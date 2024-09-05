منصة IBM Z للتعليم والتدريب

توفر ®IBM Z منصة لتقنية المعلومات تتميز بالأمن والمرونة والرشاقة لمساعدتك على التحكم في التحول الرقمي الخاص بك. تقدم شركة IBM تدريبًا مخصصًا وشهادة وخبرة عملية حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في هذه التقنية.
تعرَّف على كيفية تعاون IBM مع المجتمع الأكاديمي والعملاء والشركاء لبناء جيل جديد من المواهب.
تُعَدّ مجموعة الكمبيوتر المركزي حساسة لقواعد بيانات الأعمال وخوادم المعاملات والتطبيقات التي تتطلب مرونةً وأمنًا وسرعة عالية.
يمكن للطلاب استكشاف وظائف الحوسبة المؤسسية والاستعداد لمستقبل العمل في مركز مجتمعنا. ستجد ثروة من الموارد تشمل المدونات والمناقشات والأحداث ومقاطع الفيديو ومكتبة ثرية بالمقالات الفنية والبرامج التعليمية. انضم إلى أكثر من 4000 عضو، ينطلقون في المسار الوظيفي باستخدام أنظمة IBM Z.
مكتبة شاملة من العروض التقديمية والمختبرات والتمارين العملية التي تساعدك على اكتساب المهارات الأساسية.
الموارد التي يمكن للأكاديميين والطلاب الوصول إليها باستخدام z/OS مجانًا لأغراض التدريس والبحث.
الوجهة الشاملة لمعلمي IBM Z للتعاون والعثور على الموارد النافعة.
تَحَدَّ طلابك من خلال ورش العمل العملية وفعاليات الهاكاثون التي تركز على تقنيات أنظمة IBM Z. تتيح هذه الجلسات الشيقة للطلاب فرصة اكتساب المهارات المهمة في الصناعة، والعمل مباشرةً مع تقنيات IBM Z والفوز بالجوائز.
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