المدونة مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات استخدم نهجًا شاملًا يركز على عمليات الأعمال وسير العمل للتكيف بنجاح مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.

الإصدارات التجريبية جرب برنامج IBM Z استمتع بتجربة عملية للبرنامج، متاحة خلال ساعتين ويمكن الوصول إليها لمدة ثلاثة أيام، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع مجانًا ودون حاجة إلى أي تثبيت.

مستند تقني تقديم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Z بقيمة أعلى وتكلفة أقل اكتشف كيف تؤدي الاستفادة من أساليب تحسين التكلفة التي تقدمها IBM إلى استمرار خفض التكاليف على منصة Z.

فيديو تحديد الحوادث اكتشف كيفية تطبيق حلول تحديد الحوادث لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات الهجينة لاكتشاف المشكلات وحالات الخلل وسرعة إصلاحها.

فيديو تحليل السبب الأساسي اكتشف كيفية تطبيق حلول تحليل السبب الأساسي لتحليل المشكلات وحالات الخلل لعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.