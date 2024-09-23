تتيح لك تقنية IBM® PowerHA® نشر حل عالي التوافر يلبي متطلبات التخزين والتوافر العالي من خلال تكوين واحد متكامل، وبواجهة مستخدم مبسطة. تلتزم ®IBM® Power بالاستثمار في الحلول المصممة للحفاظ على مرونة بيئات تقنية المعلومات لديك وطرحها في السوق.

تتوفر تقنية IBM PowerHA في إصدار Standard Edition أو Enterprise Edition لنظام IBM® أو AIX® أو IBM i. مع IBM i 7.5، سيتم تقديم PowerHA for IBM كمنتج واحد يشمل كلًا من Standard Edition وEnterprise Edition.