ثمة تعقيد كبير في بيانات إحصائيات Db2 وبيانات المحاسبة في Db2 ما جعل من الصعب استخلاص القيمة من المقاييس الثرية المتاحة. تساعدك الرؤية الواضحة لمقاييس Db2 من خلال سجلات SMF على تفادي مخاطر التوفر وإدارة الأداء وتحسينه.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

من الصعب تحليل حجم وتعقيد بيانات إحصائيات Db2 (SMF 100) وبيانات المحاسبة في Db2 (SMF 101). يُعد تمكين الرؤية السهلة لمقاييس Db2 الرئيسية عبر سجلات SMF أمرًا بالغ الأهمية لتفادي مخاطر التوفر بشكل استباقي وإدارة الأداء وتحسينه بشكل فعال.

تقييمات السلامة على مستوى المؤسسة طرق عرض تركِّز على Health Insights مخططات زمنية لتقييم السلامة مقاييس مجموعة المخزن المؤقت والإدخال/الإخراج دمج البيانات الإحصائية مع البيانات المحاسبية

 

إحصائيات الإدخال/الإخراج في Db2 حسب مجموعة المخزن المؤقت وقاعدة البيانات أوصاف الوقت المنقضي في Db2 تفاصيل حول معرفات معاملات CICS عمليات دمج بيانات CICS مع بيانات Db2 SMF حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية
