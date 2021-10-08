ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟

تمكِّن iPaaS المؤسسات من بناء ونشر تدفقات التكامل التي تربط التطبيقات والبيانات المستضافة في البيئات السحابية العامة والخاصة وبين السحابة ومراكز البيانات في البيئات المحلية. ظهرت iPaaS كحل لمشكلة متنامية في المؤسسات الحديثة: انتشار البرمجيات كخدمة (SaaS).

تم تصميم تطبيقات SaaS بشكل عام لتكون سهلة الإعداد والاستخدام والنشر، ما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تلبية احتياجات تجارية وإدارية محددة. ومع ذلك، فإن سهولة استخدامها تشجِّع أيضًا فِرَق الأعمال والإدارات على شراء تطبيقات SaaS لتلبية احتياجات الفريق والإدارات، والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود منظومة غير عملية في كثير من الأحيان لتطبيقات الأعمال القائمة إلى السحابة. تستخدم الشركات الكبيرة الحديثة (التي تضم 10,000 موظف أو أكثر) حوالي 470 تطبيقًا من تطبيقات SaaS.‏1

قبل استخدام iPaaS، قامت الشركات بدمج التطبيقات والعمليات التجارية باستخدام البرمجة المخصصة أو البرامج الوسيطة للمؤسسات أو عمليات تنفيذ تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI)، مثل ناقل خدمة المؤسسة (ESB) في البنيات الموجهة نحو الخدمة (SoAs).

نجحت حلول التكامل هذه ولكنها كانت في كثير من الأحيان باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلًا لإنشائها وصيانتها. كما أنها تركت الشركات عرضة لصوامع البيانات (حيث لا تمتلك أجزاء المؤسسة رؤية حول بعضها) وعدم كفاءة العمليات الأوسع نطاقًا، خاصةً مع توسع استخدام التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة وحوسبة الحافة وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT).

توفِّر خدمات تكامل السحابة iPaaS حلًا للتحدي المتزايد المتمثل في تكامل التطبيقات ومصادر البيانات والخدمات في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة بشكل متزايد (مثل بيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابات). وهي تعالج تحديات تكامل المؤسسات وإدارة البيانات من خلال توفير أدوات مثل الموصِّلات والخرائط والتحولات المبنية مسبقًا التي تساعد المؤسسات على تنسيق تدفقات التكامل وزيادة قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.

يمكن لحلول iPaaS أيضًا تسهيل التكامل بين الأعمال، وتكامل إنترنت الأشياء، والتكامل السحابي، وتكامل تدفقات الفعاليات، والنقل المُدار للملفات، والتكامل بين منصات الأعمال المختلفة وأنواع أخرى من التكامل.

ويمكن أن تساعد خدمات iPaaS الشركات على إنشاء تدفقات عمل آلية والحفاظ عليها، مع إجراء مزامنة البيانات في الوقت الفعلي للحفاظ على مركزية البيانات وتحديث التحليلات. وهي تمكِّن الفِرَق من تبسيط مهام التكامل والأمان. تساعد الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية التي تدعم متخصصي التكامل والمطورين المبتدئين على توفير الوقت الثمين وتوسيع نطاق التكامل.