الصفحة الرئيسية Z الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
كيفية تقليل التعقيد (1:48) استمع إلى بودكاست AIOps Corner
رسم توضيحي لشخص يصل إلى البيانات على شاشة تعمل باللمس متصلة بأنظمة وتطبيقات

يُعَدّ الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام ®IBM Z نهجًا تقنيًّا قويًّا يجمع بين الأتمتة مع الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي. وصُمم خصيصًا لتبسيط إدارة أنظمة الكمبيوتر المركزي والعمليات، فهو يستخدم الأتمتة لاكتشاف وتحليل الأحداث وحالات الخلل داخل بيئات تقنية المعلومات المعقدة.

وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات التي تواجه تحديات معقدة في بيئات تقنية المعلومات؛ لأنه يبسِّط العمليات ويتيح حل المشكلات بسرعة. من خلال تحديد الأخطاء المحتملة، وعزل المشكلات، وتحليل الأسباب الأساسية وتسريع حل المشكلات، نجد أن الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z  يتيح للمجموعات التركيز بشكل أكثر فعاليةً على تحقيق نتائج الأعمال.
أفضل الممارسات لاتخاذ نهج هجين للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z

استكشف حل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z الذي يكشف الحوادث ويتخذ قرار التعامل معها ويسارع في معالجتها بكل تعاون.
المزايا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لحل العديد من تحديات تقنية المعلومات. اكتشف سبب أهمية الكمبيوتر المركزي لنجاح أي جهد لاعتماد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات. تقديم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Z بقيمة أعلى وتكلفة أقل التنبؤ بالأحداث لتقليل الانقطاعات

مراقبة التطبيقات الهجينة والبنية التحتية بشكل استباقي.

 تسريع تحديد المشكلة

استخدم جميع مصادر البيانات لتحليل حالات الخلل وعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.

 تقليل تأثير العملاء

نشر الأتمتة لتعزيز التعاون من أجل حل أسرع للحوادث.
حلول تحديد الحوادث
الكشف راقب البنية التحتية والتطبيقات الهجينة واكتشف المشكلات وحالات الخلل.
مراقبة الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) IBM Z Monitoring Suite

حدِّد المهام ذات الأداء الضعيف بسرعة للحصول على حل أسرع باستخدام مراقبة الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات للكشف المبكر عن حوادث IBM Z.

 استكشف IBM Z Monitoring Suite
قابلية ملاحظة السحابة الهجينة مراقبة الكمبيوتر المركزي IBM Instana® Observability

تجنب المَواطن محجوبة الرؤية في قابلية ملاحظة أداء التطبيقات من خلال تتبع المعاملات من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك موارد ®z/OS.

 استكشف IBM Instana Observability
الكشف عن الخلل IBM Z Anomaly Analytics

الكشف الاستباقي عن الحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي للوقت الفعلي وتحليلات الخلل التشغيلي للتعلم الآلي.

 استكشف IBM Z Anomaly Analytics
حلول تحليل السبب الأساسي
اتخاذ القرار يمكنك تحليل المشكلات وحالات الخلل لعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.
إدارة الأداء IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

الوصول إلى البيانات التشغيلية وتنسيقها وتحليلها للمساعدة على•فهم أداء النظام وتحسينه.

 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
تخطيط التكلفة والقدرة IBM Z Performance and Capacity Analytics

يساعدك على فهم التكاليف التشغيلية واتخاذ قرارات تتعلق بالسعة تتوافق مع أهداف العمل وتوقعاته.

 استكشف IBM Z Performance and Capacity Analytics
مقاييس المجال العميق وتحليل تتبع التطبيق IBM zSystems™ Integration for Observability

تشخيص أوجه القصور في التطبيق الموجودة في رمز التعليمات البرمجية أو موارد الخادم أو التبعيات الخارجية.

 استكشف IBM zSystems Integration for Observability
تحليلات السجل IBM Z Operational Log and Data Analytics

يمكن تسريع عملية تحديد الحوادث الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي.

 استكشف IBM Z Operational Log and Data Analytics
ارتباطات حالات الخلل IBM z/OS Engagement Navigator

احصل على رؤية واضحة للتفاعلات والتبعيات واربط أنشطة حالات الخلل عبر أنظمة z/OS الفرعية.

 استكشف IBM z/OS Workload Interaction Navigator
أتمتة حلول تقنية المعلومات
التعامل السريع يمكنك الاستجابة السريعة لتقليل التأثير في العملاء بفضل المرونة المحسّنة.
الأتمتة الذكية IBM Z Service Automation Suite

حيث توفر أتمتة للنظام بشكل شامل وقائم على الأهداف والسياسات للوصول إلى أتمتة متسقة وموثوقة في جميع أنحاء المؤسسة.

 استكشف IBM Z Service Automation Suite
التخزين الذكي IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS

يمكنك إدارة موارد التخزين بمساعدة الآلة ومهام التخزين المؤتمتة عبر المؤسسة لتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة.

 استكشف Advanced Storage Management Suite for z/OS
أتمتة أعباء العمل التنبؤي IBM Z Workload Scheduler

يمكنك أتمتة أعباء العمل الشاملة مع جدولة تنبؤية مضمنة لإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة عبر المؤسسات.

 استكشف IBM Z Workload Scheduler
مرونة الأعمال IBM Z Batch Resiliency

يمكن تحسين مرونة الأعمال وتقليل المخاطر من خلال تقديم رؤية فورية حول التبعيات المتبادلة للبيانات وفهم الثغرات الأمنية.

 استكشف IBM Batch Resiliency
الحلول التعاونية لمعالجة الحوادث
اكتشِف، وقرّر، وتعامل يظهر الفيديو التوضيحي كيفية استخدام IBM Z ChatOps وIBM Service Management Unite في سيناريو شامل بدءًا من DETECT (تنبيه من ®OMEGAMON)، إلى DECIDE (عزل المشكلة في IBM Service Management Unite)، إلى ACT (إعادة تشغيل التطبيقات من خلال IBM Z System Automation وIBM Service Management Unite). كل هذه المنتجات متوفرة في منتج واحد: IBM Z Service Management Suite.
حل الحوادث IBM Z Service Management Suite

يمكنك تحسين التعاون وإيجاد حلول أسرع للحوادث من خلال العمليات القائمة على الدردشة وبفضل لوحة المعلومات سهلة الاستخدام.

 استكشف IBM Z Service Management Suite

دراسة حالة

أناس يناقشون شيئًا في المكتب وينظرون إلى شاشة كمبيوتر
تصور أداء التطبيق على IBM Z

تعمل البيانات المصرفية على تسريع الابتكار من خلال إطلاق العنان لكامل أداء البرنامج باستخدام OMEGAMON Data Provider.

الموارد مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

استخدم نهجًا شاملًا يركز على عمليات الأعمال وسير العمل للتكيف بنجاح مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.

 جرب برنامج IBM Z

استمتع بتجربة عملية للبرنامج، متاحة خلال ساعتين ويمكن الوصول إليها لمدة ثلاثة أيام، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع مجانًا ودون حاجة إلى أي تثبيت.

 تقديم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Z بقيمة أعلى وتكلفة أقل

اكتشف كيف تؤدي الاستفادة من أساليب تحسين التكلفة التي تقدمها IBM إلى استمرار خفض التكاليف على منصة Z.

تحديد الحوادث

اكتشف كيفية تطبيق حلول تحديد الحوادث لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات الهجينة لاكتشاف المشكلات وحالات الخلل وسرعة إصلاحها.

 تحليل السبب الأساسي

اكتشف كيفية تطبيق حلول تحليل السبب الأساسي لتحليل المشكلات وحالات الخلل لعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.

التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات

اكتشف كيف يساعدك إطار عمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على منصة IBM Z في معالجة مجموعة كبيرة من احتياجات الأتمتة وحالات الاستخدام.
اتخِذ الخطوة التالية

افهم كيفية تحسين إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.

 أفضل الممارسات للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم ®IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين الشركاء الموارد