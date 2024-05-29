تتيح لك عمليات التعمق التفصيلي الحساسة للسياق لكميات كبيرة من البيانات التركيز على البيانات وثيقة الصلة بالتحليل الخاص بك. وغالبًا ما يقترح الخبراء تحليلات تركز على نوع الاتصال، إذ إن العمل عبر الإنترنت (على سبيل المثال، الدخول إلى Db2 من CICS) عادةً ما يكون له وصف مختلف عن العمل الدفعي (على سبيل المثال، الدخول من خلال برامج معالجة الرسائل الدفعية لنظام IMS).