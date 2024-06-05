في طرق عرض اكتشاف التغيير، يتم تسليط الضوء على التغييرات المهمة في المقاييس الرئيسية، ما يُظهر الاختلافات بمقدار انحرافين معياريين تقريبًا، أو أكثر أو أقل، بين اليوم الحالي وبين 30 يومًا سابقًا. يمكنك الحصول على تنبيهات مبكرة للتغييرات التي قد يكون لها تأثير مستدام، كما في هذا المثال الذي يوضح وحدة CPU المتزايدة.