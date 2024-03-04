عمليات التطوير لـ IBM Z

تحويل التطبيقات ذات المهام الحساسة إلى البيئات السحابية الهجينة—مع الحفاظ على الاستقرار والأمن ورشاقة الأداء
عمليات التطوير لسحابة IBM Z الهجينة
رسم توضيحي مسطح لأفق المدينة يوضح كيف أدى اعتماد عمليات التطوير إلى تحسين تقديم الخدمات عبر السحابة الهجينة

لقد أحدثت عمليات التطوير تحولًا في كل مسيرة من مراحل دورة حياة التطبيق. باستخدام الأدوات والعمليات الموحَّدة، يمكنك تبسيط وتسريع ابتكار البرامج المقدمة من خلال تجربة عمل متسقة وأكثر إنتاجيةً للمطورين. يمكن أن يشارك ®IBM Z بشكل كامل في هذه المنهجيات باستخدام عمليات التطوير لـ ﻿IBM Z .

واليوم، يتبنى العملاء هذه التقنيات بهدف:

  • الابتكار السريع للخدمات الجديدة وتسريع تحديث التطبيقات.
  • استمرار التسليم دون انقطاع من خلال مسار CI/CD مؤتمت ومتكامل وآمِن عبر المؤسسة.
  • يمكنك تضمين IBM Z في استراتيجية السحابة الهجينة الخاصة بهم لتحسين نشر أعباء العمل بناءً على احتياجات العمل.
ما المقصود بعمليات التطوير؟
عمليات التطوير وتحديث الكمبيوتر المركزي

ما المقصود بعمليات التطوير؟ كيف تتلاءم ثقافة وممارسات عمليات التطوير مع عالم الكمبيوتر المركزي؟ تشرح روزاليند رادكليف سبب ارتباط عمليات التطوير والكمبيوتر المركزي معًا، وكيف يمكن الاستفادة من أتمتة عمليات التطوير وطرق العمل الحديثة في تبسيط عملية الكمبيوتر المركزي الخاص بك.

الحلول

اكتشف وخطِّط التكامل المستمر الاختبار المستمر التسليم المستمر

دراسات حالة

تمكين المطورين

تُمكِّن مجموعة سويد بنك (Swedbank) مطوريها من البرمجة واختبار التطبيقات وتحسينها على نحوٍ أكثر فعالية من خلال التحديث المستمر للنظام الرئيسي وإعادة الأدوات.
زيادة الأتمتة

تدير شركة Westfield Insurance جهود التحول الهجين الخاصة بها باستخدام السحابة وعمليات التطوير المحلية للتركيز على اختبار وتحديث تجربة المطورين لتصبح أكثر رشاقةً.

شرع بنك BNP Paribas في إصلاح بيئة تطوير البرامج لأنظمة المؤسسة الخاصة به لتعزيز المرونة وزيادة الكفاءة.

أصبح التحديث سهلًا

وكانت الخدمات المالية الأوروبية الكبرى بحاجة إلى الحفاظ على سلامة أنظمتها الحالية مع التحرك نحو محفظة رقمية أكثر حداثةً.

ابتكار الخدمة

قام Danske Bank بتقصير دورة التطوير الخاصة به لتقريب تقنية المعلومات من الأعمال.
الموارد تحديث عمليات التطوير للمؤسسات
يناقش IBM Redpaper الاستراتيجيات والحلول المعمارية التي يمكنها تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة. وعلى وجه التحديد، راجع الفصل الخامس للحصول على معلومات حول تحديث عمليات تطوير المؤسسات.
حدّث عمليات تطوير Z الخاصة بك من خلال الأتمتة الجديدة وميزات اللغة المحسنة
تعرَّف على Wazi Deploy الذي يضيف خيار نشر التطبيق المكتوب والمعتمد على المصدر المفتوح لمجموعة أدوات التطوير الشاملة IBM® Developer for z/OS® Enterprise Edition.
بودكاست Z DevOps Talks على Spotify
استمع إلى كريس سايلز وهو يتناقش مع خبراء عمليات تطوير Z حول كيفية تبنِّي IBM لتقنيات المصدر المفتوح، وإتاحة الوصول إلى الكمبيوتر المركزي بشكل أكبر، وتصميم طرق جديدة وأفضل للتطوير والتشغيل للسحابة الأصلية ومجتمع المتمسكين بالأساليب القديمة.
برنامج تسريع عمليات التطوير
استكشف برنامج اعتماد مبكر ذا قيمة مضافة مصممًا للشراكة مع العملاء خلال المراحل المميزة التي نعتقد أنها ضرورية لأي تحول يُراد إحداثه في عمليات التطوير.
مجتمع IBM DevSecOps
انضم إلى مجتمع DevSecOps لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات وموضوعات Z.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيفية بدء مسيرة التحول إلى عمليات التطوير. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 تسريع مسيرتك نحو عمليات تطوير أفضل
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