يوفر مرونة لا مثيل لها لصمود البيانات أمام التحديات، بفضل إمكانية الاحتفاظ بنسخة غير متصلة بالإنترنت من بياناتك المؤرشفة، ما يجعلها في مأمن من كوارث العالم الخارجي. يقدم تشفير البيانات في أثناء سكونها وعدم تنقلها لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تعرضها للتلف بسبب الفيروسات أو التخريب.