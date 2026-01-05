يتيح IBM Db2 Mirror for i توفر مستمر لتطبيقاتك الحيوية في المهام. فإنه يوفر هدف وقت الاسترداد (RTO) بقيمة صفر. ويعكس Db2 Mirror for i تحديثات قاعدة البيانات بشكل متزامن بين عقدتين منفصلتين عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) عبر شبكة الإيثرنت المتقاربة (RoCE). ويمكن نشر التطبيقات في وضع نشط-نشط أو نشط-سلبي (مع إمكانية الوصول للقراءة في الوضع الثانوي).