الصفحة الرئيسية Z software Z analytics ADDI IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
الاكتشاف والمعارف بنقرة واحدة
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رسم توضيحي لشكل شيفرون هندسي تجريدي

تعتبر IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) أداة تحليل تساعد في تصور التطبيقات، والبيانات، والوظائف على  z/OS. 

تتيح ADDI للمهندسين المعماريين والمطورين اكتشاف التبعيات بنقرة واحدة وتنفيذ التغييرات بكل ثقة والحفاظ على الوثائق محدثةً ودقيقةً. استخدم ADDI لتمكين فرق تقنية المعلومات من اتخاذ قرارات مستنيرة حول تحديث التطبيقات، أو دمجها، أو إيقاف تشغيلها.

تمكِّنك IBM ADDI من استخدام قدرات العناصر التالية لتسريع تحديث تطبيقك:

  • IBM Application Discovery for IBM Z
  • IBM Wazi Analyze
 البدء مع ADDI
اكتشف وخطِّط لتطبيقات z/OS الهجينة

استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
المزايا تحسين الربحية المحتملة

تمت زيادة إنتاجية المطور بنسبة 20%–30%، وهو ما يوفر المزيد من الوقت للابتكار¹.

 تحقيق عائد استثمار إيجابي سريعًا

يتمكن العملاء الذين يستخدمون أداة ADDI من تحقيق عائد استثمار بنسبة 163% على مدى ثلاث سنوات، مع متوسط فترة استرداد أقل من عام واحد¹.

 تحقيق وقت أسرع لطرح المنتج في السوق مع الجودة

توفير ما يصل إلى 10% من التكلفة بفضل دمج البنية التحتية¹.

 استفد من السحابة الهجينة

تطوير الأنظمة والتطبيقات بسرعة للاستفادة من السحابة الهجينة.

 تحسين توافق الأعمال

تصور التطبيقات الموجودة لاستنباط المتطلبات اللازمة لإنشاء قصة مستخدم محسّنة.
جرّب بدون أي تكلفة

إدارة دورة حياة برامجك والتحول الرقمي والسحابي.

تعرف على كيفية:

  • تحديد مشكلات الصيانة وتحديث الرمز الذي لا يمكن الوصول إليه.
  • تحديد واجهات برمجة التطبيقات المرشحة والممكن تحديثها.
  • يمكنك تحليل العلاقة بين البرامج والوحدات بسرعة قبل وبعد إعادة هيكلة الرمز باستخدام IBM Wazi Analyze.

استخدم معرف IBMid الخاص بك (أو يمكنك إنشاء معرف جديد) للوصول إلى النسخة التجريبية لمدة 3 أيام.

 

 التسجيل للحصول على الإصدار التجريبي
حالات الاستخدام احصل على الأمان من فك التشفير بالحواسب الكمية وحدد بسرعة استدعاءات التشفير الضعيفة لحماية نفسك من جمع البيانات السرية. ابدأ رحلتك الآمنة باستخدام IBM ADDI تحديد واجهة برمجة التطبيقات المرشحة

يمكنك إعادة استخدام الأصول الموجودة لاقتصاد واجهة برمجة التطبيقات وتسريع عملية التحديث من خلال العثور على مرشحي واجهة برمجة التطبيقات.

 تسريع تحديث البيانات

اكتشف بياناتك غير العلائقية حيث يمكنك إضفاء الطابع الافتراضي عليها تلقائيًّا على IBM Z باستخدام  IBM Data Virtualization Manager.

 تسريع رحلتك إلى السحابة الهجينة

يمكنك تحديث تطبيقات z/OS و™Java لدعم تنفيذ السحابة الهجينة.

 تحليل تطبيقات Hogan Core Banking وCAMS

تمكين تحليل تطبيقات Hogan Core Banking وCAMS لفهم العملاء بشكل أفضل.
رسم توضيحي متساوي القياس لأشكال ودوائر ملونة
أصبح التحديث سهلاً

"يساعدنا اكتساب فهم أفضل لأصول برامجنا على ترقية عناصر البرامج المهمة مع تقليل الأعباء، والمخاطر، والتكاليف المرتبطة بها". – مدير، الخدمات المالية الأوروبية الكبرى

الموارد أساسيات تعلم ADDI

تعرف على ADDI بالسرعة التي تناسبك دون أي تكلفة. استخدم معرف IBMid الخاص بك للوصول إلى التدريب.

الابتكار والتحديث بسرعة

تستخدم Groupama تقنية ADDI لتحديث تطبيقات IBM Z بسرعة أكبر وثقة أعلى.

 ميزة إمكانية توسيع واجهة برمجة التطبيقات (API)

تعرَّف على كيفية دعم تحليل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) بواسطة ميزة إمكانية التوسع باستخدام ملفات العينة. يمكنك أيضًا معرفة كيفية تمكين تحليل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) لمشاريعك الخاصة.

 إدارة حقوق الوصول إلى مساحات العمل

يوفر هذا البرنامج التعليمي خمسة سيناريوهات تشرح مشاريع الوصول ومساحات العمل.

فيديو العرض التوضيحي
دعم Git: الجزء الأول

تعرَّف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية، وأوامر CLI، وتدفق الأتمتة، وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًّا في Git في الجزء الأول.

 دعم Git: الجزء الثاني

تعرف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية، وأوامر CLI، وتدفق الأتمتة، وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًّا في Git في الجزء 2.

 التشفير الكمي الآمن

احصل على فهم أعمق للتشفير، واستخداماته، وحالات استخدامه. ثم استكشف التشفير الآمن الكمي وعلاقته بـ ADDI.

تثبيت وتكوين Application Discovery

تعرف في هذا الفيديو على كيفية تثبيت وتكوين Application Discovery (AD) وAD Build Client.

تثبيت AD Analyze Client على تطبيق Eclipse

اكتشف IBM Analyze Client وكيفية تثبيته على تطبيق Eclipse. يمكن تشغيل Analyze Client على Eclipse أو IBM Developer for z/OS (IDz).

تثبيت AD Analyze Client على تطبيق IDz

اكتشف IBM Analyze Client وتعرَّف على كيفية تثبيته على تطبيق IDz. يمكن تشغيل Analyze Client على Eclipse أو IBM Developer for z/OS (IDz).
منتجات ذات صلة IBM Z and Cloud Modernization Stack

يمكن تسريع تحديث التطبيقات من خلال نهج مؤسسي أكثر توحيدًا لأتمتة تكنولوجيا المعلومات.

 IBM z/OS Connect Enterprise Edition

يمكنك تسريع التطوير باستخدام واجهات برمجة التطبيقات RESTful من وإلى الكمبيوتر المركزي IBM Z الرئيسي لديك.

 IBM Operational Decision Manager

كما يمكنك اكتشاف قرارات الأعمال القائمة على القواعد، والتقاطها، وتحليلها، وأتمتتها، والتحكم فيها محليًّا أو على الخدمة السحابية.

 IBM Data Virtualization

يقوم Manager for z/OS بتسهيل الوصول إلى مصادر البيانات العلائقية وغير العلائقية التقليدية في IBM Z.

IBM Developer for z/OS

تُعَدّ مجموعة أدوات شاملة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.

 IBM Application Performance Analyzer for z/OS

قياس الأداء وإعداد التقارير وتحسين أداء الأنظمة والتطبيقات.
الخطوات التالية

اكتشف IBM Application Discovery and Delivery Intelligence. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين شركاء الأعمال الموارد
الحواشي

¹Total Economic Impact™ of IBM ADDI، دراسة صدرت في أكتوبر 2021 وأجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من IBM. 