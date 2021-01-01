الصفحة الرئيسية Z Page Title مهارات الكمبيوتر المركزي منصة IBM Z Mainframe Skills Depot
الوصول إلى مسارات التعلم العملي عبر الأدوار الوظيفية المتعددة للكمبيوتر المركزي
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رسم توضيحي لأفراد يستخدمون كمبيوتر محمولًا بجوار خادم الكمبيوتر المركزي IBM z16

استفِد بأكثر من 700 ساعة من محتوى التعلّم الذاتي من ®IBM Z. واستمتِع بتجربة المحتوى العملي والمختبرات واحصل على شارات وشهادات ائتمانية معترف بها في الصناعة لبناء المهارات المطلوبة.

سواء كنت جديدًا في مجال تقنية المعلومات والكمبيوتر المركزي أو كنت ترغب في تطوير مهاراتك، فإن منصة Mainframe Skills Depot تجعل اختيار مسار التعلّم أمرًا بسيطًا من خلال تنظيم التعلم في ثلاثة أدوار وظيفية أساسية:

  • مسؤول نظام الكمبيوتر المركزي: تعرّف على كيفية ضمان مدة التشغيل والأداء والموارد وتأمين الكمبيوتر المركزي بمهارات مثل CICS وDb2 وIMS وغير ذلك الكثير.
  • مطور تطبيقات الكمبيوتر المركزي: تعرّف على كيفية الحفاظ على تطبيقات مؤسستك وتحسينها ودعمها بمهارات تشمل COBOL وJava وPython وغير ذلك الكثير.
  • مهندس التحديث: يُمكنك دمج تطبيقات الكمبيوتر المركزي في مؤسسات أكبر حجمًا، وتحديث شكل التطبيقات الحالية. كما ستتعرّف على الأنماط والقدرات المثبتة لدمج الذكاء الاصطناعي وواجهات API وأدوات DevOps ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي، من بين أساليب أخرى لتحديث التطبيقات.
 البدء
ما المقصود بالكمبيوتر المركزي؟

بصفتها التقنية التي تدعم الاقتصاد العالمي، تعد أجهزة الكمبيوتر المركزية أكثر أهمية في عصر السحابة المتعددة اليوم وهناك حاجة ماسة ومستمرة لاستقطاب ذوي المهارات.

المزايا

التدريب الشامل للمؤسسات والباحثين عن عمل

  • اختر بين خرائط الطريق المعتمدة من ®IBM لدور مسؤول النظام أو مطور التطبيقات.
  • احصل على شارات الشهادة للتحقق من المهارات، التي تشمل شهادة IBM z/OS® Practitioner وشارات IBM Z Xplore Credly.
  • يُمكنك الوصول إلى مختبرات مباشرة للممارسة العملية في خوادم IBM Z. 

 

حدِّث مجموعة أدواتك

  • الباحثون عن تحديث الكمبيوتر المركزي
  • يُمكنك تحسين مهارات موظفيك وإعادة شحذها عن طريق الاختيار من بين 7 نقاط دخول لإدخال التحديث في الكمبيوتر المركزي وتحقيق أهداف أعمال التحديث.
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تعرّف على الشارات الرقمية لإبراز مهاراتك الاستثنائية

اختر المسار المناسب لك

مسؤول نظام الكمبيوتر المركزي يتضمن مسار التعلّم هذا دروسًا لاكتساب المعرفة المطلوبة كمسؤول نظام الكمبيوتر المركزي. وتحتوي هذه المسارات على أكثر من 300 ساعة من التدريب العملي الذاتي مع موضوعات أساسية ومتقدمة. وتشمل المهارات إدارة نظام z/OS وCICS وDb2 وIMS والمزيد من الأنظمة. احصل على شارات Credly الرقمية المعترف بها في الصناعة لرفع مستوى مهاراتك لأصحاب العمل عندما تبدأ حياتك المهنية. البدء
مهندس التحديث يستكشف هذا المسار التعليمي أنماط التحديث السبعة لتصميم الحلول لتلبية أهداف أعمال التحديث. والنتيجة هي منصة سحابة هجينة مرنة ومتكاملة بسلاسة بفضل قدرات الكمبيوتر المركزي الحديث. وتشمل المهارات Db2 وz/OS Connect والمحسِّن الثنائي التلقائي (ABO) وتحليلات البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي (AI) واللغة البرمجية المشتركة الموجهة للأعمال (COBOL) والمزيد من المهارات. البدء
مطوِّر تطبيقات الكمبيوتر المركزي يحتوي مسار التعلّم هذا على أكثر من 250 ساعة من التدريب العملي الذاتي لإعدادك كي تصبح مطوِّر تطبيقات الكمبيوتر المركزي. اكتشف ممارسات الأسلوب الرشيق، والبيانات الكبيرة والتحليلات وتطوير مواقع الويب ولغات البرمجة وعمليات التطوير والأمن وتطبيقات IBM. تشمل المهارات لغات COBOL وJava وPython البرمجية، ونظام مراقبة معلومات العملاء (CICS) ونظام إدارة المعلومات (IMS) ومنصة تطوير البرامج GitHub والمزيد من المهارات. البدء
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الخطوات التالية

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