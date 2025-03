اختر الأدوات والتراخيص الأنسب لعملك. يتضمن IBM Developer for z/OS أداة IBM z/OS Debugger ويتم ترخيصه لكل مستخدم.

هل تحتاج إلى المزيد؟ أضف Microsoft VS Code أو Red Hat CodeReady Workspaces كخيارات لبيئات التطوير المتكاملة، بالإضافة إلى IBM Dependency Based Build وتصحيح أخطاء البرمجة في بيئات 3270 مع IBM Developer for z/OS Enterprise Edition، بترخيص Value Unit. أو للحصول على مجموعة أدوات كاملة تتضمن Problem Determination Tools، يمكنك شراء IBM Application Delivery Foundation for z/OS.