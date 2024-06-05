يمكنك تحسين إدارة أداء أنظمة z/OS من خلال استخدام التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة بيئة z/OS وإدارتها بشكل استباقي. وتستطيع منع حالات التعطل وخفض التكاليف والحفاظ على الموثوقية والتوفر الذي تشتهر به أجهزة الكمبيوتر المركزي.
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يعمل IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على تحسين بيانات RMF/SMF وتطبيق المعرفة المضمنة لفهم كيفية تعامل بنية z/OS مع أعباء العمل لديك. يساعدك هذا على ضبط z/OS بدقة لتحسين الأداء وحماية التوفر. كما يمكنك أيضًا استخدامه لضبط تكوين المعالج لزيادة MIPS الذي تحصل عليه من المكونات المادية للكمبيوتر المركزي لديك.
يمكنك تجنب المخاطر التي تهدد التوفر والأداء، باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يقوم بتقييم أكثر من 700 مقياس رئيسي لنظام z/OS وباستخدام الحدود (العتبات) من المعارف المتخصصة في كل مجال.
تُعَد طوبولوجيات z/OS (FICON وLPAR) معقدة ويصعب تصورها. وتتضمن طرق العرض التقليدية الطباعة اليدوية. تتيح أدوات عرض طوبولوجيا LPAR وFICON التفاعلية من IntelliMagic Vision للمحللين التفاعل مع الفواصل الزمنية والتركيز عليها ومقارنتها لتحديد الأخطاء والتغييرات المكلفة.
تتيح عمليات التنقل التفصيلي الحساس للسياق للمحللين تحديد مسارات تحليلية بديلة استنادًا إلى البيانات المعروضة وسرعة التحقيق في كل فرضية، ما يوفر من الوقت الذي كان يضيع في استكشاف مسارات "مسدودة". وعند التعامل مع أحجام هائلة من بيانات SMF، تُعَد القدرة على التركيز على مجموعة فرعية من البيانات المطلوبة ذات قيمة خاصة.
بدلًا من استخدام برامج البرمجة وكتابة التعليمات البرمجية أو إتقان أدوات معزولة عن بعضها تقنيًا، من أجل الوصول إلى مختلف أنواع بيانات SMF، تُغني واجهة المستخدم المشتركة والبديهية عن الحاجة إلى التنقيب في البيانات وتتيح للموظفين التركيز على التحليلات ذات القيمة العالية. وتعمل هذه الواجهة الفردية التي يتم استخدامها عبر المنصة بأكملها على تحسين التعلم والتعاون والكفاءة التحليلية.
تتميز قدرات تخصيص التقارير المتقدمة بأنها تسهِّل إجراء التحليل السريع دون حاجة إلى البرمجة أو خطوات معقدة. تتضمن خيارات التخصيص البديهية نوع التقرير ومستوى التلخيص والتصفية وعمل مقارنات على مستوى الفواصل الزمنية.
في طرق عرض اكتشاف التغيير، يتم تسليط الضوء على التغييرات المهمة في المقاييس الرئيسية، ما يُظهر الاختلافات بمقدار انحرافين معياريين تقريبًا، أو أكثر أو أقل، بين اليوم الحالي وبين 30 يومًا سابقًا. يمكنك الحصول على تنبيهات مبكرة للتغييرات التي قد يكون لها تأثير مستدام، كما في هذا المثال الذي يوضح وحدة CPU المتزايدة.
في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص يتم جمع وعرض طرق عرض مباشرة لأي مجموعة من المقاييس التي تهمك. وبعد مشاركتها، تُسهم في تعزيز التعاون وتوفير معلومات موثوق بها مشتركة للمؤسسة بأكملها. يمكنك توسيع أي تقرير واستخدام إمكانيات التنقل التفصيلي لإجراء تحليلات إضافية للمقاييس التي تهمك.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.