مختلف العمليات التي تنفذها البنوك المركزية ووزارة الخزانة.
تمكين إيداع الأموال مباشرة في المحفظة الرقمية للفرد سيسمح بتحويل شبه فوري للمستحقات الضريبية وشيكات التحفيز والمساعدات الحكومية. وسيؤدي استخدام العملة الرقمية أيضًا إلى القضاء على تكلفة سك النقود. وحاليًا (الرابط خارج موقع ibm.com)، تكلف صناعة البنس الواحد 2.06 سنت وصناعة النيكل 7.53 سنتات، وهو عملية غير فعّالة اقتصاديًا. وأخيرًا، ستمنح القدرة على تهيئة العملات الرقمية من خلال تحديد العرض وحرق الرموز المميزة وطرق أخرى، البنوك المركزية إمكانات جديدة للسياسة النقدية والمالية.
يعكس الاهتمام بالأصول الرقمية من القطاعين العام والخاص ثقة قادة الحكومات والصناعة في هذه الفئة الناشئة من الأصول. ومؤخرًا، أصدر الاحتياطي الفيدرالي مقترحًا يتيح للبنوك المبتكرة إمكانية الوصول المباشر إلى شبكة المدفوعات الفيدرالية.
بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2021، قدم Stephen Lynch وPatrick McHenry تشريعًا ثنائي الحزب (الرابط خارج موقع ibm.com) دعا إلى تشكيل مجموعة عمل لتقييم الإطار القانوني والتنظيمي الحالي حول الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ويُعد تقديم هذا التشريع خطوة محورية في مسيرة الاعتماد الواسع للأصول الرقمية.
علاوة على ذلك، يعكس ذلك إدراك عدد متزايد من المسؤولين الحكوميين أن التنظيم والفهم الأعمق للتقنية ضروريان لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كدولة رائدة في مجال الابتكار.
إنها فترة مثيرة في عالم الأصول الرقمية، واهتمام الحكومات بهذه التقنية يعني أننا على أعتاب مرحلة يصبح فيها كل مواطن وكل مؤسسة قادرين على استخدام العملات الرقمية.
يمكن أن تساعدك خدمات IBM Blockchain على تحويل أفكارك إلى واقع. استكشِف استخدام سلسلة الكتل والأصول الرقمية في عملك.
استخدم العمليات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية المصنع وتقليل المخزون وتبسيط إدارة الأصول.
بفضل الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي وبيانات إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن للأصول المتصلة والذكية تحسين الأداء والتكيّف مع الظروف المتغيرة والمساعدة في ضمان الاستمرارية.
تحسين الجداول والموارد وأداء الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite.
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. يمكنك إدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبئية لتحسين موثوقية الأصول.