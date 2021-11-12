تتكون دورة حياة البيانات من سلسلة من المراحل على مدار عمرها الإنتاجي. حيث تخضع كل مرحلة لمجموعة من السياسات التي تزيد من قيمة البيانات خلال كل مرحلة من مراحل دورة الحياة. تزداد أهمية دورة حياة البيانات (DLM) مع نمو حجم البيانات التي يجري دمجها في سير وتدفق الأعمال.

المرحلة 1: إنشاء البيانات

تبدأ دورة حياة البيانات الجديدة بجمع البيانات، ولكن مصادر البيانات وفيرة ومتنوعة. يمكن أن تتنوع ما بين تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، والنماذج، والاستبيانات، وغيرها. في حين أنه يمكن إنشاء البيانات بعدة طرق، إلا أن جمع كل البيانات المتاحة ليس ضرورياً لنجاح أعمالك. يجب دائمًا تقييم دمج البيانات الجديدة بناءً على جودتها ومدى ملاءمتها لعملك.

المرحلة الثانية: تخزين البيانات

كما أن البيانات تختلف في طريقة تنظيمها، وهذا أمر له تداعياته على نوع تخزين البيانات الذي تستخدمه كل شركة. فالبيانات المنظمة تميل إلى الاستفادة من قواعد البيانات العلائقية بينما البيانات غير المنظمة تستخدم قواعد بيانات NoSQL عادةً أو قواعد البيانات غير العلائقية. وبمجرد تحديد نوع التخزين لمجموعة البيانات، يمكن تقييم البنية التحتية للتأكد من عدم وجود أي ثغرات أمنية، ويمكن إخضاع البيانات لأنواع مختلفة من معالجة البيانات، مثل تشفير البيانات وتحويل البيانات، لحماية الأعمال من الجهات الفاعلة الضارة. كما أن هذا النوع من البيانات يضمن أيضًا أن البيانات الحساسة تلبي متطلبات الخصوصية والمتطلبات الحكومية فيما يتعلق بالسياسات الحكومية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، مما يتيح للشركات تفادي أي غرامات مالية مرتفعة قد تنجم عن أنواع اللوائح التنظيمية هذه.

جانب آخر من حماية البيانات هو التركيز على تكرار البيانات. يمكن لنسخة من أي بيانات مخزنة أن تعمل كنسخة احتياطية في حالات مثل حذف البيانات أو تلف البيانات، مما يحمي من التغييرات العرضية في البيانات أو تلك المتعمدة، مثل هجمات البرمجيات الخبيثة.

المرحلة الثالثة: مشاركة البيانات واستخدامها



خلال هذه المرحلة، تصبح البيانات متاحة لمستخدمي الأعمال. تعمل دورة حياة البيانات (DLM) على تمكين المؤسسات من تحديد مَن الذي يمكنه استخدام البيانات وما هو الغرض الذي يمكن استخدام البيانات له. وبمجرد إتاحة البيانات، يمكن الاستفادة منها في مجموعة من التحليلات؛ بدءًا من تحليل البيانات الاستكشافية الأساسية والعروض المصورة للبيانات إلى أساليب استخراج البيانات والتعلّم الآلي الأكثر تقدمًا. حيث تؤدي كل هذه الأساليب دورًا في اتخاذ القرار التجاري والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.



بالإضافة إلى ذلك، لا يقتصر استخدام البيانات بالضرورة على الاستخدام الداخلي فقط. على سبيل المثال، يمكن لمقدمي الخدمات الخارجيين استخدام البيانات لأغراض مثل تحليلات التسويق والإعلانات. تشمل الاستخدامات الداخلية عمليات الأعمال اليومية وسير العمل، مثل لوحات المعلومات والعروض التقديمية.



المرحلة 4: أرشفة البيانات



بعد فترة زمنية معينة، تُصبح البيانات غير مفيدة في العمليات اليومية. ومع ذلك، من المهم الاحتفاظ بنسخ من بيانات المؤسسة التي لا يتم الوصول إليها بشكل متكرر لاحتياجات التقاضي والتحقيق المحتملة. وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، يمكن استعادة البيانات المؤرشفة إلى بيئة إنتاج نشطة.



يجب أن تحدد استراتيجية إدارة دورة حياة البيانات (DLM) الخاصة بالمؤسسة بوضوح متى وأين يجب أرشفة البيانات والمدة التي سيستمر الاحتفاظ بها خلالها. في هذه المرحلة، تخضع البيانات لعملية أرشفة تضمن التكرار.



المرحلة 5: حذف البيانات



في هذه المرحلة الأخيرة من دورة الحياة، يتم مسح البيانات من السجلات وإتلافها بشكل آمن. ستحذف الشركات البيانات التي لم تعد بحاجة إليها لتوفير مساحة تخزين أكبر للبيانات النشطة. خلال هذه المرحلة، تتم إزالة البيانات من الأرشيفات عندما تتجاوز فترة الاحتفاظ المطلوبة أو إذا لم تعد تخدم غرضًا مهمًا بالنسبة إلى المؤسسة.

