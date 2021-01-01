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بصفتها التقنية التي تدعم الاقتصاد العالمي، تعد أجهزة الكمبيوتر المركزية أكثر أهمية في عصر السحابة المتعددة اليوم وهناك حاجة ماسة ومستمرة لاستقطاب ذوي المهارات.
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