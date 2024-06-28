إدارة شبكة TCP/IP باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة تقنية جاهزية تشفير IBM z/OS وأنماط حركة المرور (نسبة استخدام الشبكة) باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
مخطط بياني يوضح العلاقة بين استخدام المعالج الدقيق وظروف خطأ TCP واتصالاته

يُعَد TCP/IP جوهر اتصالات أجهزة كمبيوتر z/OS المركزي، سواء لحركة المرور الداخلة إلى الجهاز المركزي والخارجة منه أو الحركة البينية داخليًا بين صور z/OS ومُجمِّعات المعالج. يمكنك إدارة المخاطر والأخطاء الأمنية بشكل استباقي قبل أن تؤثِّر في المستخدمين.

 
المزايا
تخفيف المخاطر الأمنية بشكل استباقي

يمكنك الاستفادة من الرؤى والتحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المخاطر الأمنية المتعلقة بتشفير حركة مرور IP الخاصة بنظام z/OS غير المعروفة وتخفيفها بشكل استباقي.
تحسين تكوين الشبكة وسلامة إعداداتها

استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يعمل IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على تعزيز التحليل من خلال ترجمة أكثر من 600 رمز أولي من سجلات zERT إلى نص قابل للقراءة لمجموعة التشفير وخوارزميات التشفير وأنواع مصادقة الرسائل.

مراقبة قنوات OSA وHiperSockets تحسين تكوين الشبكة وسلامة إعداداتها تمكين عمليات التطوير (DevOps) سهولة التعرف على حركة المرور غير المحمية (المشفرة) تصنيف &quot;فئات حركة المرور&quot; استنادًا إلى نطاقات عناوين IP

  

متوسط استخدام نواة CP لوظائف التشفير رؤية بديهية لبيانات SMF عمليات التعمق التفصيلي الحساس للسياق تسريع تحليل السبب الأساسي تقديم حلول AIOps عبر الخدمات السحابية
الموارد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
كيفية استخدام zERT من شركة IBM لتحديد الاتصالات غير المشفرة
يمكنك الحصول على معلومات حول أمن الشبكة باستخدام بيانات zERT في IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. وتستطيع تحديد حركة المرور غير المشفرة وتقييم مستويات التشفير بكل سهولة.
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
zERT: طفرة كبيرة في مجال الرؤية لإدارة حركة المرور على الشبكة
احصل على مقدمة رائعة حول zERT وطرق زيادة الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من هذه البيانات.
قيمة ورؤية بيانات تشفير شبكة zERT
يمكنك زيارة هذه الجلسة لمعرفة المزيد حول القيمة التي توفِّرها بيانات zERT الجديدة هذه، وللحصول على الرؤية التي يحتاجها فريق الأمن لديك للحصول على قيمة كبيرة من هذه البيانات.
استخدام zERT وبيانات SMF الأخرى لإدارة تشفير الشبكة وتحسينه
اكتشف تقنية جاهزية التشفير في z/OS (اختصارها zERT) في ندوة الإنترنت هذه. تعرَّف على كيفية تعزيز أمن الشبكة من خلال توفير رؤية حالة التشفير، والمساعدة على الامتثال وتحسين استخدام وحدة CPU.
اتخِذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك في النشرة الإخبارية
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم مركز العروض التوضيحية مجموعة منتجات IBM Z AIOps