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Data Protect
إنشاء نُسخ احتياطية ونُسخ من بياناتك، مصممة لتناسب أعباء عملك الحديثة.
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لقطة شاشة لواجهة المستخدم في IBM Storage Defender Data Protect

يوفر IBM Storage Defender Data Protect حل النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها وهو عنصر أساسي من عناصر IBM Storage Defender، ويتيح مرونة البيانات ويُعَدّ جزءًا من مجموعة حلول IBM Storage .

يوفر IBM Storage Defender Data Protect الدعم لمجموعة واسعة من أعباء العمل في السحابة الأصلية، ومحليًّا، وعلى الحافة على نطاق واسع. ويمكنه المساعدة في تبسيط عملياتك من خلال مستوى الإدارة المتكامل، والأداء القوي، وهندسة الأمان متعددة الطبقات، وإمكانية التوسعة أولًا عبر واجهة برمجة التطبيقات واللقطات الحصينة غير القابلة للتغيير.
IBM Storage Defender Data Protect

حل من حلول مرونة البيانات لتسريع وتبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها.
المزايا تكاليف أقل لإدارة البيانات

يمكنك تحسين حماية بيانات المؤسسة على نطاق واسع باستخدام حل النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات الشامل، وهو ما يساعد على تقليل النفقات العامة وخفض تكاليف تخزين البيانات.

 تحسين مستوى الرؤية الأمنية وتسريع عملية الاسترداد

يمكنك توحيد عمليات اكتشاف المخاطر والتعافي منها ضمن منصة إدارة واحدة، وهو ما يوفر إمكانية التوسعة وبنية أمنية متعددة الطبقات.

 كما يمكن تحسين هدف وقت الاسترداد وهدف نقطة الاسترداد (RTO/RPO) لتلبية متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة التجارية

يمكنك استرداد البيانات بشكل أسرع باستخدام لقطات جاهزة للاستخدام بالكامل والحماية المستمرة للبيانات والمرونة لتحقيق متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة والتفوق عليها.
المزايا لقطات حصينة غير قابلة للتغيير

يمكنك تخزين البيانات الاحتياطية في نظام الملفات الآمن الخاص بها في لقطات غير قابلة للتغيير لا يمكن الوصول إليها مباشرةً أو تحميلها من خارج المجموعة.

 إمكانية التوسعة أولًا من خلال واجهة برمجة التطبيقات

يمكنك تبسيط العمليات ودمج البيئات المحلية والسحابية بسهولة باستخدام تدفقات العمل المؤتمتة المعدة مسبقًا وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات.

 منصة إدارة واحدة

توحيد العمليات باستخدام الحلول المتكاملة في بيئة واحدة قابلة للتوسع. يمكنك التخلص من وحدات تخزين البيانات المنعزلة عن بعضها مع تقليل تكاليف حماية البيانات.
حالات الاستخدام​
الموارد صحيفة بيانات IBM Storage Defender Data Protect

تعرَّف على القدرات التي يوفرها Defender Data Protect لحماية بيانات أعمالك القيّمة.

صحيفة بيانات IBM Storage Defender

تعرَّف على القدرات التي يوفرها IBM Storage Defender لمساعدة مؤسستك على بناء وتحقيق مرونة البيانات.

 IBM Storage Defender Data Management Service

تعرَّف على دليل المستخدم هذا الذي يوفر نظرة عامة، والتخطيط، والإعداد، وتعليمات المستخدم بخصوص IBM Storage Defender Data Management Service.
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الخطوات التالية

اكتشف كيف يساعدك IBM Storage Defender في حماية سلسلة توريد المعلومات الخاصة بك. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مع أحد ممثلي IBM Storage.
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