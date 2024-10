يمكنك إنشاء التطبيقات وصيانتها في بيئات التطوير المتكاملة (IDE) حسب تفضيلك واختياراتك، بما في ذلك بيئة IBM Developer for z/OS (IDz)، لمجموعة كبيرة من أدوات تطوير لغات البرمجة COBOL وPL/I و++C/C وHigh Level Assembler (HLASM) وREXX وJava والتي تم تحسينها بدرجة كبيرة لتلائم أوقات تشغيل ®CICS و IMS و Db2® for z/OS. تتضمن بيئات التطوير المتكاملة الأخرى ™Wazi for VS Code وWazi for Dev Spaces.