تعد ®IBM® Application Performance Analyzer for z/OS أداة غير تدخلية تساعد المؤسسات على قياس وتحليل وتحسين أداء تطبيقات الكمبيوتر المركزي عن طريق توفير معلومات مفصلة عن استخدام الموارد، مثل وحدة المعالجة المركزية والإدخال/الإخراج. إنها تدعم تحسين التطبيقات، وتصحيح الأخطاء، وتتبع الأداء السابق من خلال واجهات مرفق إنتاجية النظام التفاعلي، وواجهات المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام، ما يساعد في تحديد الاختناقات وحلها لتحسين كفاءة النظام.
تعتمد المؤسسات على IBM Application Performance Analyzer for z/OS لتحديد عوائق الأداء في تطبيقاتها. وتساعد في الكشف عن قيود النظام، وتدعم الجهود المبذولة لتحسين أداء التطبيقات من خلال واجهات ISPF 3270 وواجهات المستخدم الرسومية التي تعتمد على Eclipse. مع إمكانيات تحديد مصدر الرمز، تتيح لك أداة IBM Application Performance Analyzer for z/OS تحسين كفاءة التطبيقات، وتحسين أوقات الاستجابة للمعاملات عبر الإنترنت، وزيادة إنتاجية المهام المجمعة.
تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة
تتيح المراقبة غير التدخلية وإعداد التقارير عن كيفية استخدام التطبيقات لموارد النظام، ما يساعدك على تحديد أوجه القصور وتحسين استهلاك الموارد. وينتج عن ذلك أداء أفضل للمعاملات عبر الإنترنت ومعالجة الدفعات.
تسهل الواجهات سهلة الاستخدام وتحديد مصدر الرمز فصل مشكلات الأداء، وتحديد العوائق وإصلاحها بسرعة، ما يؤدي إلى تقليل فترة التعطل، وتعزيز استجابة النظام بشكل عام.
تدعم عمليات التصميم والتطوير وتصحيح الأخطاء عن طريق تقويم النماذج الأولية، وتقييم تأثير نمو البيانات، والتكيف مع متطلبات العمل المتطورة، ما يجعلها ضرورية لسير عمل عمليات التطوير وصيانة التطبيقات على المدى الطويل.
تستخدم أخذ العينات الإحصائية لمراقبة استخدام الموارد (وحدة المعالجة المركزية، جهاز تخزين الوصول المباشر، الإدخال/الإخراج) في CICS و Db2 و IMS و WebSphere و خدمات نظام يونكس، وغير ذلك الكثير، ما يضمن الحد الأدنى من التأثير على النظام أثناء التحليل.
تقدم معلومات تفصيلية عن طريق تخطيط بيانات الأداء مباشرةً إلى مصدر الرمز، ما يتيح تحديد أوجه القصور والاختناقات بدقة.
تُنشئ تقارير تحليل تفاعلية يمكن تصديرها بتنسيقات مثل JSON و PDF و XML، ما يسهّل التحليل دون اتصال بالإنترنت والتكامل مع الأدوات الأخرى.
توفر القدرة على تتبع استخدام الموارد وتطبيقات الأداء على مدار الوقت، ما يساعد المؤسسات على تحديد الاتجاهات وتوقع الاحتياجات المستقبلية.
تحلل التطبيقات المصممة في لغة COBOL البرمجية، و PL/I، ولغة Assembler، و C/C++، و Java في مجموعة كبيرة من البيئات، ما يجعلها متعددة الاستخدامات لحالات استخدام مختلفة للكمبيوتر المركزي.
تقدم واجهات سهلة الاستخدام للمراقبة والتحليل، بما يلبي تفضيلات واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الحديثة وبيئات الكمبيوتر المركزية التقليدية.
نهج أفضل لإكمال التحول في عمليات التطوير. يرشدك هذا البرنامج ذو القيمة الإضافية خلال المراحل الأربع لتحويل عمليات التطوير.
في وجود أكثر من 3500 عملية ترحيل وحساب ناجحة، يتوفر فريق خدمات الترحيل المخصص لضمان نجاح ترحيل البرامج.
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