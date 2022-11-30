حلول التخزين على الأشرطة

يُعدّ التخزين على الأشرطة حلًا قادرًا على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية وموفرًا للطاقة مع احتفاظ طويل الأمد بنسخة غير متصلة بالإنترنت، وبتكلفة أقل من وسائط التخزين الأخرى
اقرأ المستند التقني الخاص بالبيئات المستدامة للبيانات
رسم توضيحي لشخصين يعملان على شاشة كمبيوتر وهاتف ذكي

يتم استخدام التخزين على الأشرطة بغرض النسخ الاحتياطي للبيانات تحسّبًا لحالة فشل النظام ولأرشفة البيانات وتخزينها على المدى الطويل.

يُعدّ الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بما في ذلك أرشفة البيانات وعمليات استبقاء البيانات التنظيمية والقانونية أمرًا بالغ الأهمية للأعمال. يساعد الشريط على تقليل تأثير الكربون، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتقليل استهلاك الطاقة للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.
رسم توضيحي لأشخاص يعملون حول أنظمة تخزين وميضي
المزايا
رمز أسهم وأنظمة
إمكانات ووظائف واسعة النطاق

مجموعة كاملة من مكتبات الأشرطة وأدوات التحميل التلقائي التي تتميز بقوة الأداء وسعة التشغيل التي تلائم العمل في البيئات ذات الأنظمة الأوّلية والمتوسطة والمؤسسية.
رمز رسومي للمال
التخزين المتدرج بأقل تكلفة

نجحت تقنية الأشرطة في أرشفة البيانات غير النشطة مع الاحتفاظ على المدى الطويل في تحقيق إمكانية تقليص تكلفة تخزين كميات متزايدة من البيانات بشكل كبير.
أيقونة ورقة داخل دائرة
التقنية المستدامة

يتميز الشريط بأنه يطيل دورة حياة المنتج ويقلل بصمة الكربون المدمجة والتشغيلية
ما يدعم مبادرات الاستدامة لديك.
أيقونة قفل على مستندات
المرونة الإلكترونية

يوفر مرونة لا مثيل لها لصمود البيانات أمام التحديات، بفضل إمكانية الاحتفاظ بنسخة غير متصلة بالإنترنت من بياناتك المؤرشفة، ما يجعلها في مأمن من كوارث العالم الخارجي. يقدم تشفير البيانات في أثناء سكونها وعدم تنقلها لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تعرضها للتلف بسبب الفيروسات أو التخريب.

شريط الكمبيوتر المركزي

تعمل مجموعة منتجات أشرطة التخزين من IBM على حماية البيانات وتقليل تكاليف التخزين

TS7700 Virtual Tape مكتبة IBM TS4500 المزودة بمجموعة محركات الأشرطة IBM Enterprise Tape Drive IBM Enterprise Tape Drive وسائط التخزين
شريط تخزين مصمم للأنظمة المفتوحة

بخبرة تزيد على عشرين عامًا في مجال حماية البيانات ومنتجات التخزين المبتكرة، تم تصميم حلول التخزين بالأشرطة IBM LTO لتوفير مستويات عالية من الثقة في استمرار أمن بياناتك وسلامتها وحمايتها من المخاطر الإلكترونية.

 شاهد IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback Tape Library

حافظ على بياناتك وتمكّن من حمايتها من خلال استخدام ميزة التخزين عالية الكثافة على الأشرطة، والتي تتسم بالاستدامة والمتانة ضد الهجمات الإلكترونية. حيث يوفر سعة تخزين يصل أقصى حد لها إلى 46.4 بيتابايت غير مضغوطة وبتنسيق LTO 10. نوع محرك الأقراص هو LTO FH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 14 محركًا.
IBM TS4500 Tape Library

يوفر سعة قصوى تبلغ 695 بيتابايت بتنسيق LTO-10 و877 بيتابايت بتنسيق TS1170. أنواع محركات الأشرطة هي LTO و/أو TS1100. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 128 محركًا.
IBM TS4300 Tape Library

توفر سعة قصوى تبلغ 11.52 بيتابايت في إصدار LTO 9. أنواع محركات الأشرطة هي LTO FH وHH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 48 محركًا.
IBM TS2900 Tape Autoloader

يوفر سعة قصوى تبلغ 417 تيرابايت بتنسيق LTO 9 أنواع محركات الأشرطة هي LTO HH وSAS. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو محرك واحد.

IBM Stand Alone Drive

يبلغ ارتفاع محرك الأشرطة IBM Stand Alone Drive نصف ارتفاع المحرك كامل الارتفاع، ومزود بتقنية LTO Ultrium 9. يوفر ما يصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (بنسبة ضغط تبلغ 2.5:1). وتم تصميمه لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة في حالات استخدام أشرطة التخزين الحديثة مثل التخزين السحابي وتقنية إنترنت الأشياء (IoT) وأرشيف الملفات النشط. ويُعدّ هذا خيارًا ممتازًا عندما تحتاج إلى نسخ احتياطي وتخزين أرشيفي للبيانات منخفض التكلفة.
خراطيش بيانات أشرطة التخزين IBM LTO Ultrium

توفر خراطيش بيانات IBM LTO Ultrium إمكانية الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات. فأتاحت زيادة سعة التخزين وارتفاع الأداء بفضل تحسين الوصول إلى البيانات بما يقلل تكاليف شراء تراخيص وما يتبع ذلك. 
IBM 7226 Multimedia Enclosure

يمكنك نشر ما يصل إلى أربعة أجهزة مرحلية في مساحة ذات ارتفاع نصفي على حامل مقاس 19 بوصة. يمكنك تحسين الأداء وسعة تخزين محركات الأشرطة Ultrium أو DVD-RAM أو محركات الأشرطة القابلة للإزالة ذات الارتفاع النصفي بتنسيق شريط التخزين الخطي ذي المعايير المفتوحة (LTO).

حل الأرشفة IBM Storage Deep Archive

جديد!

يُعدّ IBM Storage Deep Archive الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة المدى التي تم تحسينها للبيانات عميقة التخزين لكن يتسنى الوصول إليها. يقدم هذا الحل مزايا التخزين في أشرطة، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج.

تصميم منخفض التكلفة مخصص ليفي بالغرض المقصود تخزين الأرشيف السحابي في البيئة المحلية واجهة متوافقة مع S3 Glacier
برامج إدارة الأشرطة
سحابة هجينة سداسية الشكل لحركة المرور
IBM Storage Archive

يمكنك خفض تكاليف الأرشفة من خلال حماية البيانات بالفجوة الهوائية ونظام إدارة بيانات سهل وبسيط. تمكّن من الحصول على وصول مباشر ومرئي إلى البيانات المخزنة في محركات ومكتبات الأشرطة من IBM. لقد نجح الحل IBM Storage Archive في جعل تخزين البيانات على الأشرطة لا يقل سهولة عن التخزين على القرص العادي، من خلال دمج معيار تنسيق نظام ملفات الشريط الخطي (LTFS) لقراءة بيانات التعريف وكتابتها وتبادلها.

 استكشف IBM Storage Archive
مجموعة حلول أشرطة تخزين البيانات

توفر مجموعة IBM Tape تشكيلة من الاختيارات تناسب متطلبات كل عميل بأفضل شكل ممكن. وذلك بدءًا من المستوى البدائي القديم المتمثل في محرك الأقراص الفردي، ووصولًا إلى البنية التحتية ذات النطاق القابل للتوسع. فيما يلي مراجعة مميزة للخيارات المتاحة حاليًا.

المنتج

IBM Storage Archive

السعة القصوى*

أقصى عدد للمحركات

أقصى عدد للخراطيش

مبدل TS2290
البدائية
إصدار محرك واحد

18 تيرابايت

1

1

7226
البدائية
إصدار محرك واحد

18 تيرابايت

1

1

مبدل TS2900
البدائية
إصدار المكتبة

162 تيرابايت

1

9

مبدل TS4300
المتوسطة قابلية توسيع السعة
إصدار المكتبة إصدار المؤسسة

مبدل 11.52PB

48

640

Diamondback
قابلية توسيع السعة
إصدار المؤسسة

46.4 بيتابايت

14

1548 LTO

مبدل TS4500
قابلية توسيع السعة
إصدار المؤسسة

695 بيتابايت بتنسيق LTO

877 بيتابايت** للمؤسسات

128

23,170 LTO

17,550 للمؤسسات

شريط الكمبيوتر المركزي

TS7700 Tape Attach

100 بيتابايت للمؤسسات**

16

5000 لترخيص Enterprise

LTO*/TS1170

100 بيتابايت للمؤسسات**

16

5000 لترخيص Enterprise

* سوف تختلف السعة الفعلية حسب تكوين تبديل الفتحات والحجز

** سعة TS1170 مع وسائط JF 
الدعم والخدمات خدمات IBM Storage Expert Care لمكتبة IBM TS7700
تقدم خدمات IBM Storage Expert Care أسلوبًا مبسطًا وموحَّدًا للخدمة والدعم لعدد محدد من أنظمة IBM Storage، ما يساعد على تحسين توفر النظام وتقليل التكاليف.
خدمات دورة حياة التقنية لمجموعة IBM Storage
توفر IBM الدعم والخدمات لمنتجات وحلول IBM Storage لمساعدة عملائها على تخطيط حلول IBM Storage الخاصة بكل عميل ونشرها ودعمها وتحسينها وتحديثها.
خدمات IBM Storage Expert Care لمكتبة IBM Diamondback
تقدم لك خدمات IBM Diamondback Expert Care طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول تخزين IBM من خلال عدد من مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم الملائم لأنظمتك.
الخطوات التالية

استكشف كيف يمكن لتخزين البيانات على أشرطة أن يفيد مؤسستك، بما يتميز به من قابلية توسع وأمن وتوفير للطاقة.

 دليل مكتبة IBM Tape للأنظمة المفتوحة