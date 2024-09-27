IBM Z Service Management Suite

تمكّن من إدارة سلامة منصة Z، وهي حل شامل للأداء والتوافر لتحليل أنظمة التشغيل، وقواعد البيانات، أو البيئات الأخرى بشكل استباقي لضمان الأداء الأمثل.

منتجات OMEGAMON المضمنة في المجموعة هي: