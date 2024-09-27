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IBM Test Accelerator for Z

تبسيط اختبار تطبيقات z/OS وتسريع أهداف الجودة

اقرأ ملخص الحل

IBM Test Accelerator for Z هو إطار عمل لأتمتة الاختبار وإنشاء الاختبار مع دعم لبيئات التطوير والاختبار الافتراضية عند الطلب على  z/OS . 

استكشاف IBM Test Accelerator for Z، المصمم خصيصًا لمطوري ومختبري تطبيقات z/OS. يمكنك تحسين عملية الاختبار لديك من خلال اختبار الوحدات المؤتمت، واختبار التكامل المبكر، والتكامل السلس في نظام البناء المؤتمت لديك.

تتمثل المزايا الفريدة لبرنامج IBM Test Accelerator for Z في: إنشاء بيئات تطوير واختبار افتراضية معزولة بسهولة. يمكن لهذه البيئات تشغيل برامج IBM z/OS والبرمجيات الوسيطة على نظام Linux on Z ومنصات x86، مما يتيح لفرقك إمكانية دمج ممارسات التكامل المستمر بسلاسة في سير العمل المؤتمت الذي يستخدمونه.
مستقبل أتمتة الاختبار لتطبيقات Z الهجينة

انضم إلينا افتراضيًا يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاكتشاف الحلول التي تمكّن الفرق من تنفيذ الاختبار وممارسات التكامل المستمر بسلاسة في مسار التشغيل المؤتمت الذي يتبعونه.
المزايا اكتشاف أبكر. حل أسرع.

تغطية وحدة إلى اختبار التكامل باستخدام حل الاختبار الشامل هذا لتطبيقات z/OS.

 تسريع تغطية الرمز البرمجي

تشغيل الاختبارات تلقائياً باستخدام بيانات مسارات البرامج التي يصعب اختبارها.

 بنية تحتية مرنة

تشغيل مثيلات z/OS لأغراض التطوير والاختبار في دقائق، سواء على نظام التشغيل Linux on IBM Z أو على منصات Intel x86.
المزايا
اختبار التطوير المبكّر لنظام التشغيل z/OS يسهّل اختبار التطوير المبكر لنظام z/OS إنشاء وتنفيذ اختبارات الوحدة القابلة لإعادة الاستخدام واختبارات التكامل المبكرة، مما يلغي الحاجة إلى النشر على البيئات المستهدفة. علاوة على ذلك، فهو يساعد الفرق على تسريع تغطية الاختبار للمسارات البديلة أو مسارات الخطأ.
أداة إنشاء اختبار التكامل لنظام z/OS تعمل أداة إنشاء اختبار التكامل لنظام z/OS على تسريع الأتمتة لاختبارات التكامل القابلة للنشر.
اختبار وتطوير نظام z/OS عند الطلب تُمكِّن بيئة اختبار وتطوير نظام z/OS عند الطلب الأفراد أو الفرق من توفير مثيلات z/OS بسرعة للتطوير والاختبار من خلال واجهة مستخدم رسومية أو واجهات برمجة التطبيقات. يمكن الحصول على هذه المثيلات إما من صورة مجموعة اختبار وتطوير نظام z/OS عند الطلب أو من صورة مخصصة.
حالات الاستخدام اختبار الوحدة والتكامل المبكّر المؤتمت

أتمتة اختبار الوحدة والتكامل المبكّر لمطوري z/OS، ودفعة التغطية وخادم المعاملات CICS وبرامج IMS في المراحل المبكرة من دورة حياة التطوير. يمكن للمطورين تسجيل اختبارات للبرامج أو المعاملات أو المهام المجمّعة وتشغيلها دون نشر العناصر في البيئات المستهدفة. يتم إجراء هذه الاختبارات باستخدام Dynamic Test Engine for z/OS الجديد.

 إنشاء الاختبار لتطبيقات z/OS

تجربة واجهة مستخدم بديهية سهلة الاستخدام مصممة للمطورين والمختبرين على حد سواء، مما يسهل تسجيل وإنشاء اختبارات الوحدات المؤتمتة واختبارات التكامل المبكر واختبارات التكامل القابل للنشر.

 تكامل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)

يتم إصدار أدوات الاختبار للسماح بتخزين الاختبارات المسجلة ضمن أداة إدارة مصدر الرمز وتسهيل التكامل السلس للاختبارات في مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).

 التحديد المبكر للأخطاء

التعرف على العيوب في وقت مبكر من خلال اختبار الوحدة والتكامل المبكّر المؤتمت. يتكامل محرك The Dynamic Test Engine for z/OS بسلاسة مع مصحح أخطاء IBM z/OS، مما يتيح سهولة تصحيح الأخطاء وجمع تغطية الرمز البرمجي أثناء تنفيذ الاختبار.

 الاختبار في بيئة افتراضية

يمكنك إجراء الاختبارات داخل بيئة z/OS افتراضية معزولة وقابلة للتخصيص والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مؤسستك المحددة، سواء كانت مدفوعة باعتبارات مثل التكلفة أو التوافر أو الأداء أو الأمان. يمكن توفير بيئات z/OS الافتراضية هذه بسرعة إما على Linux on IBM Z أو على خادم X86.
الموارد تبسيط اختبار تطبيقات z/OS

اقرأ كيف يعمل IBM Test Accelerator for Z على تبسيط اختبار تطبيقات z/OS، مما يوفر حلولاً مؤتمتة لتعزيز عمليات ضمان الجودة. ارفع مستوى نظام الاختبار الذي تستخدمه وحقق أهداف الجودة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

 تقديم IBM Test Accelerator for Z

استكشف أحدث الابتكارات من IBM، وهو IBM Test Accelerator for Z، المصمم لتبسيط عمليات الاختبار لتطبيقات z/OS. شاهد كيف يمكن لهذه الأداة الفعالة أن تحدث ثورة في سير عمل الاختبار وتسريع دورة التطوير لديك.

 محادثات عمليات تطوير Z

استمع إلى Chris Sayles وهو يتناقش مع خبراء عمليات تطوير Z حول كيفية تبنى IBM لتقنيات المصدر المفتوح، وإتاحة الوصول إلى الكمبيوتر المركزي بشكل أكبر، وتصميم طرق جديدة وأفضل للتطوير والتشغيل للسحابة الأصلية ومجتمع المتمسكين بالأساليب القديمة.

 انضم إلى مجتمع الاختبار المؤتمت

تصفح المدونات التي ستساعدك على فهم كيفية بناء عملية اختبار مؤتمت لتمكين التكامل المستمر لتطبيقاتك على السحابة الهجينة بما في ذلك نظام z/OS.
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يمكنك تطوير تطبيقات z/OS باستخدام مجموعة مختارة من برامج IDE الشائعة لترميز وبناء التطبيق الذي يمكن اختباره بعد ذلك باستخدام IBM Test Accelerator for Z في ممارسة تكامل مؤتمتة مستمرة.

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