تُعَدّ IBM Application Delivery Foundation for z/OS مجموعة أدوات تساعد على تحسين إنتاجية التطوير. تتضمن مجموعة مختارة من بيئات التطوير المتكاملة، وأدوات لتسهيل تحليل المشكلات، والمساعدة في اختبار الوحدات، ووظيفة البناء الذكي، والنشر الآلي، والمزيد. عند إنشاء تطبيقات جديدة أو تحسين التطبيقات الحالية، توفر Application Delivery Foundation for z/OS أدوات لتشجيع أسلوب عمليات التطوير الرشيق، ودعم تحديث مسارات الدعم، وتسريع تسليم حلول السحابة الهجينة. تُعَدّ Application Delivery Foundation for z/OS مجموعة من المنتجات تأتي بترخيص Enterprise واحد يتضمن ما يلي: إصدار IBM Developer for z/OS (IDz) Enterprise

IBM Wazi Deploy (جزء من IDz)

IBM Debug for z/OS (مجموعة فرعية من IDz)

IBM Dependency Based Build

IBM File Manager for z/OS

IBM Error Analyzer for z/OS

IBM Application Performance Analyzer for z/OS ما الجديد؟ اقرأ المدونات التي كتبها المطورون للتعرف على القدرات الجديدة في Application Delivery Foundation

المزايا تسريع التطوير اختر بيئة تطوير متكاملة، سواء ™Wazi for VS Code أو ®IDz on Eclipse أو Wazi for Dev Spaces أو أدوات التحرير التقليدية التي تناسب الاحتياجات الفردية. الجودة المضمَّنة يمكنك تحديث تجربة التطوير وتحسين الجودة باستخدام ميزات التصحيح المتقدمة، وأتمتة اختبار الوحدات، وتقارير تغطية الرمز، وأدوات تحليل المشكلات. تبسيط عملية البناء إطار عمل مرن للبناء لأدوات إدارة مصدر الرمز (SCM) الحديثة مثل ™Git أو أدوات SCM القديمة للتطبيقات المكتوبة بلغات COBOL وPL/I. أتمتة النشر يمكنك تسريع التخصيص والأتمتة لنشر التطبيقات لأنظمة الاختبار والإنتاج في مسار CI/CD باستخدام IBM Wazi Deploy.

المنتجات المتضمنة في هذه الحزمة IBM Developer for z/OS يمكنك إنشاء التطبيقات وصيانتها في بيئات التطوير المتكاملة (IDE) حسب تفضيلك واختياراتك، بما في ذلك بيئة IBM Developer for z/OS (IDz)، لمجموعة كبيرة من أدوات تطوير لغات البرمجة COBOL وPL/I و++C/C وHigh Level Assembler (HLASM) وREXX وJava والتي تم تحسينها بدرجة كبيرة لتلائم أوقات تشغيل ®CICS و IMS و Db2® for z/OS. تتضمن بيئات التطوير المتكاملة الأخرى ™Wazi for VS Code وWazi for Dev Spaces. ابدأ باستخدام Developer for z/OS IBM Wazi Deploy يستخدم ®Wazi Deploy Ansible أو Python لنشر تطبيقات z/OS في بيئات الاختبار والإنتاج باستخدام واجهة سطر أوامر توفر قوالب قابلة للتخصيص، وقواعد نشر، ومعلمات بيئة. لا يوجد خادم متضمن. يتكون Wazi Deploy فقط من واجهة سطر أوامر. نشر z/OS مع IBM Wazi Deploy IBM Debug for z/OS يوفر IBM Debug for z/OS تغطية تصحيح الأخطاء والترميز لتطبيقات z/OS المكتوبة بلغات COBOL وPL/I وC/C++ وAssembler. إنه يوفر واجهة مستخدم 3270 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد من خلال Eclipse. تتوفر قدرات إضافية لبرنامج z/OS Debugger وخيارات العميل في IBM Developer for z/OS وIBM Developer for z/OS Enterprise Edition وIBM Z and Cloud Modernization Stack (المعروف سابقًا باسم Wazi Developer). نظرة عامة على IBM z/OS Debugger IBM Dependency Based Build توفير نظام بناء ذكي لتطبيقات z/OS التقليدية المكتوبة بلغة COBOL وPL/I باستخدام IBM Dependency Based Build. إنه إطار عمل مستقل مع لغة برمجة حديثة تعمل على أتمتة عمليات البناء مع حرية اختيار مدير مصدر الرمز. نظرة عامة على IBM Dependency Based Build IBM Error Analyzer for z/OS يمكنك تحديد الأعطال، وتحليلها، وإصلاحها من خلال توسيع رسائل الخطأ والتعليمات البرمجية التي تنطبق على الفشل أثناء التحليل التفاعلي باستخدام IBM Fault Analyzer for z/OS. كما أنه يدعم COBOL وPL/I و++C وHigh Level Assembler (HLASM) و++C/C وUnix System Services وCICS Transaction Server وIMS وDb2 for z/OS وWebSphere MQ وJava. دليل مستخدم Fault Analyzer for z/OS IBM File Manager for z/OS يمكنك تحرير، ونسخ، ومقارنة، وعرض مجموعات البيانات بشكل أسهل باستخدام IBM File Manager for z/OS. حيث تساعدك الأدوات سهلة الاستخدام عند تعاملك مع الملفات من مجموعات بيانات z/OS وDb2 for z/OS وCICS Transaction Server وIMS و WebSphere MQ. استفد من وجهات النظر المنطقية والتحليل لفهم بنية البيانات. دليل مستخدم File Manager for z/OS IBM Application Performance Analyzer for z/OS حدد قيود النظام باستخدام IBM Application Performance Analyzer for z/OS لتحسين أداء التطبيق ووقت الاستجابة للمعاملات عبر الإنترنت وأوقات تنفيذ الدفعات.

الاستعداد لتخصيص Application Performance Analyzer

جرّب بدون أي تكلفة يمكنك دمج الأدوات التي تساعد الفرق في تصميم، وبناء، واختبار، وتصحيح أخطاء برامج z/OS. تعرف على كيفية: فهم وتعديل رمز COBOL

تحليل واستكشاف مشكلات تطبيق COBOL وإصلاحها

الوصول إلى نسبة تنفيذ وقت التشغيل لبرامج COBOL استخدم معرف IBMid الخاص بك (أو يمكنك إنشاء معرف جديد) للوصول إلى النسخة التجريبية لمدة 3 أيام. التسجيل للحصول على الإصدار التجريبي استكشاف المزيد من التجارب أحضر أنظمة IDE Z الخاصة بك معك اختر بيئة التطوير المتكاملة المفضلة لديك والمتكاملة مع أدوات عمليات التطوير مثل Git وJenkins لتطوير تطبيقات z/OS باستخدام IBM Developer for z/OS Enterprise Edition. اختبار المرونة لتطبيقات z/OS جرّب أدوات الاختبار التي تساعد مؤسستك على إجراء اختبارات مبكرة للتطبيقات وتسريع ممارسات اختبار المرونة لتطبيقات z/OS. IBM Application Performance Analyzer for z/OS يمكنك بسرعة تحديد مناطق الأداء المنخفض والاستهلاك العالي لوحدة المعالجة المركزية ووقت الاستجابة المنخفض والإنتاجية المنخفضة في تطبيقات z/OS الأكثر أهميةً لديك ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

قارن الإصدارات ما الخيار الأنسب لك؟ IBM Developer for z/OS مجموعة أدوات تطوير شاملة لتصميم تطبيقات z/OS وإنشائها وضمان الجودة الأولية والصيانة في سياق سلسلة أدوات عمليات التطوير. IBM Developer for z/OS EE يتضمن بيئات تطوير متكاملة إضافية وقدرات التصحيح والبناء في ترخيص واحد فقط. Application Delivery Foundation z/OS تتوفر جميع قدرات Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات تحديد المشكلات الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد. جرِّب مجانًا متوفر في Passport Advantage متوفر في Shopz نوع الترخيص حسب المستخدم (ترخيص Authorized/ترخيص Floating) حسب السعة (وحدة القيمة) حسب السعة (وحدة القيمة) يتضمن IBM Developer for z/OS يتضمن ™Wazi for VS Code يتضمن Wazi for Dev Spaces يتضمن IBM Dependency Based Build يتضمن IBM Wazi Deploy يتضمن Debug for z/OS تصحيح 3270 يتضمن IBM File Manager for z/OS يتضمن IBM Fault Analyzer for z/OS يتضمن Application Performance Analyzer for z/OS

دراسات حالة دفع الابتكار بشكل أسرع يدعم Danske Bank ابتكار الخدمات من خلال توفير أدوات التطوير الرئيسية، والأداء الجيد، ودعم دورات الاختبار والتطوير بشكل أسرع. تحسين الاستجابة لتحسين الجودة والكفاءة، يقوم BNP Paribas بإصلاح بيئة تطوير البرمجيات الخاصة بأنظمته الأساسية. ابتكر في الخدمات المصرفية وقد ساعد رفع سرعة وجودة ومرونة التطوير شركة Garanti BBVA على دفع عجلة الابتكار للحفاظ على تفوقها على المنافسين. تبسيط الوصول للتطبيقات الحساسة تستخدم شركة State Farm ممارسات عمليات التطوير الرشيقة لتسريع دورات التطوير وتقديم خدمات جديدة بشكل أسرع لتلبية توقعات عملائها بشكل مستمر.

كان العنصر الأساسي في رحلتنا هو تمكين المطورين من خلال الأدوات السحابية الأصلية لتحرير التعليمات البرمجية، وتصحيح أخطائها، وبنائها، واختبارها، وما إلى ذلك. يتيح هذا التكاملَ المستمرَّ، من خلال أفضل ممارسات عمليات التطوير الرشيقة للاختبار المبكر المتكرر قدر الإمكان. تُعَدّ IBM Developer for z/OS (IDz) بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الرائدة لتطبيقات z/OS. Rosalind Radcliffe زميلة IBM ورئيسة قسم المعلومات والتطوير ومديرة تكنولوجيا التطوير والأمن والعمليات اقرأ المقالة

الموارد فيديو Wazi Deploy على TechStrong TV شاهد "Rosalind Radcliffe" وهي تناقش أداة IBM Wazi Deploy على TechStrong TV. حيث تشاركنا تجاربها بصفتها أحد الأطراف المعنية في الأعمال والقيمة التي تعود على المؤسسة. أداة Host Configuration Assistant يمكنك تبسيط التخطيط وتكوين منتجات تطوير IBM Z (بما فيها IDz) باستخدام الدليل الإرشادي خطوة بخطوة. التعليم والتدريب التدريب عن بُعد بقيادة مدرب دورات تدريبية مجانية لبرنامج IBM Developer for z/OS للمستخدمين المبتدئين والمتمرسين لموضوعات تشمل تقييم الرمز، وتغطية الرمز، والتكامل، والمزيد. التعليم والتدريب تعلّم الأساسيات بالوتيرة التي تلائمك تم تصميم الدورة التدريبية لتقديم IBM Developer for z/OS. عند الانتهاء، سيتم منحك شارة رقمية. قم بإنشاء IBMid أو تسجيل الدخول.