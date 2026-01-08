IBM Z Workload Scheduler

زيادة السرعة إلى أقصى حد وتحسين الموارد مع أعباء عمل أنظمة IBM Z.

لمحة عامة

يُعَد IBM Z Workload Scheduler حلًا لأتمتة أعباء العمل يُتيح للمؤسسات أتمتة معالجة أعباء عمل الأنظمة المعقدة والتخطيط لها والتحكم فيها. يدير مهام سير العمل من نقطة تحكم واحدة عبر العديد من المنصات وتطبيقات الأعمال. يوسِّع نطاق أتمتة عمليات معالجة البيانات (DP) لديك. يساعد على تخطيط أعباء عمل الإنتاج وجدولتها تلقائيًا. من نقطة تحكُّم واحدة، يعمل على تعزيز معالجة أعباء العمل والتحكم فيها في المواقع المحلية والبعيدة. باستخدام IBM Z Workload Scheduler لزيادة الأتمتة، تصبح موارد معالجة البيانات (DP) أكثر كفاءة، وتتمتع بتحكم أكبر في أصول DP الخاصة بك، وتُدير معالجة أعباء عمل الإنتاج بشكل أفضل.

 نظرة عامة على IBM Z Workload Scheduler
أعباء العمل المُدارة مركزيًا

تعزيز أعباء العمل المتنوعة عبر المؤسسة لدعم أهداف أعمالك. يستخدم IBM® Z Workload Scheduler سياسات أعمالك كأساس لإدارة أعباء العمل مركزيًا.
مركز تكامل العمليات

التخطيط لمئات الآلاف من الوظائف بسهولة باستخدام بنية أساسية لأتمتة أعباء العمل ذات التوافر العالي وقابلية التوسع العالية.
استخدام تقنيات السحابة والأجهزة المحمولة

الاستفادة من القدرات المرنة للحوسبة السحابية للمساعدة على تقليل التكاليف الثابتة وتبسيط مشاريع وحدات الأعمال.

الميزات

أتمتة أعباء العمل الهجينة من نقطة تحكُّم واحدة

تُعَد Dynamic Workload Console واجهة مستخدم حديثة وقابلة للتخصيص على الويب، تمكِّن المستخدمين من مراقبة أعباء العمل والموارد والتحكم فيها من نقطة تحكُّم واحدة عبر منصات وأنظمة مختلفة. تمكِّنك قدرات نقل الملفات المُدار من نقل الملفات بسهولة بين وكلاء IBM Z Workload Scheduler. يقدِّم Workload Designer المدمج واجهة مستخدم للنمذجة توفِّر نقطة وصول موحَّدة لتصميم كل كائن من كائنات الجدولة مع تحسين المساعدة السياقية والعروض الرسومية.

 استكشِف Dynamic Workload Console
مجموعة متنوعة من إضافات التطبيقات لأتمتة عمليات الأعمال

أتمتة بلا حدود وتوسيع نطاق الأتمتة إلى مجالات جديدة بفضل مجموعة واسعة من المكونات الإضافية الخاصة بالتطبيقات والمتاحة بشكل جاهز. اطَّلِع عليها جميعًا في Automation Hub، ثم نزِّلها وثبِّتها لبدء أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات والأعمال، مع مراقبتها من خلال Dynamic Workload Console.

 استكشِف Automation Hub
قابلية التوسع العالية (إدارة الملايين من المهام اليومية)

إدارة نمو المؤسسات ومتطلباتها المتزايدة من خلال نظام تحكُّم واحد، مع تقليل التكاليف والمخاطر وتعزيز الاستقرار. تم تحسين قابلية التوسع والموثوقية وكفاءة معالجة أعباء العمل لإدارة الملايين من الوظائف اليومية، خلال يوم واحد ومن خلال مثيل واحد للمنتج، مع معالجة الاعتماديات المتبادلة بينها. يقوم IBM Z Workload Scheduler تلقائيًا بتكييف تقديم أعباء العمل لدعم العمليات عند الطلب، ما يسمح بعمليات تكامل سهلة وآمنة عبر بيئة هجينة.
التحليلات التنبؤية واكتشاف الحالات الشاذة

يتم استخدام التحليلات التنبؤية المدمجة لقياس مدة الوظائف والتنبؤ بها على طول المسار الحيوي، وتقديم تنبيهات مسبقة بمخاطر انتهاك الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة. الاستفادة من تحليل البيانات التاريخية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير اكتشاف الحالات الشاذة على مستوى أعباء العمل ككل أو على وظائف محددة.
تكامل سهل داخل التطبيقات السحابية الهجينة عبر واجهات برمجة التطبيقات REST

يُتيح IBM Z Workload Scheduler تكاملًا سهلًا لجدولة المهام في التطبيقات السحابية الهجينة، من خلال مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات REST المتاحة أيضًا في Zowe API Mediation Layer، لدعم النمذجة والتخطيط. تتوفر واجهة برمجة التطبيقات REST للنمذجة لإضافة موارد الجدولة أو تحديثها أو حذفها، بالإضافة إلى استرجاع قائمة بالموارد أو النماذج. تتوفر واجهات برمجة التطبيقات REST الخاصة بالتخطيط للعمل على خطة الجدولة، ما يُتيح إجراء عمليات الإضافة والتحديث على جميع الموارد في خطة الجدولة نفسها.
واجهات سطر الأوامر وخدمات واجهات برمجة التطبيقات REST المتوافقة مع Zowe

يُتيح IBM Z Workload Scheduler تكامل عمليات التطوير بسهولة عبر إضافة واجهة سطر الأوامر المتوافقة مع Zowe، التي توفِّر أوامر للتفاعل مع موارد خطة الجدولة وتشغيل أوامر "لغة برمجة أتمتة أعباء العمل (WAPL)". مجموعة كاملة من واجهات برمجة التطبيقات REST لإضافة وتحديث وحذف موارد الجدولة التي تمكِّن من التكامل في التطبيقات السحابية الهجينة.
عمليات التكامل

يمكن لـ IBM Z Workload Scheduler التكامل مع IBM Service Management Unite وZ ChatOps. هذه العناصر مدرجة في IBM Z Service Automation Suite وZ Service Management Suite وZ Monitoring Suite.

التكامل مع IBM Z ChatOps

من خلال التكامل مع IBM Z ChatOps، يمكن للمستخدمين على أدوات الدردشة مثل Microsoft Teams وSlack وMattermost تلقي الإشعارات حول أحداث IBM Z Workload Scheduler والتفاعل معه عبر روبوت المحادثة. 

التكامل مع IBM® Service Management Unite

تصوُّر المعلومات والمهام من Z Workload Scheduler جنبًا إلى جنب مع بيانات المراقبة والأتمتة من أدوات إدارة الخدمات الأخرى في واجهة ويب واحدة. يمكنك إجراء الإطلاق في سياق Dynamic Workload Console لإجراء تحليل متعمق.

الموارد

الأوامر المتاحة في واجهة سطر الأوامر Zowe
استكشِف إضافة واجهة سطر الأوامر Zowe المتوفرة مع IBM Z Workload Scheduler. فهي توفِّر مجموعة جديدة من الأوامر ضمن المجموعة الرئيسية workload automation|wa.
دمج Workload Automation مع Zowe
اكتشِف إضافة Workload Automation، والتي تُتيح لك إصدار أوامر Workload Automation للتحكم عن بُعد في أعباء العمل الخاصة بك.
عرض توضيحي لامتداد واجهة سطر الأوامر Zowe
شاهِد لتتعرَّف على كيفية تمكين Zowe وتسريع أتمتة المهام في IBM Z Workload Scheduler عبر واجهة سطر أوامر بسيطة وسهلة الاستخدام وقابلة للبرمجة.

منتجات ذات صلة

IBM Z Service Automation Suite

تمكين الأتمتة والتحكم في نطاق واسع من عناصر النظام، بما يشمل موارد الأجهزة والبرمجيات في بيئات المؤسسات في Sysplex.

 IBM Z JCL Expert

قدّم التطبيقات بكفاءة وفعالية أكبر من خلال تصحيح أخطاء JCL والتحقق من صحة معايير البرمجة.

 IBM Z Service Management Suite

توفِّر IBM Z Service Management Suite نقطة تحكُّم واحدة لوظائف إدارة الأنظمة لمجموعة كبيرة من عناصر النظام.

 IBM Z System Automation

يُعَد IBM Z System Automation حلًا قائمًا على السياسات ذاتي الإصلاح وعالي التوافر، يهدف إلى تحسين كفاءة وتوافر الأنظمة والتطبيقات الحيوية.

 IBM Workload Automation

نقطة تحكُّم واحدة لأنشطتك المؤتمتة، مع واجهة مستخدم بديهية تُتيح للمستخدمين نمذجة أعباء العمل وإدارتها ومراقبتها، مدعومة بعروض رسومية وتحليلات مدمجة ولوحات معلومات قابلة للتخصيص.

 استكشف المزيد من منتجات AIOps for IBM Z

حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
