يُعَدّ الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام ®IBM Z نهجًا تقنيًّا قويًّا يجمع بين الأتمتة مع الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي. وصُمم خصيصًا لتبسيط إدارة أنظمة الكمبيوتر المركزي والعمليات، فهو يستخدم الأتمتة لاكتشاف وتحليل الأحداث وحالات الخلل داخل بيئات تقنية المعلومات المعقدة.
وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات التي تواجه تحديات معقدة في بيئات تقنية المعلومات؛ لأنه يبسِّط العمليات ويتيح حل المشكلات بسرعة. من خلال تحديد الأخطاء المحتملة، وعزل المشكلات، وتحليل الأسباب الأساسية وتسريع حل المشكلات، نجد أن الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z يتيح للمجموعات التركيز بشكل أكثر فعاليةً على تحقيق نتائج الأعمال.
استكشف حل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z الذي يكشف الحوادث ويتخذ قرار التعامل معها ويسارع في معالجتها بكل تعاون.
مراقبة التطبيقات الهجينة والبنية التحتية بشكل استباقي.
استخدم جميع مصادر البيانات لتحليل حالات الخلل وعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.
نشر الأتمتة لتعزيز التعاون من أجل حل أسرع للحوادث.
حدِّد المهام ذات الأداء الضعيف بسرعة للحصول على حل أسرع باستخدام مراقبة الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات للكشف المبكر عن حوادث IBM Z.
تجنب المَواطن محجوبة الرؤية في قابلية ملاحظة أداء التطبيقات من خلال تتبع المعاملات من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك موارد ®z/OS.
الكشف الاستباقي عن الحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي للوقت الفعلي وتحليلات الخلل التشغيلي للتعلم الآلي.
الوصول إلى البيانات التشغيلية وتنسيقها وتحليلها للمساعدة على•فهم أداء النظام وتحسينه.
يساعدك على فهم التكاليف التشغيلية واتخاذ قرارات تتعلق بالسعة تتوافق مع أهداف العمل وتوقعاته.
تشخيص أوجه القصور في التطبيق الموجودة في رمز التعليمات البرمجية أو موارد الخادم أو التبعيات الخارجية.
يمكن تسريع عملية تحديد الحوادث الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي.
احصل على رؤية واضحة للتفاعلات والتبعيات واربط أنشطة حالات الخلل عبر أنظمة z/OS الفرعية.
حيث توفر أتمتة للنظام بشكل شامل وقائم على الأهداف والسياسات للوصول إلى أتمتة متسقة وموثوقة في جميع أنحاء المؤسسة.
يمكنك إدارة موارد التخزين بمساعدة الآلة ومهام التخزين المؤتمتة عبر المؤسسة لتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة.
يمكنك أتمتة أعباء العمل الشاملة مع جدولة تنبؤية مضمنة لإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة عبر المؤسسات.
يمكن تحسين مرونة الأعمال وتقليل المخاطر من خلال تقديم رؤية فورية حول التبعيات المتبادلة للبيانات وفهم الثغرات الأمنية.
يمكنك تحسين التعاون وإيجاد حلول أسرع للحوادث من خلال العمليات القائمة على الدردشة وبفضل لوحة المعلومات سهلة الاستخدام.
استخدم نهجًا شاملًا يركز على عمليات الأعمال وسير العمل للتكيف بنجاح مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.
استمتع بتجربة عملية للبرنامج، متاحة خلال ساعتين ويمكن الوصول إليها لمدة ثلاثة أيام، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع مجانًا ودون حاجة إلى أي تثبيت.
اكتشف كيف تؤدي الاستفادة من أساليب تحسين التكلفة التي تقدمها IBM إلى استمرار خفض التكاليف على منصة Z.
اكتشف كيفية تطبيق حلول تحديد الحوادث لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات الهجينة لاكتشاف المشكلات وحالات الخلل وسرعة إصلاحها.
اكتشف كيفية تطبيق حلول تحليل السبب الأساسي لتحليل المشكلات وحالات الخلل لعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.
اكتشف كيف يساعدك إطار عمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على منصة IBM Z في معالجة مجموعة كبيرة من احتياجات الأتمتة وحالات الاستخدام.
افهم كيفية تحسين إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.