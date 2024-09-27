IBM TS7700 هو حل الشريط الافتراضي للكمبيوتر المركزي الذي يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية لتخزين الكائنات لبيانات ®IBM Z. يعمل TS7770، وهو أحدث جيل بالعائلة، بسرعات الأقراص أو محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة (SSD) مع الحفاظ على التوافق مع عمليات الأشرطة الموجودة. يوفر مرفق اتصال الشبكة الخاص بحل IBM TS7700 إمكانية الوصول من أي مضيف إلى جميع بيانات وحدة التخزين المنطقية ومخزن الكائنات في الشبكة، مما يدعم استمرارية الأعمال بصورة فائقة. تم تصميم الجيل السابع باستخدام معالجات POWER9 وذاكرة التخزين المؤقت للقرص من IBM FlashSystem 5000، مما يوفر أداء متزايدًا وسعة أقراص أكثر كثافة، بالإضافة إلى تحسين اقتصاديات التخزين وأمن البيانات في بيئات التخزين السحابية الهجينة للمهام الحساسة. TS7700 يدعم الآن TS1160 Tape Drive أيضًا.
صُمم TS7770 ليتناسب مع قدرات المهام الحساسة في IBM Z، حيث يجمع TS7770 بين الأداء الذي تتميز به عمليات التخزين القائمة على الأقراص مع السعة وقابلية التوسع التي يتمتع بها الشريط المادي لتوفير تخزين عالي التوافّر.
درع المرونة الإلكترونية مع النقل الآمن للبيانات والتعافي من الكوارث القائم على السحابة، والنسخ المتماثل عبر ما يصل إلى 8 مجموعات متميزة، وحلول متعددة للفجوة الهوائية للعزل المادي للأنظمة.
التشغيل دون انقطاع. يوفر TS7770 تكوين سحابة بشبكة ذات 8 اتجاهات والتي تقوم بالتبديل التلقائي والتكرار الكامل ومدة دورة الفشل/التعافي في غضون 0 ثانية تقريبًا لتحقيق التعافي السريع.
IBM TS7770 يتكامل الآن مع ما يصل إلى 256 مخزن كائنات سحابي مع توفير ميزة DS8000 Object Store للوصول إلى أي كائن في الشبكة من أي TS7700 بغض النظر عما إذا كان لديه نسخة من الكائن أم لا.
نشر حلول تخزين المهام الحساسة من خلال مجموعة متنوعة من التكوينات المرنة التكوينات المرنة المثبتة على أرفف أو على حوامل من خلال نماذج تتميز بالسعة والأداء المرتفع التي تناسب جميع الأعمال باختلاف أحجامها.
احصل على سعة تخزين أفضل، وزمن انتقال أقل، وسعة تصل الآن إلى *1,3 بيتابايت. درج ذاكرة وميضية يعتمد على قرص ذو حالة ثابتة (SSD) واحد يوفر سعة مساوية أو أفضل من 10 أدراج قائمة على الأقراص ذات الحالة الصلبة (HDD) بأقل من نصف بصمة U.
تستخدم Bradesco نظام بيانات المؤسسة IBM DS8950F مع 12 شبكة ثنائية الاتجاه من مكتبات الأشرطة TS7700، كل منها مزودة بذاكرة تخزين مؤقت سعة 240 تيرابايت، ومتصلة بمكتبات الأشرطة.
حررت نسبة الضغط 5:1 التي يوفرها IBM TS7700 مساحة من سعة التخزين، مما أدى إلى خفض التكلفة لكل تيرابايت وإتاحة مساحة للنمو على مدار السنوات الثلاث القادمة.
تم تصميم ميزة الاتصال الشبكي للمساعدة في الحفاظ على إتاحة البيانات، حتى في حالة انقطاع أحد المواقع البعيدة؛ حيث يمكن تهيئة ما يصل إلى ثمانية أنظمة TS7700 للمشاركة في بيئة الشبكة. تساعد هذه الوظيفة في الحفاظ على التوافر أثناء الصيانة المخطط لها أو ترقيات الخدمة أو النظام أو الانقطاعات غير المتوقعة وتساعد على تجنب النقل المادي لخراطيش الأشرطة في حالة وقوع كارثة.
بالإضافة إلى حل ذاكرة التخزين المؤقت التقليدي لمحرك الأقراص الصلبة (HDD)، تم إعادة تصميم الإصدار الذي يستخدم الذاكرة الوميضية فقط والذي يحتوي على أدراج ذاكرة تخزين مؤقت قائمة على محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة (SSD) لدعم ما يصل إلى 1,3 بيتابايت من سعة الضغط مع توفير أداء محسّن مقارنة بالحل القائم على محرك الأقراص الصلبة (HDD). سيساعد ذلك في تقليل أوقات معالجة الدُفعات، وكذلك تحسين التكلفة الإجمالية للملكية والنفقات الإدارية لأحمال تشغيل IBM Z الحساسة لزمن الانتقال.
يوفر TS7770 خياراً أصغر حجماً وأقل تكلفة للمبتدئين. عمليات نشر مرنة تناسب المؤسسات باختلاف أحجامها واحتياجاتها. يتم تسليم الإمكانيات القوية للشريط الافتراضي TS7770 كحلول مجهزة مسبقًا على رفوف أو تكوينات رفوف قياسية صناعية مقاس 19 بوصة مقدمة من العميل.
تبسيط حركة البيانات وتسريعها مع تحقيق توفير في تكاليف استخدام وحدة المعالجة المركزية في IBM Z عند استخدام DS8000 Object Store. يستخدم DS8900F ميزة التقسيم الطبقي الشفاف (TCT) لنقل بيانات كائنات DFSMShsm إلى TS7700، ومشاركة بيانات وحدة التخزين المنطقية FICON وبيانات كائنات DS8900F على نفس مجموعة TS7770.
الاستفادة من ميزة التقسيم الطبقي الشفاف للسحابة (TCT) لتخزين بيانات الأشرطة الافتراضية في سحابة عامة أوخاصة. قد يؤدي النقل المباشر للبيانات بدون خادم من TS7770 إلى السحابة إلى تحسين كفاءة الأعمال مع تقليل رأس المال ونفقات التشغيل. عندما يتم تخزين البيانات في السحابة بواسطة مجموعة، فإن جميع المجموعات في الشبكة التي تم تمكين السحابة-المتصلة بها يكون لديها حق الوصول إلى مثيل مخزن الكائنات هذا.
يمكنك زيادة السعة بزيادات قدرها 20 تيرابايت و100 تيرابايت بشكل متزامن على النظام الفرعي الجديد لذاكرة التخزين المؤقت TS7770 الذي يوفر الآن ذاكرة تخزين مؤقت اختيارية وميضية فقط قائمة على أقراص SSD بما يصل إلى *1,3 بيتابايت من السعة المضغوطة مع زمن انتقال قصير جدًا.
TS7700 يتلقى الآن البيانات المشفرة من المضيف، ويحميها بدعم من تقنية FICON أثناء الانتقال عبر الشبكة من خلال اتصال Ethernet. وأخيراً، يساعد في تأمين البيانات الحساسة الساكنة مع دعم التشفير المستند إلى القرص والشريط.
اختر من بين محركات ضغط متعددة من أجل مطابقة مجموعة متنوعة من العوامل مثل حالة الاستخدام وحجم الكتلة ومتطلبات الأداء مع السمات الفريدة لكل خوارزمية ضغط. وتمثل الخيارات الضغط القياسي المدمج في محولات FICON التي يستخدمها TS7770، وضغط LZ4 وخوارزميات ضغط ZSTD. وأخيرًا، أضافت IBM DS8900F قدرة ضغط البيانات قبل نقلها عبر اتصالات TCP/IP إلى أنظمة TS7770/60 التي تم تكوينها على شكل أهداف Object Storage مع توقع للنفقات الرأسمالية بنسبة 55% ونفقات التشغيل على مدى 3 سنوات بنسبة 44%.
يمكنك استخلاص المزيد من القيمة من بياناتك من خلال تحويل تكاليف النفقات الرأسمالية إلى نفقات تشغيلية باستخدام السحابة مثل الاستهلاك، ونظام التسعير القائم على الدفع عند نمو السعة. بادر بتحويل أعمالك مع عرض مرفق التخزين من IBM.
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* بافتراض الضغط بنسبة 5:1