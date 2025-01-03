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ELM

Engineering Workflow Management

 IBM Engineering Workflow Management
استخدِم أداة واحدة لتحقيق التعاون بين الفرق، وإدارة التعليمات البرمجية، وعقد الاجتماعات، وتخطيط المهام الصغيرة وتتبُّع العمل
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم في برنامج ELM Workflow Management
إدارة عمليات سير العمل في شركتك

يربط IBM Engineering Workflow Management (EWM) بين العمل المطلوب والعمل المنجز من خلال تمكين الفِرَق من إدارة الخطط والمهام وحالة المشاريع. وبفضل قابليته للتكيف مع أي عملية، يدعم تسريع دورات الإصدار وإدارة التبعيات بين المشاريع بمختلف أحجامها. يتوفر البرنامج على الخوادم المحلية والسحابية، ويقدِّم برامج خادم مجانية ويوفر خيارات تسعير مرنة. 

يتوفر IBM Engineering Workflow Management مدمجًا أيضًا ضمن مجموعة عروض IBM Engineering Lifecycle Management، إلى جانب IBM Engineering Test Management و IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.
حقق المرونة في الوقت الحقيقي

استكشف المبادئ والممارسات الأساسية لفِرَق البرمجيات المدمجة.
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حسِّن الإنتاجية للفِرَق الموزعة جغرافيًا

المزايا

لوحة المعلومات وإعداد التقارير التخطيط المرن على مستوى المؤسسة إدارة التحكم في المصدر إدارة البناء الفِرَق والعملية
المزايا العمل بذكاء وسرعة أكبر

تمكَّن من العمل على المهام الصحيحة من خلال ربط الخطط بالتطوير والتنفيذ.

 جمع الفرق معًا

اعثر على العمل وتمكَّن من إصلاحه واختباره بشكل أسرع من خلال ربط المهام بدلاً من استخدام أدوات معزولة ومنفصلة وغير مترابطة.

 تبسيط إعداد تقارير المشروع

ابقَ على اطلاع بالأنشطة والتقدم العام من خلال التقارير البسيطة والمؤتمتة عبر المشاريع، والتي توفر رؤية موحدة وشاملة.

 

 تحسين العمليات

اكتسب القدرة على التعلم والتكيف، وغيِّر العمليات لتلبية احتياجاتك. وحسِّن أداء الفريق من خلال تبنّي أفضل الممارسات.

 التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

استخدم السحابة لبدء العمل بشكل أسرع لتتمكن من التركيز على الابتكار.

 تقليل المخاطر وتحسين الجودة

حافِظ على التوازن بين السرعة وتقليل المخاطر مع تحسين الجودة وتقليل التكاليف. اكتشف العيوب بسرعة، واحصل على التعليقات من العملاء في الوقت المناسب، وتمكَّن من إعادة ترتيب الميزات الجديدة بشكل مستمر.
هذه أداة رائعة وقوية جدًا تمكِّننا من العمل مع المسؤولين عن متطلبات المشروع والمسؤولين عن معايير القبول دون أي غموض. Jarosław Sulkowski رئيس تكامل أنظمة C4ISR Air Force Institute of Technology، بولندا
اتخِذ الخطوة التالية

استخدِم أداة واحدة للتعاون بين الفِرَق، وإدارة التعليمات البرمجية، وعقد الاجتماعات المختصرة، وتخطيط الدورات القصيرة، وتتبُّع الأعمال. وهي متوفرة على الخوادم المحلية أو في السحابة.

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