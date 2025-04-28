سعى بنك ANZ، وهو مؤسسة مالية متعددة الجنسيات، إلى تحديث عمليات تطوير ونشر تطبيقاته الرئيسية عن طريق تبني ممارسات عمليات التطوير لأجهزة الكمبيوتر المركزية. ستضمن عمليات التطوير لأجهزة الكمبيوتر المركزية أن الأنظمة الأساسية للبنك قوية وفعالة وقادرة على دعم احتياجات العمل المصرفي الحديثة.

كان لزاماً على بنك ANZ أن يتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة وتوقعات العملاء. يتيح اعتماد ممارسات عمليات التطوير لتطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي دورات تطوير أسرع، بالإضافة إلى التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، وهي ضرورية للحفاظ على المرونة.

كان الدافع وراء تحول ANZ إلى عمليات التطوير للكمبيوتر المركزي هو الحاجة إلى التغلب على أوجه القصور في نظام إدارة التحكم في المصادر (SCM) المقترن بإحكام والعمليات اليدوية. كان على البنك أن يواجه العديد من التحديات التي تعيق رضا الموظفين والعملاء مثل متطلبات التنسيق العالية، والقدرات التعاونية المحدودة، والواجهات غير البديهية، والتحديثات المتأخرة، والأداء غير المتناسق، ونوافذ الانقطاع الممتدة. أراد ANZ تحدي الفكرة القائلة بأن تطبيقات الكمبيوتر المركزي لا يمكن مواءمتها مع الأدوات وطرق العمل المعاصرة.

من المرجح أن يؤدي ترك هذه التحديات التجارية دون حل إلى انخفاض في رضا العملاء، وانقطاعات متكررة في الخدمة، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وصعوبات في جذب المواهب والاحتفاظ بها.

استشعر البنك ضرورة ملحة لتقديم حل لجميع تطبيقاته الرئيسية الهامة. إن أتمتة المهام المتكررة والشاقة ستساعد في تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، وتحسين الجودة وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير.