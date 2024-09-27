تعتبر IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) أداة تحليل تساعد في تصور التطبيقات، والبيانات، والوظائف على z/OS.
تتيح ADDI للمهندسين المعماريين والمطورين اكتشاف التبعيات بنقرة واحدة وتنفيذ التغييرات بكل ثقة والحفاظ على الوثائق محدثةً ودقيقةً. استخدم ADDI لتمكين فرق تقنية المعلومات من اتخاذ قرارات مستنيرة حول تحديث التطبيقات، أو دمجها، أو إيقاف تشغيلها.
تمكِّنك IBM ADDI من استخدام قدرات العناصر التالية لتسريع تحديث تطبيقك:
استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
تمت زيادة إنتاجية المطور بنسبة 20%–30%، وهو ما يوفر المزيد من الوقت للابتكار¹.
يتمكن العملاء الذين يستخدمون أداة ADDI من تحقيق عائد استثمار بنسبة 163% على مدى ثلاث سنوات، مع متوسط فترة استرداد أقل من عام واحد¹.
توفير ما يصل إلى 10% من التكلفة بفضل دمج البنية التحتية¹.
تطوير الأنظمة والتطبيقات بسرعة للاستفادة من السحابة الهجينة.
تصور التطبيقات الموجودة لاستنباط المتطلبات اللازمة لإنشاء قصة مستخدم محسّنة.
إدارة دورة حياة برامجك والتحول الرقمي والسحابي.
تعرف على كيفية:
استخدم معرف IBMid الخاص بك (أو يمكنك إنشاء معرف جديد) للوصول إلى النسخة التجريبية لمدة 3 أيام.
يمكنك إعادة استخدام الأصول الموجودة لاقتصاد واجهة برمجة التطبيقات وتسريع عملية التحديث من خلال العثور على مرشحي واجهة برمجة التطبيقات.
اكتشف بياناتك غير العلائقية حيث يمكنك إضفاء الطابع الافتراضي عليها تلقائيًّا على IBM Z باستخدام IBM Data Virtualization Manager.
يمكنك تحديث تطبيقات z/OS و™Java لدعم تنفيذ السحابة الهجينة.
تمكين تحليل تطبيقات Hogan Core Banking وCAMS لفهم العملاء بشكل أفضل.
تعرف على ADDI بالسرعة التي تناسبك دون أي تكلفة. استخدم معرف IBMid الخاص بك للوصول إلى التدريب.
تستخدم Groupama تقنية ADDI لتحديث تطبيقات IBM Z بسرعة أكبر وثقة أعلى.
تعرَّف على كيفية دعم تحليل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) بواسطة ميزة إمكانية التوسع باستخدام ملفات العينة. يمكنك أيضًا معرفة كيفية تمكين تحليل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) لمشاريعك الخاصة.
يوفر هذا البرنامج التعليمي خمسة سيناريوهات تشرح مشاريع الوصول ومساحات العمل.
تعرَّف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية، وأوامر CLI، وتدفق الأتمتة، وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًّا في Git في الجزء الأول.
تعرف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية، وأوامر CLI، وتدفق الأتمتة، وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًّا في Git في الجزء 2.
احصل على فهم أعمق للتشفير، واستخداماته، وحالات استخدامه. ثم استكشف التشفير الآمن الكمي وعلاقته بـ ADDI.
تعرف في هذا الفيديو على كيفية تثبيت وتكوين Application Discovery (AD) وAD Build Client.
اكتشف IBM Analyze Client وكيفية تثبيته على تطبيق Eclipse. يمكن تشغيل Analyze Client على Eclipse أو IBM Developer for z/OS (IDz).
اكتشف IBM Analyze Client وتعرَّف على كيفية تثبيته على تطبيق IDz. يمكن تشغيل Analyze Client على Eclipse أو IBM Developer for z/OS (IDz).
يمكن تسريع تحديث التطبيقات من خلال نهج مؤسسي أكثر توحيدًا لأتمتة تكنولوجيا المعلومات.
يمكنك تسريع التطوير باستخدام واجهات برمجة التطبيقات RESTful من وإلى الكمبيوتر المركزي IBM Z الرئيسي لديك.
كما يمكنك اكتشاف قرارات الأعمال القائمة على القواعد، والتقاطها، وتحليلها، وأتمتتها، والتحكم فيها محليًّا أو على الخدمة السحابية.
يقوم Manager for z/OS بتسهيل الوصول إلى مصادر البيانات العلائقية وغير العلائقية التقليدية في IBM Z.
تُعَدّ مجموعة أدوات شاملة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.
قياس الأداء وإعداد التقارير وتحسين أداء الأنظمة والتطبيقات.
اكتشف IBM Application Discovery and Delivery Intelligence. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
¹Total Economic Impact™ of IBM ADDI، دراسة صدرت في أكتوبر 2021 وأجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من IBM.