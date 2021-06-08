ما هي منصة التكامل؟ هل أحتاج إليها؟

العلامات
فكِّر في منصة تكامل مثل القائمة. ولكن ليست أي قائمة؛ بل مثل قائمة Netflix لديك، وهي مركز يعرض لك كل المحتوى الذي ترغب في استهلاكه. صحيح أنّه يمكنك العثور على معظم — إن لم يكن كل — البرامج المفضّلة لديك عن طريق البحث بنفسك عبر الإنترنت. ولن تختلف تجربة المشاهدة كثيرًا في جوهرها. لكن عملية الوصول إلى هذا المحتوى تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلّب قدرًا كبيرًا من الصبر. توفّر لك القائمة قدرًا أكبر من الكفاءة والسهولة والتنظيم.

وبمنطق الأعمال، توفّر منصة التكامل قيمة مماثلة. فهي مصمَّمة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدميها، وتجمع أنماط التكامل المختلفة في مكان واحد. وبذلك تحصل فرق تكنولوجيا المعلومات على قدر أكبر من الحرية والمرونة لاعتماد الموارد التي تمكّنها من تقديم قيمة أعمال بطرق تلبّي توقعات العملاء (بل وتتفوق قدر الإمكان عليها).

مفهوم منصة التكامل يكمن في قدرتها على جعل الكل أكثر قيمة من مجرد مجموع أجزائه.

 

ما هي منصة التكامل؟

منصّة التكامل هي مجموعة متكاملة من برمجيات التكامل (البرمجيات الوسيطة) تتيح للمستخدمين ما يلي:

  • تطوير تدفّقات التكامل التي تربط بين تطبيقات وأنظمة وخدمات ومتاجر بيانات متنوّعة، وتأمينها وإخضاعها للحوكمة.
  • تسريع إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارة دورة حياتها بما يضمن تلبية مجموعة واسعة من متطلبات التكامل الهجين.

وبعبارة أخرى، توفّر منصّة التكامل للمؤسسات مجموعة أدوات التكامل التي تحتاج إليها لربط الأنظمة والتطبيقات والبيانات عبر بيئتها بالكامل.

لمعرفة المزيد عن منصّات التكامل الهجينة، راجع "ما هي منصة التكامل الهجينة (HIP)؟".

WebMethods Hybrid Integration

أعد تصور التكامل ليتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي

يُبرز IBM Web Methods Hybrid Integration كيف يمكن للشركات ربط تطبيقات السحابة والأنظمة المحلية بسلاسة، ما يمكِّنها من تحقيق تحول رقمي مرن وقابل للتوسع. 
استكشف IBM webMethods

ما أسباب أهمية منصات التكامل

تكاد جميع القطاعات اليوم تتحدّث عن منصّات التكامل — ولأسباب وجيهة. فالأسواق شديدة التنافسية تتطلّب حلولًا أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، تُسرِّع تبادل المعلومات، وترفع الإنتاجية، وتُبَسِّط العمليات.

ومع ذلك، فإن الطلب على تكاملات جديدة يتجاوز بكثير قدرة المؤسسات على تنفيذ هذه التكاملات. وبحسب شركة Gartner، "تفشل 70% من مشاريع التحول الرقمي بسبب ضعف جودة التكامل". [1]

يمكن أن يساعد ربط التطبيقات والأنظمة المحلية وتطبيقات وأنظمة السحابة الأصلية ضمن بنية متماسكة ومضبوطة بعناية من الأجهزة والبرمجيات في تحقيق ما يلي:

  • تبسيط العمليات التجارية
  • تحسين كفاءة إدارة البيانات
  • تخفيض التكاليف
  • تحسين تفاعلات العملاء

عناصر منصة التكامل

تحتاج فرق التكامل اليوم إلى مزيج من العناصر التي يتيح لها تحقيق توازن فعّال بين أساليب التكامل التقليدية والحديثة. عند تقييم منصّات التكامل، هناك مجموعة من العناصر المحورية التي ينبغي أخذها في الاعتبار:

  • تكامل واجهات برمجة التطبيقات: تُعَد واجهات برمجة التطبيقات من أكثر أساليب التكامل الحديثة شيوعًا. ينبغي أن تتمكّن الشركات من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها ومشاركتها عبر البيئات المختلفة بسرعة وسهولة.
  • تكامل البيانات والتطبيقات: تُعَد البيانات المعزولة في جزر منفصلة من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات عند السعي إلى تنفيذ التحول الرقمي. تساعد القدرة على نسخ البيانات ومزامنتها عبر التطبيقات المختلفة في معالجة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تنسيقات البيانات والمعايير. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لاستخدام الأتمتة في تكامل البيانات والتطبيقات أن يبسّط العملية بدرجة أكبر.
  • الرسائل والبنية المعتمدة على الأحداث: تُعد مزامنة البيانات وتوحيدها أمرًا بالغ الأهمية، لكن إذا أرادت المؤسسات بناء تجارب أكثر تفاعلًا للعملاء أو الاستجابة للأحداث في الوقت الفعلي، فإنها تحتاج إلى استخدام قوائم انتظار الرسائل والبنية المعتمدة على الأحداث لتبادل تلك البيانات بأمان عبر النظام البنائي، سواء من تطبيقات تعمل على السحابة أو تطبيقات مُستضافة محليًا.
  • نقل البيانات بسرعة عالية: يمكن أن يكون الحجم الهائل للبيانات المتبادلة في البيئات الحديثة غير مسبوق. وفي الواقع، تتوقّع IDC أن يصل حجم إنشاء البيانات عالميًا بحلول عام 2025 إلى 163 زيتابايت سنويًا، أي ما يعادل عشرة أضعاف حجم البيانات التي أنتجها العالم في عام 2017. وتُعد القدرة على إرسال الملفات الكبيرة ومشاركتها وبثّها ومزامنتها بشكل موثوق وبسرعات عالية عاملًا حاسمًا لتوفير نماذج الاستجابة في الوقت الفعلي للبيانات، وهي النماذج التي تسعى إليها المؤسسات الحديثة.

ما الذي يقدّمه حل التكامل المتكامل؟

تقليديًا، كانت منصّات التكامل تُبنى عن طريق ربط القدرات الأساسية المنتشرة عبر المؤسسة. وغالبًا ما شمل ذلك برامج إدارة واجهات برمجة التطبيقات، وقدرات المراسلة، وحلول Enterprise Service Bus (ESB) من عدد من المورّدين.

ومع ذلك، قد يكون هذا النهج مكلفًا ومعقّدًا عند تنفيذه داخليًا، وقد لا يلبّي جميع متطلباتك. قد تتكرّر بعض الميزات أو القدرات عبر حلول مقدَّمة من عدّة مورّدين، في حين تُستبعَد قدرات أخرى بالكامل من الصورة.

تجمع منصّات التكامل المتكاملة جميع القدرات التي تحتاج إليها في منصة نقل بالحاويات موحّدة. كما تُسهِّل هذه المنصّات سدّ الفجوة بين أساليب التكامل المختلفة.

خيار آخر: مقارنة بين منصة التكامل وiPaaS

تُعد منصة التكامل كخدمة (iPaaS) حزمة من العروض السحابية المصمَّمة لربط التطبيقات. ومثل منصّة التكامل التقليدية، يمكنها مساعدة المؤسسات على تنفيذ تكامل الأنظمة وإدارته. ويعتمد iPaaS عادةً على مزيج من الحلول المحلية والحلول السحابية، بما يمكِّن الشركات من الانتقال من هياكل SOA وESB إلى بنية الخدمات المُصغّرة.

لمعرفة المزيد حول المنصّة كخدمة (PaaS)، اطّلع على الرابط التالي: "ما المقصود بالمنصة كخدمة؟".

منصة التكامل من IBM

إذا كانت شركتك تدرس اعتماد منصّة للتكامل، فنوصي بحل IBM® Cloud Pak for Integration. فمن خلاله ستحصل على جميع القدرات التي تحتاج إليها لتحسين سرعة التطبيقات وجودتها، مثل إدارة واجهات برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، وبثّ الأحداث، وغيرها.

ومع ذلك، ندرك أن التكامل ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع. لذلك ستتمكّن من استخدام أساليب تكامل متعدّدة داخل IBM Cloud Pak for Integration، مع تهيئتها جميعًا للعمل معًا بانسجام. ستحصل أيضًا على موصِلات ذكية جاهزة، وستستفيد من قدرات الأتمتة مثل تكامل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وأدوات منخفضة التعليمات البرمجية.

ولمعرفة المزيد عن الحلول التي تقدّمها IBM لتلبية احتياجاتك في مجال التكامل، ندعوك إلى زيارة صفحة حلول التكامل السحابي لدينا.

أو إذا كنت تخطّط لإحداث تغيير جذري في إستراتيجية التكامل لديك، فبإمكانك إجراء تقييم نضج التكامل Integration Maturity Assessment للحصول على توصيات واضحة لخطواتك التالية.

الحواشي

