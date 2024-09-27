IBM Test Accelerator for Z هو إطار عمل لأتمتة الاختبار وإنشاء الاختبار مع دعم لبيئات التطوير والاختبار الافتراضية عند الطلب على z/OS .
استكشاف IBM Test Accelerator for Z، المصمم خصيصًا لمطوري ومختبري تطبيقات z/OS. يمكنك تحسين عملية الاختبار لديك من خلال اختبار الوحدات المؤتمت، واختبار التكامل المبكر، والتكامل السلس في نظام البناء المؤتمت لديك.
تتمثل المزايا الفريدة لبرنامج IBM Test Accelerator for Z في: إنشاء بيئات تطوير واختبار افتراضية معزولة بسهولة. يمكن لهذه البيئات تشغيل برامج IBM z/OS والبرمجيات الوسيطة على نظام Linux on Z ومنصات x86، مما يتيح لفرقك إمكانية دمج ممارسات التكامل المستمر بسلاسة في سير العمل المؤتمت الذي يستخدمونه.
انضم إلينا افتراضيًا يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاكتشاف الحلول التي تمكّن الفرق من تنفيذ الاختبار وممارسات التكامل المستمر بسلاسة في مسار التشغيل المؤتمت الذي يتبعونه.
تغطية وحدة إلى اختبار التكامل باستخدام حل الاختبار الشامل هذا لتطبيقات z/OS.
تشغيل الاختبارات تلقائياً باستخدام بيانات مسارات البرامج التي يصعب اختبارها.
تشغيل مثيلات z/OS لأغراض التطوير والاختبار في دقائق، سواء على نظام التشغيل Linux on IBM Z أو على منصات Intel x86.
أتمتة اختبار الوحدة والتكامل المبكّر لمطوري z/OS، ودفعة التغطية وخادم المعاملات CICS وبرامج IMS في المراحل المبكرة من دورة حياة التطوير. يمكن للمطورين تسجيل اختبارات للبرامج أو المعاملات أو المهام المجمّعة وتشغيلها دون نشر العناصر في البيئات المستهدفة. يتم إجراء هذه الاختبارات باستخدام Dynamic Test Engine for z/OS الجديد.
تجربة واجهة مستخدم بديهية سهلة الاستخدام مصممة للمطورين والمختبرين على حد سواء، مما يسهل تسجيل وإنشاء اختبارات الوحدات المؤتمتة واختبارات التكامل المبكر واختبارات التكامل القابل للنشر.
يتم إصدار أدوات الاختبار للسماح بتخزين الاختبارات المسجلة ضمن أداة إدارة مصدر الرمز وتسهيل التكامل السلس للاختبارات في مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).
التعرف على العيوب في وقت مبكر من خلال اختبار الوحدة والتكامل المبكّر المؤتمت. يتكامل محرك The Dynamic Test Engine for z/OS بسلاسة مع مصحح أخطاء IBM z/OS، مما يتيح سهولة تصحيح الأخطاء وجمع تغطية الرمز البرمجي أثناء تنفيذ الاختبار.
يمكنك إجراء الاختبارات داخل بيئة z/OS افتراضية معزولة وقابلة للتخصيص والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مؤسستك المحددة، سواء كانت مدفوعة باعتبارات مثل التكلفة أو التوافر أو الأداء أو الأمان. يمكن توفير بيئات z/OS الافتراضية هذه بسرعة إما على Linux on IBM Z أو على خادم X86.
اقرأ كيف يعمل IBM Test Accelerator for Z على تبسيط اختبار تطبيقات z/OS، مما يوفر حلولاً مؤتمتة لتعزيز عمليات ضمان الجودة. ارفع مستوى نظام الاختبار الذي تستخدمه وحقق أهداف الجودة بشكل أسرع من أي وقت مضى.
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استمع إلى Chris Sayles وهو يتناقش مع خبراء عمليات تطوير Z حول كيفية تبنى IBM لتقنيات المصدر المفتوح، وإتاحة الوصول إلى الكمبيوتر المركزي بشكل أكبر، وتصميم طرق جديدة وأفضل للتطوير والتشغيل للسحابة الأصلية ومجتمع المتمسكين بالأساليب القديمة.
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يمكنك تطوير تطبيقات z/OS باستخدام مجموعة مختارة من برامج IDE الشائعة لترميز وبناء التطبيق الذي يمكن اختباره بعد ذلك باستخدام IBM Test Accelerator for Z في ممارسة تكامل مؤتمتة مستمرة.
تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام الاختبارات المحسّنة لتقديم نتائج فعالة عالية الجودة.
تمكين اختبار ما بعد النشر لإكمال عملية الاختبار والتكامل.