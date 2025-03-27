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إصدار IBM Developer for z/OS Enterprise (IDzEE)

مجموعة أدوات شاملة وفائقة الإمكانات لتطوير تطبيقات z/OS

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IBM Developer for z/OS® (IDz) هي مجموعة من الأدوات الحديثة وفائقة الإمكانات مصممة لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير (DevOps). فهو يمكّنك من إنجاز المزيد من العمل على نحو أسرع، مع تحسين الجودة وسرعة الاستجابة.

يتوفر IDz بإصدارين: 

  • يوفر IBM Developer for z/OS on Eclipse، المعروف سابقًا باسم Rational Developer for z Systems (RDz)، أدوات تطوير تطبيقات شاملة لكل من COBOL و PL/I و High Level Assembler و REXX و C/C++ و JCL و Java، وكلها مبنية على قاعدة Eclipse.
  • يضيف الإصدار IBM Developer for z/OS Enterprise Edition أدوات تطوير تطبيقات VS Code، وأدوات تصحيح أخطاء البرمجة الشاملة، وأدوات لتنفيذ عمليات بناء للمستخدمين والنشر في بيئة التكامل والنشر المستمر في ترخيص مؤسسة واحدة.  يُعد إصدار Enterprise Edition أحد مكونات Application Delivery Foundation for z/OS والذي يتضمن أدوات إضافية للتطوير وتحديد المشكلات. 
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ما الجديد؟ تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة
الفوائد
تقليل الوقت المناسب للقيمة

توفر أدوات تطوير تطبيقات IBM z/OS واجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام.
تحسين مهام سير العمل

يوفر مصحح الأخطاء المتكامل للمطورين القدرة على اختبار البرامج وفحصها ومراقبتها والتحكم في تنفيذ البرامج في سياقها.
اختيار نمط التحرير المفضل

تجذب المحررات الحديثة مطوري الكمبيوتر المركزي الجدد، بينما توفر محررات نمط ISPF تجربة تنقل مألوفة لمطوري الكمبيوتر المركزي التقليديين.
التطوير المتوازي

التكامل مع Git و IBM Engineering Workflow Management.
خيارات الترخيص

Developer for z/OS هو الأساس. يضيف إصدار Enterprise Edition خيارات بيئات التطوير المتكاملة Microsoft VS Code و Red Hat CodeReady Workspaces، بالإضافة إلى IBM Dependency Based Build وإمكانات تصحيح أخطاء البرمجة في بيئات 3270.
المزايا
تطوير نظام z/OS حديث وبسيط

احصل على ميزات متقدمة لمحرري COBOL و PL/I و REXX و JCL مع تحسين التنقل والمساعدة في المحتوى، مع التحقق من صحة التعليمات البرمجية وإبرازها، والارتباطات التشعبية لملفات copybooks و JCL Procs، ودعم أرقام التسلسل.
تصحيح أخطاء برمجة متقدم لتطبيقات z/OS المركبة

استفد من مكون تصحيح الأخطاء الإستراتيجي من IBM، IBM z/OS Debugger، لتصحيح أخطاء برمجة التطبيقات المكتوبة بلغة COBOL و PL/I و C/C++I و High Level Assembler والتي تتصل بمجموعة متنوعة من بيئات z/OS.

 استكشف تصحيح أخطاء برمجة تطبيقات z/OS
أدوات متقدمة لتحليل هيكلة التطبيقات وجودتها

استخدم التحليل الهيكلي للتطبيقات وتحليل التعليمات البرمجية ومقاييس التعليمات البرمجية للمساعدة في تقديم تطبيقات COBOL و PL/I تتوافق مع إرشادات البرمجة الداخلية.
IBM Dependency Based Build (متوفر في إصدار Enterprise)

يمكنك توحيد عمليات التطوير (DevOps) عبر المنصات باستخدام أدوات إدارة تكوين البرامج وأدوات التكامل المستمر مثل Git و Jenkins باستخدام IBM Dependency Based Build. وهو يوفر قدرات برمجية حديثة قائمة على لغة البرمجة النصية لبناء تطبيقات z/OS التقليدية المطورة بلغات مثل COBOL و PL/I.

 استكشف تكامل IBM Dependency Based Build مع Developer for z/OS
التحكم في المصدر، وإدارة دورة الحياة والتكامل مع أدوات تحديد المشكلات

اعتماد ممارسات التطوير الحديثة والمتوازية مع التكامل المدمج مع Git و IBM Engineering Workflow Management أو تكامل أنظمة إدارة المكتبات القديمة مثل CA Endevor Software Change Manager. تحسين عملية حل المشكلات من خلال التكامل مع IBM Application Performance Analyzer for z/OS و IBM Fault Analyzer for z/OS و IBM File Manager for z/OS.

 استكشف تكامل Engineering Workflow Management مع Developer for z/OS
احصل على خيارات بيئات التطوير المتكاملة Microsoft VS Code أو Red Hat CodeReady مع إصدار Enterprise

وفّر لمطوري z/OS إمكانية الاختيار بين IBM Wazi Developer for VS Code أو Wazi Developer for Workspaces كبيئة تطوير متكاملة.

 استكشاف التطور مع IBM Wazi for Dev Spaces
تخصيص بيئة التطوير وتوسيع نطاقها

تمكين المطورين من تعديل الخيارات لإنشاء مساحة عمل مخصصة. توفر بيئة العمل واجهات برمجة تطبيقات (API) وأدوات موثقة تسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق الإمكانات الجاهزة بما يتناسب مع احتياجاتك الفريدة.
خيارات ترخيص تناسب احتياجاتك

اختر الأدوات والتراخيص الأنسب لعملك. يتضمن IBM Developer for z/OS أداة IBM z/OS Debugger ويتم ترخيصه لكل مستخدم.

هل تحتاج إلى المزيد؟ أضف Microsoft VS Code أو Red Hat CodeReady Workspaces كخيارات لبيئات التطوير المتكاملة، بالإضافة إلى IBM Dependency Based Build وتصحيح أخطاء البرمجة في بيئات 3270 مع IBM Developer for z/OS Enterprise Edition، بترخيص Value Unit. أو للحصول على مجموعة أدوات كاملة تتضمن Problem Determination Tools، يمكنك شراء IBM Application Delivery Foundation for z/OS.
الإصدارات التجريبية الإصدار التجريبي IBM Application Delivery Foundation for z/OS Trial

تعرَّف على كيفية استخدام IBM Developer for z/OS من خلال تطوير برنامج COBOL، وتجميعه، وتصحيح أخطائه البرمجية.

الإصدار التجريبي من IBM Developer for z/OS على VS Code

تعرف على سير عمل التطوير الشامل والممارسات المتبعة عند تطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي وصيانتها في بيئة عمليات التطوير الحديثة.

قارن الإصدارات
الإصدارات IBM Developer for z/OS

مجموعة أدوات شاملة وحديثة لتصميم تطبيقات z/OS وإنشائها وضمان جودتها الأولية وصيانتها في سياق سلسلة أدوات عمليات التطوير DevOps.

 IBM Developer for z/OS EE

جميع إمكانات Developer for z/OS بالإضافة إلى ميزات القيمة المضافة في ترخيص واحد لمؤسستك.

 Application Delivery Foundation for z/OS

تتوفر جميع قدرات Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات تحديد المشكلات الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد.

 إصدار تجريبي مجاني

متوفر في Passport Advantage

متوفر في Shopz

نوع الترخيص

حسب المستخدم (ترخيص Authorized/ترخيص Floating)

حسب السعة (وحدة القيمة)

حسب السعة (وحدة القيمة)

يتضمن IBM Developer for z/OS

يتضمن IBM Developer for z/OS على VS Code

يتضمن Wazi Developer for Workspaces

يتضمن IBM Dependency Based Build

يتضمن IBM Wazi Deploy

يتضمن IBM Debug for z/OS

تصحيح 3270

يتضمن IBM File Manager for z/OS

يتضمن IBM Fault Analyzer for z/OS

يتضمن Application Performance Analyzer for z/OS
دراسات حالة تحديث الكمبيوتر المركزي وتعزيز إنتاجيته من خلال عمليات التطوير

تُمكِّن مجموعة سويد بنك (Swedbank) مطوريها من البرمجة وتحسين التطبيقات بشكل أكثر فعالية من خلال التحديث المستمر للكمبيوتر المركزي وإعادة تهيئة الأدوات.

 التمايز التنافسي في القطاع المصرفي

بعد الترقية إلى مجموعة شاملة من الأدوات، ينجح بنك Danske Bank في تسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المصرفية وتحسين خدمة العملاء من خلال أنظمة IBM Z.

بهدف زيادة الكفاءة وسرعة الاستجابة، شرع بنك BNP Paribas في إصلاح بيئة تطوير البرمجيات لأنظمته المؤسسية.

خدمات مصرفية من الجيل التالي

نشرت Garanti BBVA Technology مجموعة أدوات متقدمة وشاملة لتطوير تطبيقات IBM z/OS وصيانتها لتعزيز الكفاءة وتبسيط عمليات التطوير.

 تسريع إصدار خدمات رقمية جديدة

طبقت شركة State Farm عمليات التطوير (DevOps) على أنظمة IBM z/OS باستخدام أدوات حديثة متوافقة مع المعايير الصناعية لتوحيد أساليب التطوير الحديثة عبر بيئات تقنية متنوعة.

 خدمات مصرفية آمنة وبسيطة ومريحة

قام أحد البنوك الكبرى في أمريكا الشمالية بالترقية إلى COBOL 6 واستثمر في أدوات عمليات تطوير (DevOps) مرنة وفعالة من حيث التكلفة لجعل الخدمات المصرفية آمنة وبسيطة ومريحة للعملاء.
الموارد مكتبة موارد IBM Developer for z/OS

استكشف مجموعة من المعلومات المتعمقة حول IBM Developer for z/OS.

 بودكاست Z DevOps Talks

يتحدث Bill Alexander عن تجاربه في المختبر مع IBM Developer for z/OS. اكتشف إلى أي مدى يؤثر المستخدمون في مستقبل بيئة عمل IBM Developer for z/OS.

 Wazi Deploy على TechStrong TV

شاهد &quot;Rosalind Radcliffe&quot; وهي تناقش أداة IBM Wazi Deploy على TechStrong TV. حيث تشاركنا تجاربها بصفتها أحد الأطراف المعنية في الأعمال والقيمة التي تعود على المؤسسة.

 التدريب عن بُعد بقيادة مدرب

دورات تدريبية مجانية لبرنامج IBM Developer for z/OS للمستخدمين المبتدئين والمتمرسين لموضوعات تشمل تقييم الرمز، وتغطية الرمز، والتكامل، والمزيد.

 تعلّم الأساسيات بالوتيرة التي تلائمك

صُممت الدورة التدريبية للتعريف بـ IBM Developer for z/OS. عند إكمال الدورة، سيتم منحك شارة رقمية. أنشئ حساب IBMid أو سجّل الدخول.

 Host Configuration Assistant

يمكنك تبسيط التخطيط وتكوين منتجات تطوير IBM Z (بما فيها IDz) باستخدام الدليل الإرشادي خطوة بخطوة.
الخطوات التالية

تعرف أكثر على مجموعة أدوات شاملة وفائقة الإمكانات لتطوير تطبيقات z/OS. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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