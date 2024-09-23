الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Power SystemMirror IBM PowerHA SystemMirror
توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات
مقدمة عن PowerHA
رجل يعمل على كمبيوتر محمول في مركز بيانات

تتيح لك تقنية IBM® PowerHA®  نشر حل عالي التوافر يلبي متطلبات التخزين والتوافر العالي من خلال تكوين واحد متكامل، وبواجهة مستخدم مبسطة. تلتزم ®IBM® Power بالاستثمار في الحلول المصممة للحفاظ على مرونة بيئات تقنية المعلومات لديك وطرحها في السوق.

تتوفر تقنية IBM PowerHA في إصدار Standard Edition أو Enterprise Edition لنظام IBM® أو AIX® أو IBM i. مع IBM i 7.5، سيتم تقديم PowerHA for IBM كمنتج واحد يشمل كلًا من Standard Edition وEnterprise Edition.
المزايا  متابعة التوفر

اكتشاف حالة النظام، وأدائه، ومشكلاته والإبلاغ عنها.

إدارة التوفر

الحد من الانقطاعات المخطط لها وغير المخطط لها.

تكوينات متعددة المواقع

تم تصميم التكوينات لإثبات قدرات التعافي من الكوارث.

المزايا التكرار المستند إلى المضيف

تمكّن من تنفيذ عمليات التحول إلى نظام احتياطي في تكوينات السحابة الخاصة أو العامة باستخدام IBM PowerHA مع GLVM أو التكرار المتطابق الجغرافي.

 الأتمتة

يمكنك إدارة مجموعتك من خلال واجهة واحدة. تتيح أدوات المساعدة الذكية إعداد التوفر العالي وإدارة التطبيقات على نحو أكثر سهولة وتميزًا.

تقنية التجميع

تمكّن من تنظيم عمليات المجموعة لتكوينات التخزين المشتركة البسيطة و/أو تكوينات المواقع المتعددة.

 القيمة الاقتصادية

يتم ترخيص PowerHA لعمليات النشر المحلية لكل نواة معالج، مقابل رسوم يتم دفعها لمرّة واحدة، ويشمل ذلك صيانة البرنامج خلال العام الأول.

الاستقلالية العالية

يتطلب PowerHA الحد الأدنى من التدخل الإداري. ويحل محل التكرار المنطقي للحصول على حلول أكثر موثوقية وكفاءة وسهولة في الاستخدام.

 التخزين المتكامل على شبكة منطقة التخزين (SAN) من IBM

يعمل Power HA for IBM i على دمج IBM DS8000® أو Flash Systems Storage في مجموعة HA/DR.
الموارد تحديثات IBM PowerHA SystemMirror V7.2 لنظام IBM AIX

يعالج هذا الإصدار من Redbooks متطلبات التوافر العالي المعقدة للعملاء لزيادة أقصى قدر من توفر الأنظمة. إنه يوثق كيفية نقل المهارات العملية إلى فرق المبيعات والدعم.

 IBM PowerHA SystemMirror for i

بالنسبة إلى بيئات IBM i، يتم استخدام نهج قائم على المهام لتنفيذ التوفر العالي. يتيح لك النهج القائم على المهام تصميم وبناء حل مخصص عالي التوفر لشركتك.

 IBM PowerHA SystemMirror V7.2 for AIX

تشرح ورقة البيانات هذه تحسينات وقدرات PowerHA SystemMirror، وتتضمن كذلك تفاصيل برامج المجموعة التكميلية.

 IBM PowerHA SystemMirror for i

تشرح ورقة البيانات هذه القيمة المقترحة لنظام IBM PowerHA System Mirror for i، والذي تم تصميمه لتحقيق التوافر العالي والتعافي بعد الكوارث.
الخطوات التالية

تعرف على المزيد عن تقنية PowerHA. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.

 مقدمة عن PowerHA
الاطلاع على مزيد من المعلومات التوثيق إصدارات IBM Redbooks