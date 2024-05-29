ثمة تعقيد كبير في بيانات إحصائيات Db2 وبيانات المحاسبة في Db2 ما جعل من الصعب استخلاص القيمة من المقاييس الثرية المتاحة. تساعدك الرؤية الواضحة لمقاييس Db2 من خلال سجلات SMF على تفادي مخاطر التوفر وإدارة الأداء وتحسينه.
يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
من الصعب تحليل حجم وتعقيد بيانات إحصائيات Db2 (SMF 100) وبيانات المحاسبة في Db2 (SMF 101). يُعد تمكين الرؤية السهلة لمقاييس Db2 الرئيسية عبر سجلات SMF أمرًا بالغ الأهمية لتفادي مخاطر التوفر بشكل استباقي وإدارة الأداء وتحسينه بشكل فعال.
تساعد التقييمات المؤتمتة لأكثر من 80 مقياسًا لكل عضو في Db2 ومجموعة المخزن المؤقت في بيئتك على تحديد المخاطر المحتملة التي قد تهدد التوفر والأداء. تُظهر هذه الصورة مثالًا لتقرير Db2 Health Insights التفاعلي. يتم عرض جميع التحذيرات والاستثناءات في هذا الجدول مع إمكانية التعمق في الاستثناءات الفردية وإجراء تحليل متعمق للسبب الأساسي.
بإمكان عمليات التنقل التفصيلي المتنوعة الانتقال من عرض عالي المستوى على مستوى كل المؤسسة إلى تحليل مركّز للمساعدة على تحديد رؤى قابلة للتنفيذ لأعضاء Db2 محددين ومجموعات المخزن المؤقت وما إلى ذلك. تلتقط هذه الصورة خطوتين للتنقل التفصيلي، الأولى "المجموعة حسب الحجم" والثانية "مجموعة المخزن المؤقت" لعزل الاستثناءات لمجموعات المخزن المؤقت المحددة (كما هو موضح هنا).
يمكنك إنشاء "مخططات زمنية" لجميع المقاييس التي تم تقييمها لفحص العلاقات عالية المستوى الممكن وجودها بين المقاييس في أي مرحلة من مراحل العملية التحليلية. في هذا المثال، يمكن تقييم الارتباطات المحتملة للوقت بين المقياسين مع وجود استثناءات (ذات الحدود باللونين البرتقالي والأحمر) والنشاط الإجمالي للحصول على الصفحة (في الرسم البياني الأول).
لأن Db2 يعتمد على البيانات المطلوبة الموجودة في المخزن المؤقت لتجنب عمليات الإدخال/الإخراج المتزامنة مع وحدة العمل ("عمليات الإدخال/الإخراج للقراءة المتزامنة العشوائية")؛ لذا تُعَد الرؤية الشاملة لمجموعة المخزن المؤقت ومقاييس الإدخال/الإخراج أمرًا بالغ الأهمية لدقة ضبط أداء Db2.
تتيح لك عمليات التعمق التفصيلي الحساسة للسياق لكميات كبيرة من البيانات التركيز على البيانات وثيقة الصلة بالتحليل الخاص بك. وغالبًا ما يقترح الخبراء تحليلات تركز على نوع الاتصال، إذ إن العمل عبر الإنترنت (على سبيل المثال، الدخول إلى Db2 من CICS) عادةً ما يكون له وصف مختلف عن العمل الدفعي (على سبيل المثال، الدخول من خلال برامج معالجة الرسائل الدفعية لنظام IMS).
عرض أداء الإدخال/الإخراج في القرص والذاكرة المؤقتة حسب مجموعة المخزن المؤقت وقاعدة البيانات في Db2 من خلال دمج بيانات أداء مجموعة بيانات الإدخال/الإخراج (من سجلات SMF 42) مع بيانات إحصائيات الإدخال/الإخراج لمجموعة بيانات Db2 (وهي IFCID 199). راجع المقاييس بما فيها وقت استجابة القرص حسب المكون (IOSQ وPend وDisc وConn) وحالات نجاح أو إخفاق ذاكرة التخزين المؤقت للقرص حسب مجموعة المخزن المؤقت وقاعدة البيانات في Db2.
في بيانات المحاسبة في Db2، يؤدي الجمع بين أوقات "الفئة 2" (CPU) و"الفئة 3" (الانتظار) إلى توفير وصف زمني منقضٍ للوقت الذي تم استغراقه في Db2. من خلال هذا الوصف الخاص بالعمل القادم من CICS يتضح أن عمليات قراءة الإدخال/الإخراج الأخرى (باللون الأخضر)، والوقت غير المحسوب لكل عملية تنفيذ (باللون الأرجواني الفاتح)، ووقت التنافس على التأمين المحلي لكل عملية تنفيذ (باللون البرتقالي) هي العوامل الأساسية المساهمة في الوقت المنقضي.
فيما يتعلق بالعمل القادم إلى CICS من Db2، يمكنك الاستفادة من كون معرِّف معاملة الاتصال مدرجًا في حقل اسم الارتباط الموجود في بيانات المحاسبة في Db2 لتسهيل العديد من أنواع التحليلات حسب معاملة CICS. يقدم هذا المثال عرضًا لوصف الوقت المنقضي في Db2 حسب معاملة CICS.
هناك أكثر من 250 حقل بيانات غير زمني في سجلات ®CICS 110.1 تتيح إجراء تحليل مفصل وهي منظمة في مجموعات فرعية. تعرض لوحة المعلومات المخصصة في هذه الصورة أمثلة على عدة حقول بيانات معاملات، بما في ذلك استدعاءات Db2 SQL لكل معاملة CICS، وكتابات سلاسل السجل، وتحميلات البرامج، وعدد مرات الحصول على الملفات.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
