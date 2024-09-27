الصفحة الرئيسية Z software أتمتة Z IT Service Management Suite
IBM Z Service Management Suite

استخدم مجموعة إدارة شاملة لمراقبة الشبكة وأعباء العمل والتعاون فيها وأتمتتها وإدارتها في بيئة z/OS

جرِّب مجانًا

تقدم مجموعة IBM Z Service Management Suite نقطة تحكم واحدة لمراقبة وأتمتة أعباء العمل المهمة للأعمال التي يجري تشغيلها على منصة IBM Z.

حيث توفر هذه المجموعة قدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) المتعددة الضرورية لإدارة موارد المؤسسات من أجهزة وبرامج في مجموعة أنظمة IBM. تمكّن من تحقيق التميز التشغيلي من خلال الأتمتة المبنية على السياسات، وزيادة التوفر العالي لأنظمة IBM Z ومجموعات IBM Parallel Sysplex وتحسين أهداف عملياتك الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات.

﻿تتضمن مجموعة IBM Z Service Management Suite منتجات العناصر التالية:

  • IBM OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS
  • IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
  • IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS
  • IBM OMEGAMON for Storage on z/OS
  • IBM Z OMEGAMON AI for JVM
  • IBM Z OMEGAMON AI for Networks
  • IBM Z OMEGAMON AI for z/OS
  • IBM Z OMEGAMON for CICS
  • IBM Z OMEGAMON Integration Monitor
  • IBM Service Management Unite Enterprise Edition
  • IBM Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS
  • IBM Tivoli Management Services on z/OS
  • IBM Z ChatOps
  • IBM Z Common Data Provider with Apache Kafka
  • IBM Z NetView
  • IBM Z Resource Discovery Data Service
  • IBM Z Resource Discovery Visualization Service
  • IBM Z Software Asset Management
  • IBM Z System Automation
الترقية من 2.4.x

الترقية إلى الإصدار 3.1.x من IBM Z Service Management Suite من الإصدار 2.4.x
ما الجديد؟

تحديثات لميزات وعناصر الأتمتة
الفوائد تحسين الإنتاجية

الاستفادة من قدرات إدارة الأداء الشاملة لتحسين إنتاجية أنظمة IBM Z. يمكنك إدارة البنية التحتية بالكامل من وحدة تحكم واحدة.

 التعاون لحل المشكلات

يمكنك تقليل وقت حل المشكلات من خلال تحسين التعاون بين الفرق، عن طريق تفعيل أداة ChatOps المدمجة في Slack، أو Microsoft Teams، أو Mattermost.

 احصل على رؤى تشغيلية استباقية

تستطيع تمكين فِرَق تقنية المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد حدود وعتبات أساسية للتنبيه باستخدام OMEGAMON AI Insights.

 تبسيط الإدارة

يمكنك جمع بيانات الأداء والأتمتة من مصادر مختلفة إلى واجهة واحدة باستخدام IBM Service Management Unite. إعادة توجيه المقاييس التفصيلية إلى أدوات إضافية.

 تحسين شبكتك

يمكن تحديد الاتصالات ذات الأداء البطيء وزمن الانتقال الطويل ضمن أداء الشبكة في الوقت الفعلي وعلى المدى القريب من خلال المراقبة المحسَّنة للشبكة.

 خفض التكاليف

تعرَّف بسرعة على مخزون برامج ﻿z/OS لتقليل التكاليف والحد من مخاطر الامتثال. يمكنك توحيد تراخيص البرامج واكتساب خبرة متكاملة في المراقبة، والأتمتة، واكتشاف الأصول.
المزايا احصل على قدرات الأتمتة على مستوى النظام والموارد، وقدرات مراقبة الأداء، وقدرات الاكتشاف المطلوبة لإدارة نظام z/OS وجميع الأنظمة الفرعية الرئيسية. أتمتة عمليات النظام والشبكة

استخدم البيانات التي تم جمعها بواسطة أدوات المراقبة لأتمتة عمليات النظام والشبكة. إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل التدخل اليدوي المطلوب لإدارة أنظمة التشغيل، والأنظمة الفرعية، والبرامج التطبيقية، وأجهزة الشبكة، والعديد من المنتجات الأخرى.

 مراقبة الأداء وواجهات برمجة التطبيقات

يمكنك مراقبة البرامج الوسيطة لأداء بيئة z/OS مثل CICS، وIMS، وDb2، وJVMs، والتطبيقات. تتم معالجة جميع طلبات واجهة برمجة التطبيقات ضمن IBM z/OS Connect Enterprise Edition، وتفاصيل نظام السجل متاحة للعرض.

 تطبيق التعلم الآلي على بيانات الأداء للحصول على رؤى تشغيلية

تستطيع تمكين OMEGAMON AI Insights لاكتشاف وتصور حالات خلل الأداء داخل عناصر z/OS وتطبيقاته. فهو يستمد ذكاءه من خوارزميات التعلم الآلي المتطورة التي تحلل البيانات التي يجمعها وكلاء مراقبة OMEGAMON.

 تدفق بيانات التشغيل والأداء إلى المنصات المفتوحة

لتمكين مراقبة تدفق البيانات إلى منصات متعددة مفتوحة المصدر مثل IBM Instana، وIBM Cloud Pak for AIOps، وElastic Stack، وSplunk، وKafka، وPrometheus، وغيرها.

 إدارة شبكة z/OS

يمكنك مراقبة بيئة شبكة z/OS لديك وإدارتها، بما في ذلك مهايئات OSA وHiperSocket، وأجهزة IP وSNA، والاتصالات، وDVIPA، وخوادم ومنافذ Telnet، وتتبع الحزم ومجموعات (sysplexes). حيث يساعد ذلك في ضمان التوفر العالي لموارد شبكتك.

 التشغيل من واجهة مستخدم واحدة

يمكنك فرز التنبيهات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، بما في ذلك إصدار أوامر النظام وعرض النتائج دون الانتقال إلى وحدة تحكم مختلفة. 

 حل المشكلات بشكل تعاوني من خلال أداة دردشة

يمكنك تمكين الحل التعاوني لمشكلات بيئة IBM Z من خلال توفير روبوت محادثة يمكن دمجه في Slack أو Mattermost.

 اكتشاف الأصول بسهولة

يمكنك اكتشاف الأصول وزيادة مستوى رؤية منتجاتك المثبتة للمساعدة في تحسين استخدام المنتج.
المنتجات المتضمنة في المجموعة

OMEGAMON

تمكّن من إدارة سلامة منصة Z، وهي حل شامل للأداء والتوافر لتحليل أنظمة التشغيل، وقواعد البيانات، أو البيئات الأخرى بشكل استباقي لضمان الأداء الأمثل.

منتجات OMEGAMON المضمنة في المجموعة هي:

 استكشف مزايا IBM OMEGAMON جرِّب OMEGAMON for JVM مجانًا

IBM Service Management Unite Enterprise Edition

يُعَدّ هذا المنتج واجهة مستخدم تعتمد على لوحة معلومات قائمة على الويب، تجمع معلومات ومهام إدارة الكمبيوتر المركزي من مصادر مختلفة في بيئة واحدة.

وهي تساعد في توفير رؤية متكاملة لعمليات الكمبيوتر المركزي لمراقبة سلامة النظام وتقليل الوقت المستغرق لتحديد المشكلات وحلها باستخدام IBM OMEGAMON، وIBM Z System Automation، وIBM Z NetView، وIBM Z Workload Scheduler، وIBM Z Operations Analytics.

 استكشف Service Management Unite Enterprise Edition جرِّب مجانًا

Tivoli Management Services on z/OS

بنية متكاملة متعددة الطبقات تتكون من عناصر للوصول إلى البيانات والاتصال والعرض، والتي تتيح التشغيل عبر المنصات، وتكامل البيانات على مستوى المؤسسة لتطبيقات إدارة الأنظمة.

تدعم قاعدة البرمجيات تطوير وتشغيل Tivoli Enterprise Monitoring Server، وTivoli Enterprise Portal Server، وTivoli Enterprise Portal، ووكلاء مراقبة Tivoli Enterprise.

 استكشف عناصر Tivoli Management Services

Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS

يضمن توفر وأداء تطبيقات وخدمات الأعمال المهمة من خلال المراقبة الشاملة لسلامة وأداء موارد الخادم الأساسية. 

وهو ينبه المسؤولين بشكل استباقي بشأن مشكلات السلامة والأداء، كما يوفر المقاييس في الوقت الفعلي لتشخيص المشكلات ويجمع المقاييس المحفوظة لإعداد التقارير ومعرفة اتجاهات السعة. 

 استكشف IBM Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics

Z ChatOps

يوفر قدرات روبوت المحادثة إذ يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات من أدوات إدارة أنظمة Z، مثل IBM Z System Automation وIBM OMEGAMON، ضمن المنصات التعاونية الشائعة مثل Slack.

ويمكنه إخطار فريق العمليات في منصة الدردشة حول أحداث IBM Z، بما في ذلك التوصيات المدعومة بالتعلم الآلي، للمساعدة في عزل المشكلات وحلها بسرعة.

 استكشف IBM Z ChatOps جرِّب مجانًا

Z Common Data Provider with Apache Kafka

يوفر البنية التحتية للوصول إلى البيانات التشغيلية الخاصة بتقنية المعلومات من أنظمة z/OS ويبثها إلى منصة التحليلات بتنسيق قابل للاستخدام.

ويُعَدّ موفر بيانات واحدًا لمصادر كل من البيانات المنظمة وغير المنظمة، كما يمكنه توفير تدفق بيانات في زمن شبه حقيقي لبيانات تشغيل z/OS، مثل بيانات System Management Facilities (SMF)، وبيانات OMEGAMON، وبيانات سجلات z/OS إلى منصة التحليلات لديك.

 استكشف IBM Z Common Data Provider with Apache Kafka

Z NetView

إدارة شاملة قائمة على أجهزة الكمبيوتر المركزي لصيانة الشبكات والأنظمة المعقدة وغير المتجانسة (متعددة البروتوكولات، والبائعين، والمنصات).

من قدراته الرئيسية ووظائفه المتقدمة توفير كل من الشبكات، والأتمتة، والتكامل المحسَّن للمؤسسات، والوقت المناسب لتحقيق القيمة للعميل.

 استكشف IBM Z NetView

Z Resource Discovery Data Service

عنصر موجود في حاوية يقوم بإنشاء تحليل رسومي سريع لاكتشاف العلاقات بين موارد أنظمة Z.

ويتم استخدامه لفهم الموارد التي يتم تشغيلها على IBM Z، كما يوفر واجهة برمجة تطبيقات قياسية للرسم البياني لعرض تبعيات الموارد. 

 استكشف IBM Z Resource Discovery Data Service

Z Resource Discovery Visualization Service

عنصر من عناصر React UI ويعمل في الأساس على توفير رسوم بيانية على نمط الشبكة. يمكن لعملاء ﻿IBM Z Resource Discovery Visualization Service استيرادها كمكتبة عُقد وتكوينها من خلال الواجهة الخاصة به. ويمكنك تغذية البيانات إلى العنصر عن طريق تنفيذ موفر البيانات وتسجيله.

 استكشف IBM Z Resource Discovery Visualization Service

Z SOFTWARE ASSET MANAGEMENT

مبني على مفهوم عناصر الكمبيوتر المركزي البعيدة والمركزية التي تعمل معًا لإنتاج تقارير حول منتجات الكمبيوتر المركزي على أنظمة z/OS واستخداماتها. يعمل على أجهزة الكمبيوتر المركزي التي تعتمد على بنية z/Architecture والتي تستخدم نظام التشغيل z/OS.

 استكشف IBM Z Software Asset Management

Z System Automation

حل قائم على السياسات وعالي التوفر يعمل على زيادة كفاءة وتوفر الأنظمة والتطبيقات الحساسة.

باستخدام IBM Z System Automation، يمكنك تنفيذ حلول الأتمتة القائمة على السياسات وتقليل تكاليف إدارة Parallel Sysplex.

 استكشف IBM Z System Automation
جرِّب مجانًا

يمكنك تجربة بعض العناصر الرئيسية لبرنامج IBM Z Service Management Suite دون مقابل ودون حاجة إلى تثبيت. يتوفر الإصدار التجريبي العملي خلال ساعتَين لمدة 3 أيام (تشمل عطلات نهاية الأسبوع).

 الإصدار التجريبي من IBM Z OMEGAMON for JVM

تعرَّف على كيفية اكتشاف مشكلات أداء Java، وتحديد مشكلات تكدس Java ومشكلات جمع الأشياء المهمَلة، وتحديد سبب تدهور الإنتاجية، والتحقق من أوقات استجابة واجهة برمجة التطبيقات z/OS Connect EE، وتحديد مشكلات التخزين الافتراضي على z/OS.

 الإصدار التجريبي من IBM Service Management Unite Automation

تعرَّف على كيفية البدء باستخدام وحدة تحكم IBM Service Management Unite، والتعامل مع موارد IBM Z System Automation، والتعامل مع موارد IBM Z NetView.

 الإصدار التجريبي من IBM Z ChatOps

تعرَّف على كيفية البدء باستخدام أوامر IBM Z ChatOps، والعمل على حل مشكلات IBM OMEGAMON، والعمل مع موارد IBM Z System Automation.
منتجات ذات صلة IBM Z Service Automation Suite

استفد من الرؤية، والتحكم، والأتمتة لمجموعة كبيرة من عناصر النظام التي تغطي موارد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمؤسسات في نظام sysplex.

IBM Z Monitoring Suite

يمكنك تبسيط مراقبة وإدارة بيئة z/OS لديك من خلال الحصول على رؤى حول المشكلات وتسهيل تكامل المنصة المفتوحة.

 IBM zSystems Integration for Observability

يمكنك بث مقاييس IBM OMEGAMON إلى منصات AIOps المفتوحة المفضلة واستخدام IBM Cloud Pak for Watson AIOps لربط الأحداث معًا وتطبيق التحليلات لتحقيق المرونة في البيئة السحابية الهجينة.

 استكشف المزيد من منتجات AIOps for IBM Z
الخطوات التالية

استكشف IBM Z Service Management Suite. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 جرِّب مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين شركاء الأعمال الموارد