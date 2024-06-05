إدارة أداء القرص والتكرار في z/OS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة أداء القرص والتكرار باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
رسم بياني يوضح العلاقة بين الأشكال المختلفة للبيانات

يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء التمكن من إدارة بيئة z/OS Disk and Replication وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يقوم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS بتقييم مدى سلامة القرص وأنظمة التكرار بشكل مستمر. وبالتالي، إذا كان هناك تدهور تدريجي في أي جانب من جوانب نظامك أو تغير مفاجئ ناجم عن فشل في الأجهزة أو تغيير في استخدام الموارد أو نمط عبء العمل، فسترى ذلك على الفور. 

Health insights طرق عرض تفاعلية للطوبولوجيا معارف أعمق المقارنات واكتشاف الاستثناءات

 

التعمق والتنقل التفصيلي في مجلدات أو مجموعات بيانات أو مساحات عناوين محددة تتبُّع المقاييس للتكرار المتزامن والتكرار غير المتزامن تحليل الاتجاهات لقياسات الإدخال/الإخراج الرئيسية لديك حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية
الموارد التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها للارتفاعات الحادة في RPO ذات الانعكاس العمومي
اكتشف كيف يمكن استخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لتوفير رؤية لحالة تكرار الانعكاس العمومي في بيئة Sysplex متوازية موزَّعة عموميًا.
كيف يمكنني معرفة إذا ما كانت محركات الأقراص لديَّ، في الواجهة الخلفية، محمَّلة تحميلًا زائدًا؟
أظهرت دراسة الحالة هذه كيفية استخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للعثور بسهولة على السبب الأساسي لمشكلة أداء z/OS المرتبطة بمحركات الأقراص المحمَّلة بشكل زائد، في الخلفية.
الزيادة المفاجئة في وقت الاتصال لقرص z/OS
استكشف كيف يساعد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على معالجة مشكلات الأداء الناجمة عن حدوث تغييرات في البرامج. حيث ينجح وبشكل فعال في تحديد وتصحيح الزيادة المفاجئة في وقت الاتصال، والتي يرجع سببها إلى استعلام SQL جديد.
مركز البيانات المعتمِد على الذاكرة الوميضية فقط – لماذا لا تزيد سرعة استجابة الإدخال/الإخراج الخاصة بي إلى الضعف؟
اكتشف تقنية الذاكرة الوميضية في تكنولوجيا المعلومات. رغم الوعود التي تعلن عنها مراكز البيانات بأنها ستوفر سرعات عالية، إلا أن العديد منها لم يشهد تغييرات كبرى في أوقات الاستجابة بعد. فهيا تعرَّف على مدى تأثيرها الممكن على أداء مركز بياناتك.
سرعة أداء قراءة zHyperLink والدروس المستفادة
شاهد Joe Hyde وهو يشارك بيانات إنتاج Db2 الحديثة، والتي تسلط الضوء على سرعة قراءة zHyperLink لعمليات الإدخال/الإخراج والدروس الأخرى المستفادة.
اتخِذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

