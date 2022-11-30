يتم استخدام التخزين على الأشرطة بغرض النسخ الاحتياطي للبيانات تحسّبًا لحالة فشل النظام ولأرشفة البيانات وتخزينها على المدى الطويل.
يُعدّ الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بما في ذلك أرشفة البيانات وعمليات استبقاء البيانات التنظيمية والقانونية أمرًا بالغ الأهمية للأعمال. يساعد الشريط على تقليل تأثير الكربون، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتقليل استهلاك الطاقة للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.
استكشف كيف يوفر "الشريط" أنظمة تخزين كبيرة السعة وأكثر استدامة وقابلة للتوسع بدرجة كبيرة، وبتكلفة ميسورة.
مجموعة كاملة من مكتبات الأشرطة وأدوات التحميل التلقائي التي تتميز بقوة الأداء وسعة التشغيل التي تلائم العمل في البيئات ذات الأنظمة الأوّلية والمتوسطة والمؤسسية.
نجحت تقنية الأشرطة في أرشفة البيانات غير النشطة مع الاحتفاظ على المدى الطويل في تحقيق إمكانية تقليص تكلفة تخزين كميات متزايدة من البيانات بشكل كبير.
يتميز الشريط بأنه يطيل دورة حياة المنتج ويقلل بصمة الكربون المدمجة والتشغيلية
ما يدعم مبادرات الاستدامة لديك.
يوفر مرونة لا مثيل لها لصمود البيانات أمام التحديات، بفضل إمكانية الاحتفاظ بنسخة غير متصلة بالإنترنت من بياناتك المؤرشفة، ما يجعلها في مأمن من كوارث العالم الخارجي. يقدم تشفير البيانات في أثناء سكونها وعدم تنقلها لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تعرضها للتلف بسبب الفيروسات أو التخريب.
تعمل مجموعة منتجات أشرطة التخزين من IBM على حماية البيانات وتقليل تكاليف التخزين
يمكنك الحصول على مساحة تخزين لمهامك الحساسة على أشرطة التخزين الافتراضية في تكامل سحابي هجين سلس، يتميز بسهولة استرداد البيانات من الكوارث، استنادًا إلى أحدث التقنيات السحابية، كما يتميز بتشفير البيانات على شبكة مكونة من 8 عناقيد (أنظمة مجموعات) مع تقليل البصمة الكربونية.
تعرف على كيفية مواجهة التحديات؛ مثل أحجام البيانات الكبيرة وازدياد أعداد مراكز البيانات وارتفاع التكلفة الناتجة عن البصمة الكربونية للتخزين.
توفر هذه المنتجات طريقة سهلة للاستفادة من كثافة البيانات العالية ولتحسين الأمن والبنية التحتية عن طريق الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بتكلفة ميسورة.
وسائط أشرطة تخزين عالية الجودة، مصممة للحفاظ على سعة مساحة التخزين لديك بأقل تكلفة ممكنة.
بخبرة تزيد على عشرين عامًا في مجال حماية البيانات ومنتجات التخزين المبتكرة، تم تصميم حلول التخزين بالأشرطة IBM LTO لتوفير مستويات عالية من الثقة في استمرار أمن بياناتك وسلامتها وحمايتها من المخاطر الإلكترونية.
حافظ على بياناتك وتمكّن من حمايتها من خلال استخدام ميزة التخزين عالية الكثافة على الأشرطة، والتي تتسم بالاستدامة والمتانة ضد الهجمات الإلكترونية. حيث يوفر سعة تخزين يصل أقصى حد لها إلى 46.4 بيتابايت غير مضغوطة وبتنسيق LTO 10. نوع محرك الأقراص هو LTO FH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 14 محركًا.
يوفر سعة قصوى تبلغ 695 بيتابايت بتنسيق LTO-10 و877 بيتابايت بتنسيق TS1170. أنواع محركات الأشرطة هي LTO و/أو TS1100. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 128 محركًا.
توفر سعة قصوى تبلغ 11.52 بيتابايت في إصدار LTO 9. أنواع محركات الأشرطة هي LTO FH وHH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 48 محركًا.
يوفر سعة قصوى تبلغ 417 تيرابايت بتنسيق LTO 9 أنواع محركات الأشرطة هي LTO HH وSAS. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو محرك واحد.
يبلغ ارتفاع محرك الأشرطة IBM Stand Alone Drive نصف ارتفاع المحرك كامل الارتفاع، ومزود بتقنية LTO Ultrium 9. يوفر ما يصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (بنسبة ضغط تبلغ 2.5:1). وتم تصميمه لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة في حالات استخدام أشرطة التخزين الحديثة مثل التخزين السحابي وتقنية إنترنت الأشياء (IoT) وأرشيف الملفات النشط. ويُعدّ هذا خيارًا ممتازًا عندما تحتاج إلى نسخ احتياطي وتخزين أرشيفي للبيانات منخفض التكلفة.
توفر خراطيش بيانات IBM LTO Ultrium إمكانية الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات. فأتاحت زيادة سعة التخزين وارتفاع الأداء بفضل تحسين الوصول إلى البيانات بما يقلل تكاليف شراء تراخيص وما يتبع ذلك.
جديد!
يُعدّ IBM Storage Deep Archive الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة المدى التي تم تحسينها للبيانات عميقة التخزين لكن يتسنى الوصول إليها. يقدم هذا الحل مزايا التخزين في أشرطة، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج.
بنية مبسَّطة مع سرعة في النشر، ما يزيد من كثافة تخزين البيانات ويحقق وفورات في الطاقة.
تخزين آمن ودائم لأرشفة البيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت.
حل يسمح للعملاء بالتثبيت والتكوين والإدارة والخدمة باستخدام بروتوكولات S3 Glacier.
يمكنك خفض تكاليف الأرشفة من خلال حماية البيانات بالفجوة الهوائية ونظام إدارة بيانات سهل وبسيط. تمكّن من الحصول على وصول مباشر ومرئي إلى البيانات المخزنة في محركات ومكتبات الأشرطة من IBM. لقد نجح الحل IBM Storage Archive في جعل تخزين البيانات على الأشرطة لا يقل سهولة عن التخزين على القرص العادي، من خلال دمج معيار تنسيق نظام ملفات الشريط الخطي (LTFS) لقراءة بيانات التعريف وكتابتها وتبادلها.
توفر مجموعة IBM Tape تشكيلة من الاختيارات تناسب متطلبات كل عميل بأفضل شكل ممكن. وذلك بدءًا من المستوى البدائي القديم المتمثل في محرك الأقراص الفردي، ووصولًا إلى البنية التحتية ذات النطاق القابل للتوسع. فيما يلي مراجعة مميزة للخيارات المتاحة حاليًا.
المنتج
IBM Storage Archive
السعة القصوى*
أقصى عدد للمحركات
أقصى عدد للخراطيش
مبدل TS2290
18 تيرابايت
1
1
7226
18 تيرابايت
1
1
مبدل TS2900
162 تيرابايت
1
9
مبدل TS4300
مبدل 11.52PB
48
640
Diamondback
46.4 بيتابايت
14
1548 LTO
مبدل TS4500
695 بيتابايت بتنسيق LTO
877 بيتابايت** للمؤسسات
128
23,170 LTO
17,550 للمؤسسات
|
شريط الكمبيوتر المركزي
TS7700 Tape Attach
100 بيتابايت للمؤسسات**
16
5000 لترخيص Enterprise
LTO*/TS1170
100 بيتابايت للمؤسسات**
16
5000 لترخيص Enterprise
* سوف تختلف السعة الفعلية حسب تكوين تبديل الفتحات والحجز
** سعة TS1170 مع وسائط JF
استكشف كيف يمكن لتخزين البيانات على أشرطة أن يفيد مؤسستك، بما يتميز به من قابلية توسع وأمن وتوفير للطاقة.