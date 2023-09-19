كمجال من مجالات الخبرة، يُعد علم البيانات أكبر بكثير في نطاقه من مهمة إجراء تحليلات البيانات ويُعد مسارًا مهنيًا خاصًا به. يُعرف أولئك الذين يعملون في مجال علم البيانات بعلماء البيانات. ويقوم هؤلاء المتخصصون ببناء نماذج إحصائية وتطوير خوارزميات نماذج التعلم الآلي وتدريبها، وإنشاء أطر عمل من أجل:

توقع النتائج على المدى القصير والطويل

حل مشكلات العمل

تحديد الفرص

دعم الإستراتيجية التجارية

أتمتة المهام والعمليات

منصات Power BI

في عالم تكنولوجيا المعلومات، هناك طلب على وظائف علم البيانات في الوقت الحالي في العديد من المجموعات والصناعات. لممارسة مهنة علم البيانات، تحتاج إلى فهم عميق ومعرفة واسعة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. ويجب أن تتضمن مجموعة مهاراتك القدرة على الكتابة بلغات البرمجة Python وSAS وR وScala. ويجب أن تكون لديك تجربة في العمل مع منصات البيانات الكبيرة مثل Hadoop أو Apache Spark. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب علم البيانات خبرة في برمجة SQL Database والقدرة على العمل مع بيانات غير منظمة بمختلف أنواعها، مثل الفيديو والصوت والصور والنصوص.

سيقوم علماء البيانات عادة بإجراء التحليلات عند جمع البيانات وتنظيفها وتقييمها. ومن خلال تحليل مجموعة البيانات، يمكن لعلماء البيانات أن يفهموا بشكل أفضل إمكانية استخدامها في خوارزمية أو نموذج التعلم الآلي. يعمل علماء البيانات أيضًا بشكل وثيق مع مهندسي البيانات، الذين يتولون مسؤولية بناء مسارات البيانات التي تزود العلماء بالبيانات التي تحتاجها نماذجهم، بالإضافة إلى مسارات البيانات التي تعتمد عليها النماذج لاستخدامها في الإنتاج على نطاق واسع.