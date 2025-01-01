يمكنك تسريع عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد في المؤسسة للمساعدة في استرداد البيانات واستعادة خدمات تقنية المعلومات بسرعة باستخدام حلول IBM Storage لأعباء العمل المحلية والسحابية.
تعمل حلول IBM Storage للنسخ الاحتياطي والاسترداد على توحيد حماية أعباء العمل، وتقديم قدرات الأمن الإلكتروني للمساعدة في حماية بياناتك الحساسة من برامج الفدية وغيرها من تهديدات أمن البيانات، كما تساهم فى منع فقدان البيانات، وتقدم قدرات لإدارة نُسخ النسخ الاحتياطي الخاصة بك إدارة فعّالة، كما تتيح إدارة بنيتك التحتية بشكل فعّال من حيث التكلفة.
على الرغم من أن متوسط الوقت اللازم للتعافي من الهجمات الإلكترونية في الصناعات هو 23 يومًا، فإن اللوائح الجديدة، وهي توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) وغيرها، تُلزِم باستعادة الأنظمة الحساسة في غضون ساعات!
اكتشِف مدى استعداد أعمالك، واستِعد للامتثال للوائح القادمة لقانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي (EU DORA).
يمكنك خفض تكاليف البنية التحتية للنسخ الاحتياطي والاسترداد عن طريق دمج العديد من حلول النسخ الاحتياطي وخدمات التخزين في منصة واحدة، وهو ما يساعد على تقليل فترة التعطّل وتحسين أمن البيانات.
تغلَّب على تعطّل الأنظمة باستخدام حل التخزين على الأشرطة الموفِّر للطاقة أو حل التخزين واسع النطاق والمعرّف بالبرامج والذي يعمل محليًّا، وهو ما يوفر طبقة إضافية من الحماية للبيانات الحساسة.
يمكنك تسريع وتيرة عمليات إكمال النسخ الاحتياطي للبيانات باستخدام حلول أجهزة وبرامج النسخ الاحتياطي والاسترداد الكامل والتزايدي التي يمكن أن تساعد في تقليل التعطّل بما يسمح لفِرق مركز بيانات تقنية المعلومات بالتركيز على أداء المهام الاستراتيجية.
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