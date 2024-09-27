استكشاف IBM Test Accelerator for Z، المصمم خصيصًا لمطوري ومختبري تطبيقات z/OS. يمكنك تحسين عملية الاختبار لديك من خلال اختبار الوحدات المؤتمت، واختبار التكامل المبكر، والتكامل السلس في نظام البناء المؤتمت لديك.

تتمثل المزايا الفريدة لبرنامج IBM Test Accelerator for Z في: إنشاء بيئات تطوير واختبار افتراضية معزولة بسهولة. يمكن لهذه البيئات تشغيل برامج IBM z/OS والبرمجيات الوسيطة على نظام Linux on Z ومنصات x86، مما يتيح لفرقك إمكانية دمج ممارسات التكامل المستمر بسلاسة في سير العمل المؤتمت الذي يستخدمونه.