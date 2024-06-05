يوفر IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS العديد من المخططات البيانية الاتجاهية لمساعدتك في معرفة الاتجاه الذي تتجه إليه عملياتك. يوضح هذا المثال زيادة طفيفة في معدل الإدخال/الإخراج وانخفاضًا في وقت الاستجابة، ما قد يفيد في تحديد إذا ما كانت ترقية أجهزة التخزين قد حان وقتها أم يمكن تأجيلها.