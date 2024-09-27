دعم Git: الجزء الأول تعرَّف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية، وأوامر CLI، وتدفق الأتمتة، وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًّا في Git في الجزء الأول.

دعم Git: الجزء الثاني تعرف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية، وأوامر CLI، وتدفق الأتمتة، وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًّا في Git في الجزء 2.

التشفير الكمي الآمن احصل على فهم أعمق للتشفير، واستخداماته، وحالات استخدامه. ثم استكشف التشفير الآمن الكمي وعلاقته بـ ADDI.

تثبيت وتكوين Application Discovery تعرف في هذا الفيديو على كيفية تثبيت وتكوين Application Discovery (AD) وAD Build Client.

تثبيت AD Analyze Client على تطبيق Eclipse اكتشف IBM Analyze Client وكيفية تثبيته على تطبيق Eclipse. يمكن تشغيل Analyze Client على Eclipse أو IBM Developer for z/OS (IDz).