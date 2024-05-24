إدارة أداء CICS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

يمكنك مراقبة معاملات ومناطق CICS وإنشاء وصف لها باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
مخطط بياني للمعلومات يربط بين ثلاث لقطات شاشة لمراقبة المعاملات والمناطق ووضع وصف لهما

يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة مناطق CICS ومعاملاتها في z/OS وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر، وتقييم سلامة مناطق CICS بشكل استباقي.
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة، التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

تُعد بيانات معاملات CICS SMF مصدرًا ثريًا بالمعلومات حول الأداء، لكن حجمها قد يجعل تحليلها أمرًا صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يساعد التقييم الاستباقي لمقاييس الإحصائيات الرئيسية في جميع المناطق على تحديد المخاطر المحتملة التي تهدد التوفر.

تقييمات مقاييس منطقة CICS التنقل التفصيلي في بيانات إحصائيات CICS أوصاف وقت الاستجابة للمعاملة مكونات وقت الاستجابة الأساسية ملفات تعريف وقت الاستجابة المقارنة عبر فواصل زمنية

 

عرض وقت الاستجابة دمج بيانات CICS وDb2 تمكين رؤية بيانات CICS وWLM حقول بيانات المعاملات تقديم حلول AIOps عبر الخدمات السحابية
الموارد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
معاملات CICS: تحليل وقت الاستجابة للمعاملة
يعرض هذا الفيديو كيف يعمل التنقل الديناميكي على تمكين التعرف السريع على المجموعة الفرعية المحدودة (في هذه الحالة، 4 من أصل 100) من مستودعات التوقيت ذات الصلة بمعاملة معينة.
إحصائيات CICS: تقييم مدى سلامة تخزين CICS
تعمل التقييمات المؤتمتة لمقاييس تخزين إحصائيات CICS الرئيسية على تسهيل التحليل الاستباقي ومنع حالات الانقطاع من خلال تحديد المجالات التي قد تتطلب التحقيق.
كيفية تحسين سلامة إحصائيات CICS ورفع أدائها
توفِّر تقارير CICS من IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS رؤى حول مقاييس السلامة الرئيسية، وتم تلخيصها بواسطة مجموعة CICS، مع التعمق والتنقل التفصيلي في مناطق CICS الفردية.
تعلم من خلال استكشاف بيانات المعاملات والإحصائيات الخاصة بنظام CICS
تعرَّف على كيفية اكتشاف المخاطر في توفر وأداء CICS، وتحليل بيانات المعاملات واستكشاف مقاييس CICS التفصيلية.
