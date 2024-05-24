يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة مناطق CICS ومعاملاتها في z/OS وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر، وتقييم سلامة مناطق CICS بشكل استباقي.
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة، التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
تُعد بيانات معاملات CICS SMF مصدرًا ثريًا بالمعلومات حول الأداء، لكن حجمها قد يجعل تحليلها أمرًا صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يساعد التقييم الاستباقي لمقاييس الإحصائيات الرئيسية في جميع المناطق على تحديد المخاطر المحتملة التي تهدد التوفر.
ينجح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS في تقييم مقاييس CICS الرئيسية مقابل قيم أفضل الممارسات لتحديد المخاطر التي يُحتمل أن تهدد التوفر للتحقيق فيها وتفاديها. يمكنك عرض التقييمات في مجموعات منطقية، يحددها المستخدم بلون أحمر أو أصفر أو أخضر. وتستطيع توسيع طريقة العرض لإظهار مزيد من مستويات التفاصيل، بحيث تشكل كل المناطق المجموعة المحددة أو المخططات الزمنية ذات المقاييس.
يمكن استكشاف العديد من أنواع بيانات إحصائيات CICS على مستويات أعمق من التفاصيل، مثل: اسم الملف، واسم قائمة الانتظار، وفئة المعاملة، ووضع TCB. تُظهر هذه الصورة استخدام التنقل الديناميكي والتنقل التفصيلي الحساس للسياق لتحديد مناطق تخزين CICS التي تواجه ظروف نقص في سعة التخزين.
يبدأ تحليل عبء عمل CICS عادةً بعرض "أعلى n" للمعاملات حسب كمية استخدام CPU أو حسب حجم المعاملات. ثم بعد ذلك، يمكنك التركيز على وصف وقت الاستجابة الذي يحتوي على ما يقرب من 100 مجموعة توقيت يتم تجميعها مبدئيًا في فئات ملخصة عالية المستوى. ويمكنك أيضًا مشاهدة تفسيرات تفصيلية للفئات التي تهمك.
بعد أن يحدد عرض وقت الاستجابة الأولي المساهمين الأساسيين في وقت الاستجابة، تأتي عمليات التنقل التفصيلي لتساعد على تحديد المكونات المحددة ذات الأهمية. فإذا كانت فئة وقت الاستجابة الأساسية لمعاملة ما هي "إجمالي وقت انتظار الإدخال/الإخراج" (كما هو موضح في الصورة السابقة)، فيمكن فحص أقسامها الفرعية بضغطة زر واحدة.
يمكن الحصول على رؤى مفيدة بفضل القدرة على مقارنة الملفات الشخصية عبر المعاملات حسب فئات وقت الاستجابة الأساسية لنظام CICS. فهذا المثال يوضح وحدة CPU لكل معاملة CICS عبر المجموعة الأولى من المعاملات. ويمكن أيضًا تحديد عوامل التصفية العمومية للتركيز بدرجة أكبر على المعاملات المحددة.
غالبًا ما تكون المقارنات عبر فترات زمنية متعددة موضع اهتمام عند تحليل مدى تأثير تنفيذ إصدار تطبيق على CPU لكل معاملة. في كل أجزاء المنتج، يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS إجراء مقارنات سريعة للقيمة عبر أي فترتين زمنيتين لإجراء التحليل المطلوب.
إذا كنت تحقق في مشكلة وقت الاستجابة، فيمكنك البدء من طريقة العرض التي تعرض وقت الاستجابة. لعزل المشكلة بدرجة أكبر حتى يسهل حلها، يمكنك فحص أوقات المعاملة المحددة في الأنظمة أو عبر المناطق. تعرض هذه الصورة مثالًا يختلف فيه مكون توقيت معاملة معين بشكل كبير في مجموعتين من الأنظمة.
لأن بيانات المحاسبة في Db2 (SMF 101) تلتقط معرف معاملة CICS، فإن المنتج يدمج بسلاسة المقاييس الرئيسية من Db2 مع بيانات CICS SMF. حيث تدمج هذه المخططات المقاييس من منظور CICS في الصف الأول (بناءً على معرف المعاملة) ومن منظور Db2 في الصف الأخير (باستخدام معرِّف الارتباط من بيانات المحاسبة).
تساعد الرؤية المتكاملة لمختلف أنواع بيانات z/OS في تحليل CICS وفي كل أنواع تحليل الأداء. في هذا السيناريو، تتوفر طريقة عرض مسبقة مأخوذة من بيانات الأنظمة، تشير إلى هدف WLM غير المتحقق خلال الفواصل الزمنية المحددة، ويُظهر هذا العرض أيضًا الأحجام المتزايدة للمعاملة طويلة المدى المناظِرة.
هناك أكثر من 250 حقل بيانات غير زمني في سجلات ®CICS 110.1 تتيح إجراء تحليل مفصل وهي منظمة في مجموعات فرعية. تعرض لوحة المعلومات المخصصة في هذه الصورة أمثلة على عدة حقول بيانات معاملات، بما في ذلك استدعاءات Db2 SQL لكل معاملة CICS، وكتابات سلاسل السجل، وتحميلات البرامج، وعدد مرات الحصول على الملفات.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
