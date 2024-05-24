هناك أكثر من 250 حقل بيانات غير زمني في سجلات ®CICS 110.1 تتيح إجراء تحليل مفصل وهي منظمة في مجموعات فرعية. تعرض لوحة المعلومات المخصصة في هذه الصورة أمثلة على عدة حقول بيانات معاملات، بما في ذلك استدعاءات Db2 SQL لكل معاملة CICS، وكتابات سلاسل السجل، وتحميلات البرامج، وعدد مرات الحصول على الملفات.