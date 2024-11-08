التحديث بالنسبة للعديد من المؤسسات يعني إجراء تغييرات عميقة، وأحيانًا مدمرة. بالإضافة إلى ذلك، كان من المعتقد على نطاق واسع أن التقنية الأساسية التي تكمن وراء كل ذلك يجب أن تتغير أيضًا للتكيف. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالضرورة. مع ®IBM® Power و®Red Hat، لن تحتاج إلى تغيير الأجهزة الحالية لديك للاستفادة من قدرات الجيل التالي.