استخدم مجموعة إدارة شاملة لمراقبة الشبكة وأعباء العمل والتعاون فيها وأتمتتها وإدارتها في بيئة z/OS
تقدم مجموعة IBM Z Service Management Suite نقطة تحكم واحدة لمراقبة وأتمتة أعباء العمل المهمة للأعمال التي يجري تشغيلها على منصة IBM Z.
حيث توفر هذه المجموعة قدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) المتعددة الضرورية لإدارة موارد المؤسسات من أجهزة وبرامج في مجموعة أنظمة IBM. تمكّن من تحقيق التميز التشغيلي من خلال الأتمتة المبنية على السياسات، وزيادة التوفر العالي لأنظمة IBM Z ومجموعات IBM Parallel Sysplex وتحسين أهداف عملياتك الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات.
تتضمن مجموعة IBM Z Service Management Suite منتجات العناصر التالية:
الترقية إلى الإصدار 3.1.x من IBM Z Service Management Suite من الإصدار 2.4.x
تحديثات لميزات وعناصر الأتمتة
الاستفادة من قدرات إدارة الأداء الشاملة لتحسين إنتاجية أنظمة IBM Z. يمكنك إدارة البنية التحتية بالكامل من وحدة تحكم واحدة.
يمكنك تقليل وقت حل المشكلات من خلال تحسين التعاون بين الفرق، عن طريق تفعيل أداة ChatOps المدمجة في Slack، أو Microsoft Teams، أو Mattermost.
تستطيع تمكين فِرَق تقنية المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد حدود وعتبات أساسية للتنبيه باستخدام OMEGAMON AI Insights.
يمكنك جمع بيانات الأداء والأتمتة من مصادر مختلفة إلى واجهة واحدة باستخدام IBM Service Management Unite. إعادة توجيه المقاييس التفصيلية إلى أدوات إضافية.
يمكن تحديد الاتصالات ذات الأداء البطيء وزمن الانتقال الطويل ضمن أداء الشبكة في الوقت الفعلي وعلى المدى القريب من خلال المراقبة المحسَّنة للشبكة.
تعرَّف بسرعة على مخزون برامج z/OS لتقليل التكاليف والحد من مخاطر الامتثال. يمكنك توحيد تراخيص البرامج واكتساب خبرة متكاملة في المراقبة، والأتمتة، واكتشاف الأصول.
استخدم البيانات التي تم جمعها بواسطة أدوات المراقبة لأتمتة عمليات النظام والشبكة. إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل التدخل اليدوي المطلوب لإدارة أنظمة التشغيل، والأنظمة الفرعية، والبرامج التطبيقية، وأجهزة الشبكة، والعديد من المنتجات الأخرى.
يمكنك مراقبة البرامج الوسيطة لأداء بيئة z/OS مثل CICS، وIMS، وDb2، وJVMs، والتطبيقات. تتم معالجة جميع طلبات واجهة برمجة التطبيقات ضمن IBM z/OS Connect Enterprise Edition، وتفاصيل نظام السجل متاحة للعرض.
تستطيع تمكين OMEGAMON AI Insights لاكتشاف وتصور حالات خلل الأداء داخل عناصر z/OS وتطبيقاته. فهو يستمد ذكاءه من خوارزميات التعلم الآلي المتطورة التي تحلل البيانات التي يجمعها وكلاء مراقبة OMEGAMON.
لتمكين مراقبة تدفق البيانات إلى منصات متعددة مفتوحة المصدر مثل IBM Instana، وIBM Cloud Pak for AIOps، وElastic Stack، وSplunk، وKafka، وPrometheus، وغيرها.
يمكنك مراقبة بيئة شبكة z/OS لديك وإدارتها، بما في ذلك مهايئات OSA وHiperSocket، وأجهزة IP وSNA، والاتصالات، وDVIPA، وخوادم ومنافذ Telnet، وتتبع الحزم ومجموعات (sysplexes). حيث يساعد ذلك في ضمان التوفر العالي لموارد شبكتك.
يمكنك فرز التنبيهات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، بما في ذلك إصدار أوامر النظام وعرض النتائج دون الانتقال إلى وحدة تحكم مختلفة.
يمكنك تمكين الحل التعاوني لمشكلات بيئة IBM Z من خلال توفير روبوت محادثة يمكن دمجه في Slack أو Mattermost.
يمكنك اكتشاف الأصول وزيادة مستوى رؤية منتجاتك المثبتة للمساعدة في تحسين استخدام المنتج.
OMEGAMON
تمكّن من إدارة سلامة منصة Z، وهي حل شامل للأداء والتوافر لتحليل أنظمة التشغيل، وقواعد البيانات، أو البيئات الأخرى بشكل استباقي لضمان الأداء الأمثل.
منتجات OMEGAMON المضمنة في المجموعة هي:
IBM Service Management Unite Enterprise Edition
يُعَدّ هذا المنتج واجهة مستخدم تعتمد على لوحة معلومات قائمة على الويب، تجمع معلومات ومهام إدارة الكمبيوتر المركزي من مصادر مختلفة في بيئة واحدة.
وهي تساعد في توفير رؤية متكاملة لعمليات الكمبيوتر المركزي لمراقبة سلامة النظام وتقليل الوقت المستغرق لتحديد المشكلات وحلها باستخدام IBM OMEGAMON، وIBM Z System Automation، وIBM Z NetView، وIBM Z Workload Scheduler، وIBM Z Operations Analytics.
Tivoli Management Services on z/OS
بنية متكاملة متعددة الطبقات تتكون من عناصر للوصول إلى البيانات والاتصال والعرض، والتي تتيح التشغيل عبر المنصات، وتكامل البيانات على مستوى المؤسسة لتطبيقات إدارة الأنظمة.
تدعم قاعدة البرمجيات تطوير وتشغيل Tivoli Enterprise Monitoring Server، وTivoli Enterprise Portal Server، وTivoli Enterprise Portal، ووكلاء مراقبة Tivoli Enterprise.
Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS
يضمن توفر وأداء تطبيقات وخدمات الأعمال المهمة من خلال المراقبة الشاملة لسلامة وأداء موارد الخادم الأساسية.
وهو ينبه المسؤولين بشكل استباقي بشأن مشكلات السلامة والأداء، كما يوفر المقاييس في الوقت الفعلي لتشخيص المشكلات ويجمع المقاييس المحفوظة لإعداد التقارير ومعرفة اتجاهات السعة.
Z ChatOps
يوفر قدرات روبوت المحادثة إذ يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات من أدوات إدارة أنظمة Z، مثل IBM Z System Automation وIBM OMEGAMON، ضمن المنصات التعاونية الشائعة مثل Slack.
ويمكنه إخطار فريق العمليات في منصة الدردشة حول أحداث IBM Z، بما في ذلك التوصيات المدعومة بالتعلم الآلي، للمساعدة في عزل المشكلات وحلها بسرعة.
Z Common Data Provider with Apache Kafka
يوفر البنية التحتية للوصول إلى البيانات التشغيلية الخاصة بتقنية المعلومات من أنظمة z/OS ويبثها إلى منصة التحليلات بتنسيق قابل للاستخدام.
ويُعَدّ موفر بيانات واحدًا لمصادر كل من البيانات المنظمة وغير المنظمة، كما يمكنه توفير تدفق بيانات في زمن شبه حقيقي لبيانات تشغيل z/OS، مثل بيانات System Management Facilities (SMF)، وبيانات OMEGAMON، وبيانات سجلات z/OS إلى منصة التحليلات لديك.
Z NetView
إدارة شاملة قائمة على أجهزة الكمبيوتر المركزي لصيانة الشبكات والأنظمة المعقدة وغير المتجانسة (متعددة البروتوكولات، والبائعين، والمنصات).
من قدراته الرئيسية ووظائفه المتقدمة توفير كل من الشبكات، والأتمتة، والتكامل المحسَّن للمؤسسات، والوقت المناسب لتحقيق القيمة للعميل.
Z Resource Discovery Data Service
عنصر موجود في حاوية يقوم بإنشاء تحليل رسومي سريع لاكتشاف العلاقات بين موارد أنظمة Z.
ويتم استخدامه لفهم الموارد التي يتم تشغيلها على IBM Z، كما يوفر واجهة برمجة تطبيقات قياسية للرسم البياني لعرض تبعيات الموارد.
Z Resource Discovery Visualization Service
عنصر من عناصر React UI ويعمل في الأساس على توفير رسوم بيانية على نمط الشبكة. يمكن لعملاء IBM Z Resource Discovery Visualization Service استيرادها كمكتبة عُقد وتكوينها من خلال الواجهة الخاصة به. ويمكنك تغذية البيانات إلى العنصر عن طريق تنفيذ موفر البيانات وتسجيله.
Z SOFTWARE ASSET MANAGEMENT
مبني على مفهوم عناصر الكمبيوتر المركزي البعيدة والمركزية التي تعمل معًا لإنتاج تقارير حول منتجات الكمبيوتر المركزي على أنظمة z/OS واستخداماتها. يعمل على أجهزة الكمبيوتر المركزي التي تعتمد على بنية z/Architecture والتي تستخدم نظام التشغيل z/OS.
Z System Automation
حل قائم على السياسات وعالي التوفر يعمل على زيادة كفاءة وتوفر الأنظمة والتطبيقات الحساسة.
باستخدام IBM Z System Automation، يمكنك تنفيذ حلول الأتمتة القائمة على السياسات وتقليل تكاليف إدارة Parallel Sysplex.
يمكنك تجربة بعض العناصر الرئيسية لبرنامج IBM Z Service Management Suite دون مقابل ودون حاجة إلى تثبيت. يتوفر الإصدار التجريبي العملي خلال ساعتَين لمدة 3 أيام (تشمل عطلات نهاية الأسبوع).
تعرَّف على كيفية اكتشاف مشكلات أداء Java، وتحديد مشكلات تكدس Java ومشكلات جمع الأشياء المهمَلة، وتحديد سبب تدهور الإنتاجية، والتحقق من أوقات استجابة واجهة برمجة التطبيقات z/OS Connect EE، وتحديد مشكلات التخزين الافتراضي على z/OS.
تعرَّف على كيفية البدء باستخدام وحدة تحكم IBM Service Management Unite، والتعامل مع موارد IBM Z System Automation، والتعامل مع موارد IBM Z NetView.
تعرَّف على كيفية البدء باستخدام أوامر IBM Z ChatOps، والعمل على حل مشكلات IBM OMEGAMON، والعمل مع موارد IBM Z System Automation.
استفد من الرؤية، والتحكم، والأتمتة لمجموعة كبيرة من عناصر النظام التي تغطي موارد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمؤسسات في نظام sysplex.
يمكنك تبسيط مراقبة وإدارة بيئة z/OS لديك من خلال الحصول على رؤى حول المشكلات وتسهيل تكامل المنصة المفتوحة.
يمكنك بث مقاييس IBM OMEGAMON إلى منصات AIOps المفتوحة المفضلة واستخدام IBM Cloud Pak for Watson AIOps لربط الأحداث معًا وتطبيق التحليلات لتحقيق المرونة في البيئة السحابية الهجينة.