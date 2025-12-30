IBM File Manager for z/OS

تطوير تطبيقات مرنة وسهلة الاستخدام

دليل مستخدم المنتج
العمل مع بياناتك المنظمة بكفاءة أكبر

يقدِّم IBM® File Manager for z/OS أدوات مرنة وسهلة الاستخدام لتحسين معالجة الملفات عند العمل مع مجموعات بيانات z/OS أو ®Db2 أو ®CICS أو ™IMS أو بيانات WebSphere® MQ. يوفر File Manager أدوات التصفح والتحرير والنسخ والتنفيذ الدفعي والطباعة القياسية الخاصة بـ Interactive System Productivity Facility (ISPF)، لتمكين المطورين من العمل مع بياناتهم المنظمة بكفاءة أكبر.

الفوائد
أدوات شاملة لتطوير أسرع

تسريع وقت التطوير باستخدام مجموعة تحرير شاملة مصممة خصيصًا لمحاكاة واجهة ISPF. تُتيح لك مهام سير العمل البديهية نسخ البيانات وتحريرها ومقارنتها وعرضها بسهولة.
خيارات للاختيار بين الوضع التفاعلي أو الدفعي

اختَر بين الوضع التفاعلي أو الدفعي عند التعامل مع بيانات في تخطيطات سجلات COBOL وPL/I.
حماية المعلومات الشخصية

تعمل خوارزمية الخلط على تعديل حقول البيانات مع الحفاظ على نوع البيانات الخاص بها في النظام. يمتلك المستخدم التحكم الكامل في نوع عملية الخلط التي يتم تنفيذها.
قوالب تمنحك بداية قوية

استخدام القوالب المصممة خصيصًا لدعم أنواع محددة من إدارة البيانات والتحليل. استخدام العرض المنطقي المخصص للبيانات لعرضها ومعالجتها كسجلات مقسَّمة إلى حقول منفصلة.
اختيار العناصر الخاصة بك

مع وجود أربعة عناصر: Base وCICS وIMS وDb2، يمكنك اختيار وتثبيت العناصر ذات الصلة فقط ببيئتك.
فهم الأمور المعقدة ببساطة

تحديد بنية سجلاتك وعرض كل حقل بطريقة يسهل على الإنسان قراءتها وفهمها دون الحاجة إلى شهادة متقدمة أو سنوات طويلة من الخبرة.

