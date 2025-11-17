IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

تحليلات أداء z/OS الشاملة لتحسين التكلفة والكشف الاستباقي عن المشكلات

لقطة مقربة لامرأة تعمل على كمبيوتر محمول مع رسم توضيحي لتمثيل البيانات رسوميًا

ذكاء من المستوى التالي

يُعَد IntelliMagic Vision for z/OS برنامجًا متقدمًا لتحليل الأداء مخصص لنظام IBM Z. يوفر تحليلًا مرنًا للبيانات من خلال تصورات مخصصة دون الحاجة إلى كتابة كود، ما يُتيح للمحللين تحديد المخاطر وضبط أعباء العمل. يحدِّث تحليل أداء الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي من المستوى التالي.

 دراسة Forrester TEI تبسيط إدارة أداء الكمبيوتر المركزي
التحكم في بيئة الكمبيوتر المركزي

يمكن للمحللين التحكم في بيئة الكمبيوتر المركزي الشاملة الخاصة بهم بفضل استخدام رؤى تفاعلية وتقارير قابلة للتخصيص لتفادي المخاطر المتعلقة بحالة التوفر.
تعزيز قدرات الموظفين 

تستطيع تحسين قدرات الموظفين الحاليين والجُدد من خلال تسهيل الوصول إلى تحليل المشكلات وحلها.
إعداد الموظفين

تسريع عملية تعلُّم الموظفين الجُدُد من خلال التنقل سهل الفهم ومن خلال اتصالات البنية التحتية. 
تقديم SaaS

كما تتوفر واجهة تفاعلية وسهلة الاستخدام تتيح أفضل الممارسات والتوصيات المضمنة وتعمل على تسريع عملية إعداد الموظفين الجدد وتدريبهم على مختلف الأنظمة المتنوعة.

المزايا

شخص ينظر إلى شاشة أثناء حضوره مختبرًا تدريبيًا
كشف المخاطر باستخدام IntelliMagic Vision Health Insights

يمكنك تفادي المخاطر المحتملة التي تهدد البنية التحتية وقد تؤثر على توفر التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج والقابل للتفسير والذي يقوم تلقائيًا بتقييم أكثر من 700 مقياس رئيسي لنظام z/OS باستخدام عتبات (حدود) حساسة للسياق استنادًا إلى المعارف المتخصصة المضمنة في المجال.
مهندس تكنولوجيا معلومات شاب يفك شفرة البيانات أثناء جلوسه أمام شاشات كمبيوتر وينظر إلى إحداها
طرق عرض كشف التغيير في IntelliMagic Vision

تتوفر إمكانية الكشف المؤتمت والمرن عن حالات الخلل في z/OS باستخدام التحليل الإحصائي الذي يسلط الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا في المقاييس الرئيسية، ما يؤدي إلى تسريع حل المشكلات بالتعرف السريع على التغييرات التي تطرأ على الجوانب المهمة.ويساعدك أيضًا على اتخاذ قرار مبكر بشأن التغييرات التي قد يكون لها تأثير سلبي.
محاسب يعمل على جدول بيانات على كمبيوتر محمول
واجهة مستخدم رسومية (GUI) حديثة وتفاعلية

يمكنك الحصول على رؤية بديهية ومترابطة لبيانات قياس z/OS عبر البنية التحتية لنظام z/OS باستخدام طرق عرض خاصة بالتطبيق، تم تقسيمها من موارد البنية التحتية المشتركة لنظام z/OS. وعلى عكس الأساليب المتبعة اليوم، والتي تتطلب كتابة تقارير أو تشترط إتقان مجموعات أدوات مختلفة تركِّز على مناطق مختلفة معزولة من البنية التحتية، فإن واجهة IntelliMagic Vision الفردية المستخدمة عبر منصة z/OS بأكملها تعمل على تسريع التعلم بشكل كبير، وتعزز التعاون وتزيد الفاعلية التحليلية.
منظر جانبي لرجل أعمال يرتدي ملابس رسمية ونظارة طبية، يعمل على تحليل مخططات وتقارير السوق عبر شاشات الكمبيوتر في مكتبه العصري.
تقارير قابلة للتخصيص ديناميكيًا

تتيح إمكانيات "انقر للتخصيص" المتقدمة إجراء تحليلات مخصصة دون حاجة إلى برمجة أو خطوات معقدة، كما تتيح إمكانية الحصول على تمثيلات رسومية تناسب الاستعلام الحالي بأفضل شكل ممكن.
أشخاص يعملون في محطات كمبيوتر داخل غرفة تحكُّم حديثة
عمليات التعمق التفصيلي الحساس للسياق

تتيح عمليات التعمق التفصيلي المرنة والحساسة للسياق للمحلل تحديد مسارات التحليل البديلة الأكثر صلة استنادًا إلى العرض الحالي بحيث يمكن التحقيق في كل فرضية بقليل من ضغطات الأزرار. يؤدي هذا إلى تسريع حل المشكلات كثيرًا من خلال التخلص بسرعة من المسارات "المسدودة". وعند التعامل مع كميات هائلة من البيانات، تظهر قيمة هذه الإمكانية بشكل خاص؛ نظرًا لقدرتها على تركيز التحليل على المجموعة الفرعية المطلوبة من البيانات.
شخص ينظر إلى شاشة أثناء حضوره مختبرًا تدريبيًا
تسوق عائلي في محل تخزين بقالة
دراسة حالة اختارت مجموعة Colruyt التحليل التفاعلي باستخدام الكمبيوتر المركزي اكتشف كيف يمكّن IntelliMagic Vision for z/OS مهندسي الأنظمة في Colruyt Group من أدوات متقدمة جاهزة للاستخدام لإعداد التقارير وإجراء التحليلات. اقرأ دراسة الحالة اقرأ دراسة الحالة
رجل يُجري أعمال الصيانة في بيئة صناعية
الخدمات

يقدِّم فريق Technology Expert Labs لدينا نهجًا مجربًا لتنفيذ IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS، ما يساعدك على منع الانقطاعات، وتقليل التكاليف، وضمان توفُّر أعباء العمل الحيوية.

 استكشِف Technology Expert Labs
اتخِذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

