يوفر IBM Storage Defender Data Protect الدعم لمجموعة واسعة من أعباء العمل في السحابة الأصلية، ومحليًّا، وعلى الحافة على نطاق واسع. ويمكنه المساعدة في تبسيط عملياتك من خلال مستوى الإدارة المتكامل، والأداء القوي، وهندسة الأمان متعددة الطبقات، وإمكانية التوسعة أولًا عبر واجهة برمجة التطبيقات واللقطات الحصينة غير القابلة للتغيير.