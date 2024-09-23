تتيح لك تقنية IBM® PowerHA® نشر حل عالي التوافر يلبي متطلبات التخزين والتوافر العالي من خلال تكوين واحد متكامل، وبواجهة مستخدم مبسطة. تلتزم ®IBM® Power بالاستثمار في الحلول المصممة للحفاظ على مرونة بيئات تقنية المعلومات لديك وطرحها في السوق.
تتوفر تقنية IBM PowerHA في إصدار Standard Edition أو Enterprise Edition لنظام IBM® أو AIX® أو IBM i. مع IBM i 7.5، سيتم تقديم PowerHA for IBM كمنتج واحد يشمل كلًا من Standard Edition وEnterprise Edition.
اكتشاف حالة النظام، وأدائه، ومشكلاته والإبلاغ عنها.
الحد من الانقطاعات المخطط لها وغير المخطط لها.
تم تصميم التكوينات لإثبات قدرات التعافي من الكوارث.
تمكّن من تنفيذ عمليات التحول إلى نظام احتياطي في تكوينات السحابة الخاصة أو العامة باستخدام IBM PowerHA مع GLVM أو التكرار المتطابق الجغرافي.
يمكنك إدارة مجموعتك من خلال واجهة واحدة. تتيح أدوات المساعدة الذكية إعداد التوفر العالي وإدارة التطبيقات على نحو أكثر سهولة وتميزًا.
تمكّن من تنظيم عمليات المجموعة لتكوينات التخزين المشتركة البسيطة و/أو تكوينات المواقع المتعددة.
يتم ترخيص PowerHA لعمليات النشر المحلية لكل نواة معالج، مقابل رسوم يتم دفعها لمرّة واحدة، ويشمل ذلك صيانة البرنامج خلال العام الأول.
يتطلب PowerHA الحد الأدنى من التدخل الإداري. ويحل محل التكرار المنطقي للحصول على حلول أكثر موثوقية وكفاءة وسهولة في الاستخدام.
يعمل Power HA for IBM i على دمج IBM DS8000® أو Flash Systems Storage في مجموعة HA/DR.
يعالج هذا الإصدار من Redbooks متطلبات التوافر العالي المعقدة للعملاء لزيادة أقصى قدر من توفر الأنظمة. إنه يوثق كيفية نقل المهارات العملية إلى فرق المبيعات والدعم.
بالنسبة إلى بيئات IBM i، يتم استخدام نهج قائم على المهام لتنفيذ التوفر العالي. يتيح لك النهج القائم على المهام تصميم وبناء حل مخصص عالي التوفر لشركتك.
تشرح ورقة البيانات هذه تحسينات وقدرات PowerHA SystemMirror، وتتضمن كذلك تفاصيل برامج المجموعة التكميلية.
تشرح ورقة البيانات هذه القيمة المقترحة لنظام IBM PowerHA System Mirror for i، والذي تم تصميمه لتحقيق التوافر العالي والتعافي بعد الكوارث.