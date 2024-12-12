تعد ®IBM® Application Performance Analyzer for z/OS أداة غير تدخلية تساعد المؤسسات على قياس وتحليل وتحسين أداء تطبيقات الكمبيوتر المركزي عن طريق توفير معلومات مفصلة عن استخدام الموارد، مثل وحدة المعالجة المركزية والإدخال/الإخراج. إنها تدعم تحسين التطبيقات، وتصحيح الأخطاء، وتتبع الأداء السابق من خلال واجهات مرفق إنتاجية النظام التفاعلي، وواجهات المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام، ما يساعد في تحديد الاختناقات وحلها لتحسين كفاءة النظام.