يوفر IBM Storage Defender Data Protect حل النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها وهو عنصر أساسي من عناصر IBM Storage Defender، ويتيح مرونة البيانات ويُعَدّ جزءًا من مجموعة حلول IBM Storage .
يوفر IBM Storage Defender Data Protect الدعم لمجموعة واسعة من أعباء العمل في السحابة الأصلية، ومحليًّا، وعلى الحافة على نطاق واسع. ويمكنه المساعدة في تبسيط عملياتك من خلال مستوى الإدارة المتكامل، والأداء القوي، وهندسة الأمان متعددة الطبقات، وإمكانية التوسعة أولًا عبر واجهة برمجة التطبيقات واللقطات الحصينة غير القابلة للتغيير.
حل من حلول مرونة البيانات لتسريع وتبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها.
يمكنك تحسين حماية بيانات المؤسسة على نطاق واسع باستخدام حل النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات الشامل، وهو ما يساعد على تقليل النفقات العامة وخفض تكاليف تخزين البيانات.
يمكنك توحيد عمليات اكتشاف المخاطر والتعافي منها ضمن منصة إدارة واحدة، وهو ما يوفر إمكانية التوسعة وبنية أمنية متعددة الطبقات.
يمكنك استرداد البيانات بشكل أسرع باستخدام لقطات جاهزة للاستخدام بالكامل والحماية المستمرة للبيانات والمرونة لتحقيق متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة والتفوق عليها.
يمكنك تخزين البيانات الاحتياطية في نظام الملفات الآمن الخاص بها في لقطات غير قابلة للتغيير لا يمكن الوصول إليها مباشرةً أو تحميلها من خارج المجموعة.
يمكنك تبسيط العمليات ودمج البيئات المحلية والسحابية بسهولة باستخدام تدفقات العمل المؤتمتة المعدة مسبقًا وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات.
توحيد العمليات باستخدام الحلول المتكاملة في بيئة واحدة قابلة للتوسع. يمكنك التخلص من وحدات تخزين البيانات المنعزلة عن بعضها مع تقليل تكاليف حماية البيانات.
تعرَّف على القدرات التي يوفرها Defender Data Protect لحماية بيانات أعمالك القيّمة.
تعرَّف على القدرات التي يوفرها IBM Storage Defender لمساعدة مؤسستك على بناء وتحقيق مرونة البيانات.
تعرَّف على دليل المستخدم هذا الذي يوفر نظرة عامة، والتخطيط، والإعداد، وتعليمات المستخدم بخصوص IBM Storage Defender Data Management Service.
يمكنك حماية البيانات من المخاطر واستردادها بشكل أسرع في بيئة آمنة لضمان استمرارية الأعمال.
حافظ على بياناتك آمنة وقلِّل التكاليف من خلال تقنية تخزين البيانات المتقدمة الخاصة بنا.
يمكنك تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الاستفادة من منصة لخدمات بيانات التطبيقات والبنية التحتية للسحابة الأصلية مصممة من أجل RedHat OpenShift.