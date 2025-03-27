احصل على ميزات متقدمة لمحرري COBOL و PL/I و REXX و JCL مع تحسين التنقل والمساعدة في المحتوى، مع التحقق من صحة التعليمات البرمجية وإبرازها، والارتباطات التشعبية لملفات copybooks و JCL Procs، ودعم أرقام التسلسل.