مجموعة أدوات تطوير متكاملة لتسريع تسليم التطبيقات
تُعَدّ IBM Application Delivery Foundation for z/OS مجموعة أدوات تساعد على تحسين إنتاجية التطوير. تتضمن مجموعة مختارة من بيئات التطوير المتكاملة، وأدوات لتسهيل تحليل المشكلات، والمساعدة في اختبار الوحدات، ووظيفة البناء الذكي، والنشر الآلي، والمزيد.
عند إنشاء تطبيقات جديدة أو تحسين التطبيقات الحالية، توفر Application Delivery Foundation for z/OS أدوات لتشجيع أسلوب عمليات التطوير الرشيق، ودعم تحديث مسارات الدعم، وتسريع تسليم حلول السحابة الهجينة.
تُعَدّ Application Delivery Foundation for z/OS مجموعة من المنتجات تأتي بترخيص Enterprise واحد يتضمن ما يلي:
اقرأ المدونات التي كتبها المطورون للتعرف على القدرات الجديدة في Application Delivery Foundation
اختر بيئة تطوير متكاملة، سواء ™Wazi for VS Code أو ®IDz on Eclipse أو Wazi for Dev Spaces أو أدوات التحرير التقليدية التي تناسب الاحتياجات الفردية.
يمكنك تحديث تجربة التطوير وتحسين الجودة باستخدام ميزات التصحيح المتقدمة، وأتمتة اختبار الوحدات، وتقارير تغطية الرمز، وأدوات تحليل المشكلات.
إطار عمل مرن للبناء لأدوات إدارة مصدر الرمز (SCM) الحديثة مثل ™Git أو أدوات SCM القديمة للتطبيقات المكتوبة بلغات COBOL وPL/I.
يمكنك تسريع التخصيص والأتمتة لنشر التطبيقات لأنظمة الاختبار والإنتاج في مسار CI/CD باستخدام IBM Wazi Deploy.
يمكنك إنشاء التطبيقات وصيانتها في بيئات التطوير المتكاملة (IDE) حسب تفضيلك واختياراتك، بما في ذلك بيئة IBM Developer for z/OS (IDz)، لمجموعة كبيرة من أدوات تطوير لغات البرمجة COBOL وPL/I و++C/C وHigh Level Assembler (HLASM) وREXX وJava والتي تم تحسينها بدرجة كبيرة لتلائم أوقات تشغيل ®CICS و IMS و Db2® for z/OS. تتضمن بيئات التطوير المتكاملة الأخرى ™Wazi for VS Code وWazi for Dev Spaces.
يستخدم ®Wazi Deploy Ansible أو Python لنشر تطبيقات z/OS في بيئات الاختبار والإنتاج باستخدام واجهة سطر أوامر توفر قوالب قابلة للتخصيص، وقواعد نشر، ومعلمات بيئة. لا يوجد خادم متضمن. يتكون Wazi Deploy فقط من واجهة سطر أوامر.
يوفر IBM Debug for z/OS تغطية تصحيح الأخطاء والترميز لتطبيقات z/OS المكتوبة بلغات COBOL وPL/I وC/C++ وAssembler. إنه يوفر واجهة مستخدم 3270 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد من خلال Eclipse. تتوفر قدرات إضافية لبرنامج z/OS Debugger وخيارات العميل في IBM Developer for z/OS وIBM Developer for z/OS Enterprise Edition وIBM Z and Cloud Modernization Stack (المعروف سابقًا باسم Wazi Developer).
توفير نظام بناء ذكي لتطبيقات z/OS التقليدية المكتوبة بلغة COBOL وPL/I باستخدام IBM Dependency Based Build. إنه إطار عمل مستقل مع لغة برمجة حديثة تعمل على أتمتة عمليات البناء مع حرية اختيار مدير مصدر الرمز.
يمكنك تحديد الأعطال، وتحليلها، وإصلاحها من خلال توسيع رسائل الخطأ والتعليمات البرمجية التي تنطبق على الفشل أثناء التحليل التفاعلي باستخدام IBM Fault Analyzer for z/OS. كما أنه يدعم COBOL وPL/I و++C وHigh Level Assembler (HLASM) و++C/C وUnix System Services وCICS Transaction Server وIMS وDb2 for z/OS وWebSphere MQ وJava.
يمكنك تحرير، ونسخ، ومقارنة، وعرض مجموعات البيانات بشكل أسهل باستخدام IBM File Manager for z/OS. حيث تساعدك الأدوات سهلة الاستخدام عند تعاملك مع الملفات من مجموعات بيانات z/OS وDb2 for z/OS وCICS Transaction Server وIMS و WebSphere MQ. استفد من وجهات النظر المنطقية والتحليل لفهم بنية البيانات.
حدد قيود النظام باستخدام IBM Application Performance Analyzer for z/OS لتحسين أداء التطبيق ووقت الاستجابة للمعاملات عبر الإنترنت وأوقات تنفيذ الدفعات.
يمكنك دمج الأدوات التي تساعد الفرق في تصميم، وبناء، واختبار، وتصحيح أخطاء برامج z/OS.
تعرف على كيفية:
استخدم معرف IBMid الخاص بك (أو يمكنك إنشاء معرف جديد) للوصول إلى النسخة التجريبية لمدة 3 أيام.
اختر بيئة التطوير المتكاملة المفضلة لديك والمتكاملة مع أدوات عمليات التطوير مثل Git وJenkins لتطوير تطبيقات z/OS باستخدام IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.
جرّب أدوات الاختبار التي تساعد مؤسستك على إجراء اختبارات مبكرة للتطبيقات وتسريع ممارسات اختبار المرونة لتطبيقات z/OS.
يمكنك بسرعة تحديد مناطق الأداء المنخفض والاستهلاك العالي لوحدة المعالجة المركزية ووقت الاستجابة المنخفض والإنتاجية المنخفضة في تطبيقات z/OS الأكثر أهميةً لديك ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
مجموعة أدوات تطوير شاملة لتصميم تطبيقات z/OS وإنشائها وضمان الجودة الأولية والصيانة في سياق سلسلة أدوات عمليات التطوير.
يتضمن بيئات تطوير متكاملة إضافية وقدرات التصحيح والبناء في ترخيص واحد فقط.
تتوفر جميع قدرات Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات تحديد المشكلات الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد.
متوفر في Passport Advantage
متوفر في Shopz
نوع الترخيص
حسب المستخدم (ترخيص Authorized/ترخيص Floating)
حسب السعة (وحدة القيمة)
حسب السعة (وحدة القيمة)
يتضمن IBM Developer for z/OS
يتضمن ™Wazi for VS Code
يتضمن Wazi for Dev Spaces
يتضمن IBM Dependency Based Build
يتضمن IBM Wazi Deploy
يتضمن Debug for z/OS
تصحيح 3270
يتضمن IBM File Manager for z/OS
يتضمن IBM Fault Analyzer for z/OS
يتضمن Application Performance Analyzer for z/OS
يدعم Danske Bank ابتكار الخدمات من خلال توفير أدوات التطوير الرئيسية، والأداء الجيد، ودعم دورات الاختبار والتطوير بشكل أسرع.
لتحسين الجودة والكفاءة، يقوم BNP Paribas بإصلاح بيئة تطوير البرمجيات الخاصة بأنظمته الأساسية.
وقد ساعد رفع سرعة وجودة ومرونة التطوير شركة Garanti BBVA على دفع عجلة الابتكار للحفاظ على تفوقها على المنافسين.
تستخدم شركة State Farm ممارسات عمليات التطوير الرشيقة لتسريع دورات التطوير وتقديم خدمات جديدة بشكل أسرع لتلبية توقعات عملائها بشكل مستمر.
شاهد "Rosalind Radcliffe" وهي تناقش أداة IBM Wazi Deploy على TechStrong TV. حيث تشاركنا تجاربها بصفتها أحد الأطراف المعنية في الأعمال والقيمة التي تعود على المؤسسة.
يمكنك تبسيط التخطيط وتكوين منتجات تطوير IBM Z (بما فيها IDz) باستخدام الدليل الإرشادي خطوة بخطوة.
دورات تدريبية مجانية لبرنامج IBM Developer for z/OS للمستخدمين المبتدئين والمتمرسين لموضوعات تشمل تقييم الرمز، وتغطية الرمز، والتكامل، والمزيد.
تم تصميم الدورة التدريبية لتقديم IBM Developer for z/OS. عند الانتهاء، سيتم منحك شارة رقمية. قم بإنشاء IBMid أو تسجيل الدخول.
يمكنك زيادة سرعة اتخاذ القرار والحماية من التهديدات قبل حدوثها بفضل استخدام ™IBM z16.
يمكن تسريع تطوير السحابة الأصلية واختبار تطبيقات z/OS باستخدام z/OS Virtual Server في IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
احصل على المرونة اللازمة للتكيف مع أي عملية، حتى تتمكن الشركات من اعتماد دورات إصدار أسرع وإدارة التبعيات عبر مشاريع التطوير الصغيرة والمعقدة.
قياس الأداء وإعداد التقارير وتحسين أداء الأنظمة والتطبيقات.
كما يمكن نقل اختبار تكامل التطبيقات إلى مرحلة مبكرة من التطوير وإدراجه كجزء من عملية الاختبار الآلية والمستمرة، وهو ما يؤدي إلى الكشف المبكر عن حالات الخلل.
استخدم هذه المنصة لتطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي، واختبارها، وعرضها، وتعليمها.
اكتشف IBM Application Delivery Foundation for z/OS. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.