تحليلات أداء z/OS الشاملة لتحسين التكلفة والكشف الاستباقي عن المشكلات
يُعَد IntelliMagic Vision for z/OS برنامجًا متقدمًا لتحليل الأداء مخصص لنظام IBM Z. يوفر تحليلًا مرنًا للبيانات من خلال تصورات مخصصة دون الحاجة إلى كتابة كود، ما يُتيح للمحللين تحديد المخاطر وضبط أعباء العمل. يحدِّث تحليل أداء الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي من المستوى التالي.
يمكن للمحللين التحكم في بيئة الكمبيوتر المركزي الشاملة الخاصة بهم بفضل استخدام رؤى تفاعلية وتقارير قابلة للتخصيص لتفادي المخاطر المتعلقة بحالة التوفر.
تستطيع تحسين قدرات الموظفين الحاليين والجُدد من خلال تسهيل الوصول إلى تحليل المشكلات وحلها.
تسريع عملية تعلُّم الموظفين الجُدُد من خلال التنقل سهل الفهم ومن خلال اتصالات البنية التحتية.
كما تتوفر واجهة تفاعلية وسهلة الاستخدام تتيح أفضل الممارسات والتوصيات المضمنة وتعمل على تسريع عملية إعداد الموظفين الجدد وتدريبهم على مختلف الأنظمة المتنوعة.
يقدِّم فريق Technology Expert Labs لدينا نهجًا مجربًا لتنفيذ IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS، ما يساعدك على منع الانقطاعات، وتقليل التكاليف، وضمان توفُّر أعباء العمل الحيوية.