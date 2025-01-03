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ELM
Engineering Workflow Management
يربط IBM Engineering Workflow Management (EWM) بين العمل المطلوب والعمل المنجز من خلال تمكين الفِرَق من إدارة الخطط والمهام وحالة المشاريع. وبفضل قابليته للتكيف مع أي عملية، يدعم تسريع دورات الإصدار وإدارة التبعيات بين المشاريع بمختلف أحجامها. يتوفر البرنامج على الخوادم المحلية والسحابية، ويقدِّم برامج خادم مجانية ويوفر خيارات تسعير مرنة.
يتوفر IBM Engineering Workflow Management مدمجًا أيضًا ضمن مجموعة عروض IBM Engineering Lifecycle Management، إلى جانب IBM Engineering Test Management و IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.
استكشف المبادئ والممارسات الأساسية لفِرَق البرمجيات المدمجة.
تمكَّن من العمل على المهام الصحيحة من خلال ربط الخطط بالتطوير والتنفيذ.
اعثر على العمل وتمكَّن من إصلاحه واختباره بشكل أسرع من خلال ربط المهام بدلاً من استخدام أدوات معزولة ومنفصلة وغير مترابطة.
ابقَ على اطلاع بالأنشطة والتقدم العام من خلال التقارير البسيطة والمؤتمتة عبر المشاريع، والتي توفر رؤية موحدة وشاملة.
اكتسب القدرة على التعلم والتكيف، وغيِّر العمليات لتلبية احتياجاتك. وحسِّن أداء الفريق من خلال تبنّي أفضل الممارسات.
استخدم السحابة لبدء العمل بشكل أسرع لتتمكن من التركيز على الابتكار.
حافِظ على التوازن بين السرعة وتقليل المخاطر مع تحسين الجودة وتقليل التكاليف. اكتشف العيوب بسرعة، واحصل على التعليقات من العملاء في الوقت المناسب، وتمكَّن من إعادة ترتيب الميزات الجديدة بشكل مستمر.