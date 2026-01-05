يتيح IBM Db2 Mirror for i توفر مستمر لتطبيقاتك الحيوية في المهام. فإنه يوفر هدف وقت الاسترداد (RTO) بقيمة صفر. ويعكس Db2 Mirror for i تحديثات قاعدة البيانات بشكل متزامن بين عقدتين منفصلتين عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) عبر شبكة الإيثرنت المتقاربة (RoCE). ويمكن نشر التطبيقات في وضع نشط-نشط أو نشط-سلبي (مع إمكانية الوصول للقراءة في الوضع الثانوي).
الفوائد
توافر التطبيق المستمر
يوفر هدف وقت الاسترداد (RTO) بقيمة صفر، مما يتيح استمرارية توفر التطبيق.
يدعم العديد من الطوبولوجيات
المرونة في الاختيار بين تكوينات نشط-نشط وتكوينات نشط-سلبي لطبقة التطبيق.