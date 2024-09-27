يُعَدّ IBM CICS Transaction Server خادم تطبيقات يوفر بيئة لاستضافة التطبيقات التي تقدم خدمات لمعالجة جوانب مهمة، مثل الخصائص الأمنية، أو المعاملات، أو تبادل البيانات بين التطبيقات الجديدة والحالية. يمكن لـ CICS توفير هذه الخدمات للتطبيقات المكونة من عناصر مكتوبة بلغات برمجة مختلفة، وهو ما يسمح بتحديثها باستخدام اللغات التي تناسب مهارات المطورين لديك واحتياجات عملك.

يعزز IBM CICS ذلك من خلال تقديم: