يشيد Rogge بسهولة استخدام of IntelliMagic Vision for z/OS: "يمكنك بسهولة التصفح والتحليل، والتقارير سهلة التغيير تفاعليًا. على سبيل المثال، عن طريق اختيار نوع مخطط آخر، أو إضافة مقياس آخر، أو عرض مقياس بوحدة أخرى. إذا لزم الأمر، يمكن أيضًا بناء تقرير جديد من الصفر، والذي سيكون متاحًا على الفور، بما في ذلك السجل. يعد تبادل المعلومات بين الزملاء أمرًا سهلًا للغاية لأنه يمكنك ببساطة نسخ عنوان URL للتقرير وإرساله إلى زميل. وسوف يرون نفس الشيء تمامًا—مريح للغاية! يتبادل الزملاء المخططات البيانية مع بعضهم البعض بشكل يومي.

يتخصص Rogge في أداء z/OS. "بالنسبة لي، التقارير حول الاستهلاك مثيرة للاهتمام بشكل خاص. يتم تجميع هذه التقارير ضمن مدير Workload Manager (WLM)، لذا فهي تتضمن فئات التقارير والوظائف والمهام التي تم بدؤها. أستطيع أن أرى بسرعة مقدار استهلاكهم من موارد CPU ومقدار استهلاكهم من موارد zIIP. وما يجعله مفيدًا للغاية هو القدرة على التنقل لأسفل. على سبيل المثال، إذا رأيت استخدامًا عاليًا في منصة Db2، فسوف أقوم بتكبير فئات التقارير هناك. ومن ضمن فئة التقرير، يمكنك معرفة البرنامج أو المهمة التي بدأت أو المهمة التي تتسبب في الارتفاع." ميزة رئيسية أخرى هي عرض التنقيب من أعلى لأسفل لتحديد الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية (CPU). يبدأ مهندسو النظام من مستوى حمل التشغيل—باستخدام مجموعات مخصصة من فئات التقارير—وينتقلون إلى فئات التقارير ثم إلى مساحات العناوين المحددة. تُمكّن هذه الطريقة المنهجية من التحليل السريع للأسباب الجذرية وتحسين الأداء.

بالنسبة للفرق في المجالات الأخرى، تكون التقارير الأخرى مهمة. أخصائيو CICS يجدون أوقات الاستجابة وعدد المعاملات داخل مناطق CICS هي الأكثر أهمية. في مجال MQ، يهتمون بشكل أساسي بمراقبة قوائم الانتظار، وعدد الرسائل الموجودة فيها، أو عدد عمليات الإرسال والاستقبال التي تتم. في المجالات الأخرى، مثل التخزين و Db2، تتم مراجعة العديد من التقارير يومياً. قامت Colruyt Group بنشر IntelliMagic Vision for z/OS في غالبية نطاقات حواسيبها المركزية، ويتم استخدامه يوميًا لتحليل الاستخدام والمراقبة.

يستخدم الفريق أيضًا لوحات المعلومات لمراجعات WLM الشهرية— للتحقق من المهام غير المصنفة، وتحليل توزيع الأهمية، وتحديد فرص التحسين. ما كان في السابق مهمة يدوية وتستغرق وقتًا طويلاً أصبح الآن مبسطًا من خلال IntelliMagic Vision for z/OS، مما يوفر وقتًا ثمينًا. بينما يتركز الاستخدام الحالي لبرنامج IntelliMagic Vision for z/OS على تحسين الأداء وتحليل الاتجاهات، فإنه يلعب دورًا حاسمًا في ضمان التحسين المستمر لبيئة الكمبيوتر المركزي من حيث استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وتكوين WLM، وكفاءة النظام الكلية.

في الآونة الأخيرة، تعمل Colruyt Group على التجميع المخصص ضمن IntelliMagic Vision for z/OS لربط معاملات CICS بفرق التطوير المسؤولة عنها. من خلال دمج مقاييس SMF من IntelliMagic Vision for z/OS مع البيانات الوصفية من أداة إدارة البرامج الداخلية الخاصة بهم، أصبحوا الآن قادرين على تقديم IntelliMagic Vision for z/OS كأداة إبلاغ عن التطبيقات لمهندسي البرمجيات ومديري التطبيقات. يحل هذا محل تقارير SAS/MXG القديمة ويعزز تتبع الأداء عبر الفرق.

يلعب IntelliMagic Vision for z/OS دورًا حاسمًا في مراقبة الاتجاهات في استخدام مرفق البيانات الموزعة (DDF)، لا سيما لعمليات Java التي تتصل بـ Db2 على الكمبيوتر المركزي. لكل عملية من هذه العمليات معرّف ارتباط فريد، مما يمكّن مهندسي الأنظمة من تتبع مشكلات الأداء وصولاً إلى العملية المحددة ومالكها، وبالتالي تعزيز المساءلة والرؤية. "لقد أصبح هذا لا غنى عنه للمراقبة. لو اقترح أحدهم أن نتوقف عن استخدام IntelliMagic Vision، أتوقع أن يقول العديد من الزملاء: 'إذًا لدينا مشكلة، لأننا سنكون عميانًا في عدة مجالات. ثم سيتعين علينا كتابة مجموعة كبيرة من التقارير الإضافية"، يقول Rogge.

انبهر Rogge بعدد التقارير في IntelliMagic Vision for z/OS. "غالبا ما يقول البائعون الآخرون إنهم يستطيعون إنشاء أي تقرير. النقطة المهمة هي أننا لم نكن نعرف مسبقًا ما أردنا رؤيته. والشيء الممتع هو أن العديد من التقارير تكون قياسية بالفعل في IntelliMagic Vision ويتم بناء السجل من اليوم الأول. إذا احتجنا إلى تقرير، فإنه يكون متاحًا لنا على الفور، بما في ذلك السجل. وهذا ما يفتقر إليه البائعون الآخرون في كثير من الأحيان."

بالإضافة إلى ذلك، فإن Colruyt Group راضية جدًا عن الدعم المتوفر لـ IntelliMagic Vision for z/OS. إنهم يفضلون عدم الحاجة إلى الدعم، ولكن إذا حدث شيء ما، فهم واثقون من قدرتهم على حل المشكلة بسرعة بمساعدة فريق دعم IBM، الذين يعرفون الإعداد وتدفق البيانات. ونظرًا لأن IntelliMagic موجودة في السحابة، يمكن لخبراء IBM الوصول إليها مباشرة والتعاون بسهولة مع فريق Colruyt.

يختتم Rogge حديثه قائلاً: "مع IntelliMagic Vision، ليس لدينا فقط منتج متفوق، بل لدينا أيضاً أشخاص جيدون يمكنهم المساعدة عندما تواجهنا مشكلات. إنه توافق ممتاز!"