على عكس الأساليب التي تتطلب برامج ترميز وكتابة تعليمات برمجية أو إتقان أدوات معزولة عن بعضها تقنيًا، من أجل الوصول إلى أنواع مختلفة من بيانات SMF، وتساعد هذه الواجهة سهلة الاستخدام على التخلص من جهود التنقيب عن البيانات، ما يتيح للموظفين التركيز على التحليلات ذات القيمة الأعلى. كما أنها تعزز التعلم وتشجِّع التعاون وتحسِّن الفاعلية التحليلية.