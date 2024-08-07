في تبسيط الوصول إلى البيانات وتحليلها، تعمل الطبقة الدلالية على توحيد منطق الأعمال، وتساعد على كسر صوامع البيانات وتوفر إدارة بيانات متسقة عبر المجالات المختلفة. تُمكِّن تحليلات الخدمة الذاتية هذه المستخدمين، بما في ذلك محللي البيانات، من أن يصبحوا صانعي قرار يعتمدون على البيانات ويصدرون التقارير والرؤى بثقة ودقة، مما يعزز ثقافة قائمة على البيانات داخل المؤسسة.

تقوم المؤسسات بإنشاء وتخزين كميات هائلة من البيانات المعقدة من مصادر متعددة بتنسيقات مختلفة، مما يجعل استخراج الرؤى الواضحة والقابلة للتنفيذ أمرًا صعبًا. يقوم مهندسو البيانات بإنشاء مسارات ETL (استخراج، تحويل، تحميل) لتنظيم هذه البيانات في مخططات وجداول معقدة.

تخفي الطبقة الدلالية تعقيدات مصادر البيانات المختلفة هذه، والتي تشمل قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبحيرات البيانات وبحيرات مستودع البيانات، من خلال تمثيلها ككائنات تجارية. بدلا من التعامل مع استعلامات SQL المعقدة أو الحاجة إلى فهم مخطط قواعد البيانات المتعددة، يمكن للمستخدمين التفاعل مع منصة بيانات أكثر وضوحًا تتمحور حول الأعمال من خلال أدوات ذكاء الأعمال. من خلال دمج البيانات من مصادر متباينة في عرض موحد، تضمن الطبقة الدلالية الاتساق في تفسير البيانات.

يعد هذا التوحيد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة البيانات وتوفير مصدر واحد للحقيقة لتحليل الأعمال وإعداد التقارير بدقة.

تخيل بائع تجزئة يستخدم قاعدة بيانات كبيرة لتخزين معلومات حول المبيعات والعملاء والمنتجات والمواقع. قد يتم تخزين البيانات غير المنسقة في جداول مختلفة مثل sales_transactions و customer_info و product_catalog و store_locations.

من دون طبقة دلالية، يجب على المحلل الذي يريد إنشاء تقرير أن يفهم مخطط قاعدة البيانات، وتطوير استعلامات SQL لاستخراج البيانات اللازمة من الجداول المختلفة، وتحويل البيانات وتصديرها وتصورها؛ إنها عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً.

