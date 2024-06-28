يُعَد TCP/IP جوهر اتصالات أجهزة كمبيوتر z/OS المركزي، سواء لحركة المرور الداخلة إلى الجهاز المركزي والخارجة منه أو الحركة البينية داخليًا بين صور z/OS ومُجمِّعات المعالج. يمكنك إدارة المخاطر والأخطاء الأمنية بشكل استباقي قبل أن تؤثِّر في المستخدمين.
يمكنك الاستفادة من الرؤى والتحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المخاطر الأمنية المتعلقة بتشفير حركة مرور IP الخاصة بنظام z/OS غير المعروفة وتخفيفها بشكل استباقي.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يعمل IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على تعزيز التحليل من خلال ترجمة أكثر من 600 رمز أولي من سجلات zERT إلى نص قابل للقراءة لمجموعة التشفير وخوارزميات التشفير وأنواع مصادقة الرسائل.
يمكنك الحصول على رؤية الواجهات المادية، وتشمل قنوات OSA وHiperSockets المستخدمة للاتصال بين أقسام LPAR. ورغم أن الاستخدام المتزايد في هذا المثال لا يُعَد مشكلة فيما يتعلق بالتوفر (اللون الأخضر)، فإن التغيير الذي تمّت ملاحظته قد يحتاج إلى مزيد من التحقيق وقد يكون مرتبطًا بزيادات لا داعي لها في مكان آخر في البنية التحتية.
وقد تشير رسائل الإقرار المكررة إلى فرص تحسين ممكنة في تكوين إعدادات مركز البيانات أو الشبكة الخارجية. وهذا هو أحد المقاييس العديدة التي سيتم تصنيفها وتتبعها تلقائيًا لتوفير رؤى سريعة حول سلامة شبكة الكمبيوتر المركزي.
يمكن تجميع المقاييس التي تبدو غير ذات صلة ومشاركتها في طريقة عرض واحدة للأداء والشبكة والتخزين وMQ وCICS وDb2، ما يتيح التعاون. ويتضمن هذا المثال استهلاك مساحة عنوان النوع 30 ومعدلات حركة مرور TCP/IP وحركة المرور حسب نوع تشفير البيانات. تتوفر أيضًا إمكانية رؤية عنوان IP الخاص بالعميل والخادم.
تتيح لك طرق العرض ذات المستوى الأعلى (حسب Sysplex أو حسب فئة حركة المرور) رؤية فورية لكمية حركة المرور على الشبكة التي تستخدم كل بروتوكول وتحديد حركة المرور غير المحمية بشكل تشفيري. يمكنك إجراء التنقل التفصيلي باستخدام العديد من المعايير لتركيز تحليلك وتحديد مصدر حركة المرور أو الهدف منها.
يمكنك التنقل بسهولة إلى المجموعة الفرعية المختارة من حركة المرور على الشبكة (على سبيل المثال، حسب فئة حركة المرور أو عنوان IP)، والحصول على رؤية واضحة للبيانات الخاصة بالبروتوكول المحدد. ويتضمن هذا المثال خوارزميات التشفير المستخدمة، وأطوال المفاتيح التشفيرية، والسمات الأخرى الخاصة بالحماية التشفيرية.
لأن وحدة CPU المطلوبة للتشفير قد تكون كبيرة وتختلف على نطاق واسع بين أنواع التشفير المختلفة، فإن تحقيق رؤية CPU يُعَد أمرًا حيويًا. يتيح تحليل التغييرات قبل التنفيذ وبعده إمكانية الارتباط بين التشفير وتكلفة العمل (فيما يتعلق بوحدة CPU).
على عكس الأساليب التي تتطلب برامج ترميز وكتابة تعليمات برمجية أو إتقان أدوات معزولة عن بعضها تقنيًا، من أجل الوصول إلى أنواع مختلفة من بيانات SMF، وتساعد هذه الواجهة سهلة الاستخدام على التخلص من جهود التنقيب عن البيانات، ما يتيح للموظفين التركيز على التحليلات ذات القيمة الأعلى. كما أنها تعزز التعلم وتشجِّع التعاون وتحسِّن الفاعلية التحليلية.
تساعدك عمليات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق على تحديد مسارات تحليلية بديلة استنادًا إلى البيانات المعروضة والتحقيق في كل فرضية بضغطات قليلة، ما يوفر من الوقت الذي كان يضيع في استكشاف مسارات "مسدودة". تُعَد القدرة على تركيز التحليل على مجموعة البيانات المطلوبة أمرًا ذا قيمة عند التعامل مع أحجام ضخمة من بيانات SMF.
تتيح قدرات التنقل التفصيلي عالية المرونة التي توفرها حلول IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS إمكانية عرض البيانات على مستوى المعالج أو النظام أو البطاقة أو مساحة العنوان وعرض نشاط الترحيل المحدد. كما يمكن تخصيص عوامل التصفية الشرطية المضمنة لمجموعة من التقارير الموجودة على لوحة معلومات محددة.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
