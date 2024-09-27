IBM TS7700 هو حل الشريط الافتراضي للكمبيوتر المركزي الذي يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية لتخزين الكائنات لبيانات ®IBM Z. يعمل TS7770، وهو أحدث جيل بالعائلة، بسرعات الأقراص أو محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة (SSD) مع الحفاظ على التوافق مع عمليات الأشرطة الموجودة. يوفر مرفق اتصال الشبكة الخاص بحل IBM TS7700 إمكانية الوصول من أي مضيف إلى جميع بيانات وحدة التخزين المنطقية ومخزن الكائنات في الشبكة، مما يدعم استمرارية الأعمال بصورة فائقة. تم تصميم الجيل السابع باستخدام معالجات POWER9 وذاكرة التخزين المؤقت للقرص من IBM FlashSystem 5000، مما يوفر أداء متزايدًا وسعة أقراص أكثر كثافة، بالإضافة إلى تحسين اقتصاديات التخزين وأمن البيانات في بيئات التخزين السحابية الهجينة للمهام الحساسة. TS7700 يدعم الآن TS1160 Tape Drive أيضًا.

