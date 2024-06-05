يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء التمكن من إدارة بيئة z/OS Disk and Replication وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر.
يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يقوم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS بتقييم مدى سلامة القرص وأنظمة التكرار بشكل مستمر. وبالتالي، إذا كان هناك تدهور تدريجي في أي جانب من جوانب نظامك أو تغير مفاجئ ناجم عن فشل في الأجهزة أو تغيير في استخدام الموارد أو نمط عبء العمل، فسترى ذلك على الفور.
تنبهك رؤى Health Insights وتقارير الاستثناءات عندما تحتاج أنظمة التخزين الخاصة بك إلى مزيد اهتمام. حيث يتم تقييم المقاييس تلقائيًا لكل فترة زمنية، ويتم تسليط الضوء عليها إذا لم تكن ضمن الحدود المقبولة. يقترح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أيضًا الإجراءات التي يجب اتخاذها اعتمادًا على التنبيه الصادر.
تتوفر طرق عرض تفاعلية للطوبولوجيا، ما يتيح للمحللين التفاعل مع فواصل زمنية محددة والمقارنة بينها وبين طوبولوجيات Sysplex وFICON وLPAR والنظام الفرعي؛ وهذا أمر بالغ الأهمية لتحديد الأخطاء والتغييرات التي قد تؤثر في التكاليف.
باستخدام تقارير الاستثناءات، من السهل التعمق والتنقل التفصيلي لرؤية مخطط زمني مفصَّل للمقياس المميز. ثم يمكنك بعد ذلك تضييق الإطار الزمني الذي حدث فيه السلوك وربطه بأي تأثيرات نجمت عنه وخاصة بالتطبيق.
تُعد مخططات المقارنة مفيدة لتحديد متى بدأ سلوك معين وإذا ما كان هذا خللًا خارجًا عن المألوف لمرة واحدة أم هل هو جزء من اتجاه مستمر.
باستخدام المخطط الزمني، تتوفر العديد من التعمقات التفصيلية لرؤية المقياس بمستوى أدق من التفاصيل. وعند الرغبة في مزيد من التحليل، تتوفر مزيد من التفاصيل أكثر وأكثر. بدلًا من التقارير الثابتة، تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الفاصل الزمني لسجلات RMF/SMF في زمن شبه حقيقي.
ثمة حاجة إلى التوفر المستمر، وهذا ما جعل التكرار جانبًا مهمًا من تخزين القرص. تُعد مراقبة سلامة تكرار البيانات سر نجاح الوفاء بمتطلبات العمل وتلبية المتطلبات التنظيمية. يتتبع IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المقاييس الرئيسية لطرق التكرار المتزامنة وغير المتزامنة.
يوفر IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS العديد من المخططات البيانية الاتجاهية لمساعدتك في معرفة الاتجاه الذي تتجه إليه عملياتك. يوضح هذا المثال زيادة طفيفة في معدل الإدخال/الإخراج وانخفاضًا في وقت الاستجابة، ما قد يفيد في تحديد إذا ما كانت ترقية أجهزة التخزين قد حان وقتها أم يمكن تأجيلها.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
