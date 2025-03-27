مجموعة أدوات شاملة وفائقة الإمكانات لتطوير تطبيقات z/OS
IBM Developer for z/OS® (IDz) هي مجموعة من الأدوات الحديثة وفائقة الإمكانات مصممة لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير (DevOps). فهو يمكّنك من إنجاز المزيد من العمل على نحو أسرع، مع تحسين الجودة وسرعة الاستجابة.
يتوفر IDz بإصدارين:
توفر أدوات تطوير تطبيقات IBM z/OS واجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام.
يوفر مصحح الأخطاء المتكامل للمطورين القدرة على اختبار البرامج وفحصها ومراقبتها والتحكم في تنفيذ البرامج في سياقها.
تجذب المحررات الحديثة مطوري الكمبيوتر المركزي الجدد، بينما توفر محررات نمط ISPF تجربة تنقل مألوفة لمطوري الكمبيوتر المركزي التقليديين.
التكامل مع Git و IBM Engineering Workflow Management.
Developer for z/OS هو الأساس. يضيف إصدار Enterprise Edition خيارات بيئات التطوير المتكاملة Microsoft VS Code و Red Hat CodeReady Workspaces، بالإضافة إلى IBM Dependency Based Build وإمكانات تصحيح أخطاء البرمجة في بيئات 3270.
احصل على ميزات متقدمة لمحرري COBOL و PL/I و REXX و JCL مع تحسين التنقل والمساعدة في المحتوى، مع التحقق من صحة التعليمات البرمجية وإبرازها، والارتباطات التشعبية لملفات copybooks و JCL Procs، ودعم أرقام التسلسل.
استفد من مكون تصحيح الأخطاء الإستراتيجي من IBM، IBM z/OS Debugger، لتصحيح أخطاء برمجة التطبيقات المكتوبة بلغة COBOL و PL/I و C/C++I و High Level Assembler والتي تتصل بمجموعة متنوعة من بيئات z/OS.
استخدم التحليل الهيكلي للتطبيقات وتحليل التعليمات البرمجية ومقاييس التعليمات البرمجية للمساعدة في تقديم تطبيقات COBOL و PL/I تتوافق مع إرشادات البرمجة الداخلية.
يمكنك توحيد عمليات التطوير (DevOps) عبر المنصات باستخدام أدوات إدارة تكوين البرامج وأدوات التكامل المستمر مثل Git و Jenkins باستخدام IBM Dependency Based Build. وهو يوفر قدرات برمجية حديثة قائمة على لغة البرمجة النصية لبناء تطبيقات z/OS التقليدية المطورة بلغات مثل COBOL و PL/I.
اعتماد ممارسات التطوير الحديثة والمتوازية مع التكامل المدمج مع Git و IBM Engineering Workflow Management أو تكامل أنظمة إدارة المكتبات القديمة مثل CA Endevor Software Change Manager. تحسين عملية حل المشكلات من خلال التكامل مع IBM Application Performance Analyzer for z/OS و IBM Fault Analyzer for z/OS و IBM File Manager for z/OS.
وفّر لمطوري z/OS إمكانية الاختيار بين IBM Wazi Developer for VS Code أو Wazi Developer for Workspaces كبيئة تطوير متكاملة.
تمكين المطورين من تعديل الخيارات لإنشاء مساحة عمل مخصصة. توفر بيئة العمل واجهات برمجة تطبيقات (API) وأدوات موثقة تسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق الإمكانات الجاهزة بما يتناسب مع احتياجاتك الفريدة.
اختر الأدوات والتراخيص الأنسب لعملك. يتضمن IBM Developer for z/OS أداة IBM z/OS Debugger ويتم ترخيصه لكل مستخدم.
هل تحتاج إلى المزيد؟ أضف Microsoft VS Code أو Red Hat CodeReady Workspaces كخيارات لبيئات التطوير المتكاملة، بالإضافة إلى IBM Dependency Based Build وتصحيح أخطاء البرمجة في بيئات 3270 مع IBM Developer for z/OS Enterprise Edition، بترخيص Value Unit. أو للحصول على مجموعة أدوات كاملة تتضمن Problem Determination Tools، يمكنك شراء IBM Application Delivery Foundation for z/OS.
تعرَّف على كيفية استخدام IBM Developer for z/OS من خلال تطوير برنامج COBOL، وتجميعه، وتصحيح أخطائه البرمجية.
تعرف على سير عمل التطوير الشامل والممارسات المتبعة عند تطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي وصيانتها في بيئة عمليات التطوير الحديثة.
مجموعة أدوات شاملة وحديثة لتصميم تطبيقات z/OS وإنشائها وضمان جودتها الأولية وصيانتها في سياق سلسلة أدوات عمليات التطوير DevOps.
جميع إمكانات Developer for z/OS بالإضافة إلى ميزات القيمة المضافة في ترخيص واحد لمؤسستك.
تتوفر جميع قدرات Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات تحديد المشكلات الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد.
متوفر في Passport Advantage
متوفر في Shopz
نوع الترخيص
حسب المستخدم (ترخيص Authorized/ترخيص Floating)
حسب السعة (وحدة القيمة)
حسب السعة (وحدة القيمة)
يتضمن IBM Developer for z/OS
يتضمن IBM Developer for z/OS على VS Code
يتضمن Wazi Developer for Workspaces
يتضمن IBM Dependency Based Build
يتضمن IBM Wazi Deploy
يتضمن IBM Debug for z/OS
تصحيح 3270
يتضمن IBM File Manager for z/OS
يتضمن IBM Fault Analyzer for z/OS
يتضمن Application Performance Analyzer for z/OS
تُمكِّن مجموعة سويد بنك (Swedbank) مطوريها من البرمجة وتحسين التطبيقات بشكل أكثر فعالية من خلال التحديث المستمر للكمبيوتر المركزي وإعادة تهيئة الأدوات.
بعد الترقية إلى مجموعة شاملة من الأدوات، ينجح بنك Danske Bank في تسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المصرفية وتحسين خدمة العملاء من خلال أنظمة IBM Z.
بهدف زيادة الكفاءة وسرعة الاستجابة، شرع بنك BNP Paribas في إصلاح بيئة تطوير البرمجيات لأنظمته المؤسسية.
نشرت Garanti BBVA Technology مجموعة أدوات متقدمة وشاملة لتطوير تطبيقات IBM z/OS وصيانتها لتعزيز الكفاءة وتبسيط عمليات التطوير.
طبقت شركة State Farm عمليات التطوير (DevOps) على أنظمة IBM z/OS باستخدام أدوات حديثة متوافقة مع المعايير الصناعية لتوحيد أساليب التطوير الحديثة عبر بيئات تقنية متنوعة.
قام أحد البنوك الكبرى في أمريكا الشمالية بالترقية إلى COBOL 6 واستثمر في أدوات عمليات تطوير (DevOps) مرنة وفعالة من حيث التكلفة لجعل الخدمات المصرفية آمنة وبسيطة ومريحة للعملاء.
استكشف مجموعة من المعلومات المتعمقة حول IBM Developer for z/OS.
يتحدث Bill Alexander عن تجاربه في المختبر مع IBM Developer for z/OS. اكتشف إلى أي مدى يؤثر المستخدمون في مستقبل بيئة عمل IBM Developer for z/OS.
شاهد "Rosalind Radcliffe" وهي تناقش أداة IBM Wazi Deploy على TechStrong TV. حيث تشاركنا تجاربها بصفتها أحد الأطراف المعنية في الأعمال والقيمة التي تعود على المؤسسة.
دورات تدريبية مجانية لبرنامج IBM Developer for z/OS للمستخدمين المبتدئين والمتمرسين لموضوعات تشمل تقييم الرمز، وتغطية الرمز، والتكامل، والمزيد.
صُممت الدورة التدريبية للتعريف بـ IBM Developer for z/OS. عند إكمال الدورة، سيتم منحك شارة رقمية. أنشئ حساب IBMid أو سجّل الدخول.
يمكنك تبسيط التخطيط وتكوين منتجات تطوير IBM Z (بما فيها IDz) باستخدام الدليل الإرشادي خطوة بخطوة.